Министерство финансов США объявило о снятии санкций с децентрализованного криптовалютного миксера Tornado Cash, который власти ранее связывали с северокорейскими хакерами из группировки Lazarus и отмыванием сотен миллионов долларов.

Санкции против Tornado Cash были введены в августе 2022 года. Тогда Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) при Министерстве финансов США заявляло, что в общей сложности через Tornado Cash, созданный в 2019 году, было отмыто более 7 млрд долларов, а его операторы не смогли или не захотели ввести «эффективные меры контроля, призванные помешать отмыванию средств злоумышленников на регулярной основе».

Сообщалось, что северокорейские хакеры из группировки Lazarus активно использовали миксер для своих операций. Якобы через Tornado Cash прошли средства, похищенные хакерами в результате взлома Harmony (порядка 96 млн долларов), средства, полученные в результате компрометации блокчейна Ronin, тесно связанного с популярной NFT-игрой Axie Infinity (было украдено более 600 млн долларов, через миксер отмыли 455 млн), а также около 7,8 млн долларов, полученные во время компрометации криптовалютного моста Nomad.

Кроме того, сервис якобы использовался другими преступниками, чтобы затруднить отслеживание украденных средств. В том числе: после взлома музыкальной блокчейн-платформы Audius, DeFi-платформы Beanstalk, децентрализованной биржи Uniswap, а также exit scam’а Arbix Finance.

Однако на прошлой неделе был опубликован судебный документ, согласно которому апелляционный суд пятого округа США постановил, что OFAC «превысила свои полномочия», когда ввела санкции против криптовалютного миксера.

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены масштабными правительствами хакерскими кампаниями и кампаниями по отмыванию денег, направленными на кражу, приобретение и использование цифровых активов в интересах Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), — сообщается в пресс-релизе Министерства финансов США. — Минфин по-прежнему стремится использовать свои полномочия, чтобы разоблачать и пресекать попытки злоумышленников получать прибыль от своей преступной деятельности за счет использования цифровых активов и этой экосистемы».

В Министерстве финансов заявили, что Tornado Cash и более 100 Ethereum-адресов были исключены из санкционных списков после анализа новых правовых и политических вопросов, которые возникли в связи с применением ограничений в условиях развивающейся технологической и правовой среды.

Напомним, что в августе 2023 года Министерство юстиции США предъявило обвинения двум основателям Tornado Cash (Роману Шторму и Роману Семенову), заявляя, что они помогали преступникам отмыть более 1 млрд долларов в криптовалюте. Шторм был арестован в Вашингтоне в день оглашения обвинений, а санкции на Семенова были наложены заочно.

Алексей Перцев, третий соучредитель Tornado Cash и один из основных разработчиков миксера, был арестован в Нидерландах в 2022 году, и в прошлом году его приговорили к 64 месяцам тюремного заключения за участие в отмывании криптовалюты на сумму более 2 миллиардов долларов.

Однако совсем недавно, 7 февраля 2025 года Перцева освободили из заключения при условии, что он будет находиться под электронным мониторингом. Сооснователь Tornado Cash писал, что это даст ему возможность «работать над апелляцией и бороться за справедливость».