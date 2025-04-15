Мно­го лет назад я пытал­ся узнать, как работа­ет игра «Мор. Уто­пия» на самом деле. Но тог­да фор­мат ее скрип­тов ока­зал­ся мне не по зубам. Сегод­ня мы вскро­ем дви­жок игры, что­бы узнать, как работа­ют скрип­ты. И даже напишем собс­твен­ный деком­пилятор для неиз­вес­тно­го язы­ка прог­рамми­рова­ния!

info Ес­ли тебе тоже инте­рес­но соз­дание модифи­каций для «Мора» — пред­лагаю объ­еди­нить наши уси­лия. До­бав­ляй­ся в чат по ревер­су игры!

Сбор информации

Скрип­ты хра­нят­ся в фай­ле Scripts. vfs . Фор­мат самодель­ный и прос­тей­ший, можешь почитать, как их вскры­вают, в одной из моих ста­рых ста­тей, где я показы­вал, как вскрыть и изме­нить ресур­сы «Ядер­ного тит­бита». Я решил не тра­тить на это вре­мя и рас­паковал архив готовым соф­том VFS Explorer.

Внут­ри лежит куча бинар­ных фай­лов с рас­ширени­ем . bin . Пер­вые четыре бай­та не содер­жат никакой замет­ной сиг­натуры.

Обыч­но раз­работ­чики встра­ивают про­верен­ные скрип­товые язы­ки вро­де Lua или Python. Раз файл бинар­ный, зна­чит, скрипт был ском­пилиро­ван. Одна­ко по раз­режен­ному (пол­ному нулей) байт‑коду ста­ло ясно, что фор­мат скрип­тов проп­риетар­ный. Толь­ко самодель­ные язы­ки так рас­точитель­но исполь­зуют прос­транс­тво фай­ла — срав­ни с опти­мизи­рован­ными про­цес­сорны­ми опко­дами. Нули в байт‑коде могут озна­чать, что коман­да занима­ет фик­сирован­ное количес­тво бай­тов, а аргу­мен­тов к ней не завез­ли.

Пер­вым делом я пошел гуг­лить моды и нат­кнул­ся на час­тичный раз­бор фор­мата фай­ла. Он помог на пер­воначаль­ном эта­пе, но бли­же к середи­не спис­ка заголов­ков документ обры­вает­ся, не оставляя никаких ссы­лок на про­дол­жение. Так что приш­лось взять в руки ста­рый доб­рый отладчик и выяс­нить все самос­тоятель­но.

Это­го иссле­дова­ния не было бы, если бы недав­но не была опуб­ликова­на аль­фа‑вер­сия игры. При­меча­тель­на она тем, что исполня­емые фай­лы пос­тавля­ются вмес­те с фай­лами . pdb , которые содер­жат про­тоти­пы фун­кций, а так­же все исполь­зуемые струк­туры. Имен­но отла­доч­ные сим­волы поз­волили сок­ратить вре­мя иссле­дова­ния с нес­коль­ких месяцев до пары недель.

Ищем точку входа

Что­бы узнать, какие поля есть в зак­рытом фор­мате на самом деле, поищем мес­то в коде игры, где чита­ются скрип­ты. Для это­го запус­тим игру в x64dbg, сов­ремен­ной аль­тер­нативе OllyDbg. Отладчик авто­мати­чес­ки под­гру­жает с дис­ка сим­волы, рас­став­ляя адре­сам в памяти ори­гиналь­ные наз­вания.

Но сна­чала отклю­чим пол­ноэк­ранный режим, для это­го изме­ним config. ini :

[ Video] XRes = 1024 YRes = 768 Fullscreen = 0

Те­перь с игрой мож­но работать в отладчи­ке, не опа­саясь зависа­ний. Пос­мотрим, какие фай­лы вооб­ще откры­вают­ся игрой. Для это­го исполь­зуем ус­ловные точ­ки оста­нова. Перехо­дим на WinAPI-фун­кцию CreateFileA и соз­даем такой бряк:

Текст журнала: OPEN: {ansi@[ESP+4]} Условие остановки = 0 Условие добавления в журнал = 1

В текст жур­нала мож­но встав­лять фор­матиро­вание вмес­те с обра­баты­вающи­ми фун­кци­ями. В дан­ном слу­чае мы про­сим отладчик добав­лять в жур­нал запись о каж­дом откры­том фай­ле, получая путь к фай­лу через стек, то есть, по сути, прос­то берем стро­ку из пер­вого аргу­мен­та фун­кции CreateFileA .

