import sims4. commands

@sims4. commands. Command ( ' mfs ' , command_type = sims4 . commands . CommandType . Live )

def myfirstscript ( _connection = None ) :

output = sims4 . commands . CheatOutput ( _connection )

output ( " This is my first script mod !!! " )

for i in range ( 100 ) :

output ( f " Sleep { i } " )