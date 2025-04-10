Се­год­ня мы шаг за шагом прой­дем про­цесс ана­лиза инци­ден­та: по соб­ранным арте­фак­там узна­ем под­робнос­ти о подоз­ритель­ной активнос­ти, а затем изу­чим код вре­доно­са по изме­нени­ям на GitHub. Осо­бое вни­мание уде­лим прак­тичес­кому при­мене­нию методо­логии MITRE ATT&CK и исполь­зованию OSINT-методов для деталь­ного иссле­дова­ния инци­ден­та.

Мы будем про­ходить лабора­тор­ную работу Psittaciformes из раз­дела Sherlocks на пло­щад­ке Hack The Box.

Вот как зву­чит пред­ложен­ный авто­ром лабы сце­нарий:

Служ­ба внут­ренней безопас­ности ком­пании Forela про­вела тес­тирова­ние на про­ник­новение в ее сеть. В резуль­тате тес­тирова­ния было обна­руже­но, что один из узлов, воз­можно, был взло­ман.

Цель рас­сле­дова­ния — про­верить, как про­изош­ла ком­про­мета­ция, исполь­зуя пре­дос­тавлен­ные дан­ные.

Поиск аномальной активности

Рас­паку­ем и про­шер­стим фай­лы из задания. Нет ли сре­ди них папок с подоз­ритель­ными наз­вани­ями? Осо­бое вни­мание уде­ляем катало­гам поль­зовате­ля.

В кор­невой пап­ке есть каталог User_Files , который содер­жит архив с инте­рес­ным наз­вани­ем hidden-user-home-dir. tar. gz . В нем — катало­ги home/ и root/ .

В домаш­ней дирек­тории находим пап­ку поль­зовате­ля johnspire , который пред­положи­тель­но был ском­про­мети­рован. Прос­мотрим исто­рию команд, что­бы убе­дить­ся в этом.

Ви­дим, что под учет­кой выпол­нялась подоз­ритель­ная активность, в том чис­ле ска­ниро­вание сети, прос­мотр / etc/ passwd , запуск MSF. При­меча­телен запуск Git и исполь­зование скрип­та enum. sh . Пос­мотрим на GitHub зас­ветив­ший­ся репози­торий autoenum .

В README написа­но NA (not available), что под­разуме­вает отсутс­твие каких‑либо све­дений. Раз­берем под­робнее запус­кавший­ся на хос­те enum. sh .

Анализ enum.sh

Вни­мание прив­лека­ет фун­кция do_wget_and_run( ) , которая и явля­ется вре­донос­ной. В ней содер­жится ссыл­ка на Dropbox, сос­тавля­емая из двух перемен­ных:

f1 = "https:// www. dropbox. com/ scl/ fi/ uw8oxug0jydibnorjvyl2" f2 = "/ blob. zip?rlkey=zmbys0idnbab9qnl45xhqn257& st=v22geon6& dl=1"

C сай­та ска­чива­ется ZIP-архив с дос­таточ­но три­виаль­ным паролем, тоже сос­тоящим из двух по отдель­нос­ти кодиро­ван­ных Base64 час­тей.

Не было ли у это­го скрип­та более ран­них вер­сий? Что­бы это узнать, перехо­дим в раз­дел Activity на стра­нице репози­тория.