За­пус­каем игру и видим в жур­нале полот­но из игро­вых ассе­тов:

OPEN: C: \ games\ pathologic\ alpha\ data\ scripts\ fire. bin

Вот это уже инте­рес­но. Скрип­ты запако­ваны в архи­ве, но в целях отладки или пат­чинга игра сна­чала пыта­ется про­читать их с дис­ка. И толь­ко если там их нет, чита­ет содер­жимое фай­лов из игро­вого архи­ва. Это зна­читель­но облегча­ет соз­дание модов.

До­пус­тим, я хочу оста­новить отладчик на кон­крет­ном фай­ле. Для это­го слег­ка изме­ним точ­ку оста­нова:

Условие остановки = strstr( ansi([ ESP+4]), "fire. bin")

Фун­кция strstr воз­вра­щает еди­ницу, если в стро­ке, которую вер­нет ansi , будет подс­тро­ка fire. bin . Переза­пус­тив отладчик, ловим оста­нов­ку на нуж­ном фай­ле. Смот­рим в сте­ке адрес, отку­да при­шел вызов:

возврат к engine. CScriptManager: : RunScript+88 из ???

По­хоже на точ­ку запус­ка скрип­та! Самое вре­мя открыть Engine. dll в IDA Pro.

Исследуем заголовки

IDA показы­вает не так мно­го вхо­дящих ссы­лок на CreateFileA , быс­тро находим фраг­мент кода внут­ри RunScript , чита­ющий файл скрип­та через вир­туаль­ную фай­ловую сис­тему (VFS).

v8 = __v . second . m_pManager -> m_pFS -> CreateMappedLoadObject ( __v . second . m_pManager -> m_pFS , pszScriptName ) ; // (... ) ScriptDataPtr = Script_2 -> GetMemoryPointer ( Script_2 ) ; CScript : : CScript ( ScriptDataPtr , __v . second . __vftable , v43 )

Те­ло скрип­та переда­ется в конс­трук­тор объ­екта CScript . IDA весь­ма огра­ничен­но уме­ет работать с прог­рамма­ми, написан­ными на C++, поэто­му CScript:: CScript — это прос­то имя фун­кции, никак не свя­зан­ное с клас­сом в целом. Мно­гие клас­сы име­ют таб­лицу вир­туаль­ных фун­кций, по которой мож­но вос­ста­новить их при­над­лежность, даже если у нас под рукой нет сим­волов.

void __userpurge CScript : : CScript ( CScript * this @ < ecx > , CScript * pScript , unsigned int ulSize ) ;

Сог­ласно про­тоти­пу фун­кции, пер­вый аргу­мент — это файл скрип­та и он же явля­ется телом клас­са. Такое решение час­то встре­чает­ся в ста­рых играх. Они эко­номи­ли на сери­али­зации и прос­то дам­пили тела клас­сов на диск, нап­ример для соз­дания сох­ранений. Пос­мотрим на опре­деле­ние клас­са CScript :

struct __cppobj __unaligned __declspec ( align ( 4 ) ) CScript { unsigned int m_ulGlobalVarCount ; boost : : scoped_array < unsigned char > m_pGlobalVarTypes ; _STL : : map < CEString , unsigned long , _STL : : less < CEString > , _STL : : allocator < _STL : : pair < CEString const , unsigned long > > > m_Properties ; unsigned int m_ulDataPoolSize ; boost : : scoped_array < char > m_pDataPool ; unsigned int m_ulGlobalCount ; boost : : scoped_array < CScript : : GLOBAL_FUNCTION > m_pGlobals ; unsigned int m_ulTaskCount ; boost : : scoped_array < CScript : : TASK > m_pTasks ; _STL : : map < unsigned long , CScript : : EVENT , _STL : : less < unsigned long > , _STL : : allocator < _STL : : pair < unsigned long const , CScript : : EVENT > > > m_GlobalEvents ; unsigned int m_ulCodeSize ; boost : : scoped_array < boost : : scoped_ptr < IInstruction > > m_pCode ; unsigned int m_ulRunTask ; unsigned int m_ulRunOp ; _STL : : set < IScriptNotify * , _STL : : less < IScriptNotify *> , _STL : : allocator < IScriptNotify *> > m_Notify [ 3 ] ; } ;

Струк­тура про­чита­на из PDB-фай­ла. IDA не уме­ет нор­маль­но работать с шаб­лонами, поэто­му эти страш­ные длин­ные строч­ки с кучей запятых и угло­вых ско­бок — не более чем наз­вания сиш­ных струк­тур. В гла­за бро­сает­ся схо­жесть тела клас­са со струк­турой скрип­та, опи­сан­ной на фанат­ском сай­те. С ней мож­но работать.