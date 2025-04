javascript : ( async function () { let scanningDiv = document . createElement ( " div " ) ; scanningDiv . style . position = " fixed " , scanningDiv . style . bottom = " 0 " , scanningDiv . style . left = " 0 " , scanningDiv . style . width = " 100% " , scanningDiv . style . maxHeight = " 50% " , scanningDiv . style . overflowY = " scroll " , scanningDiv . style . backgroundColor = " white " , scanningDiv . style . color = " black " , scanningDiv . style . padding = " 10px " , scanningDiv . style . zIndex = " 9999 " , scanningDiv . style . borderTop = " 2px solid black " , scanningDiv . innerHTML = " < h4> Scanning... </ h4> " , document . body . appendChild ( scanningDiv ) ; let e = [] , t = new Set ; async function n ( e ) { try { const t = await fetch ( e ) ; return t . ok ? await t . text (): ( console . error ( `Failed to fetch ${ e } : ${ t . status } ` ) , null ) } catch ( t ) { return console . error ( `Error fetching ${ e } : ` , t ) , null } } function o ( e ) { if ( ! ( e . startsWith ( " / " ) || e . startsWith ( " . / " ) || e . startsWith ( " .. / " )) ) return ! 1 ; if ( e . includes ( " " ) || / [ ^\ x 20- \ x 7E ] / . test ( e ) ) return ! 1 ; if ( e . length < 2 || e . length > = 200 ) return ! 1 ; if ( e . includes ( " { " ) || e . includes ( " } " ) || e . includes ( " : " ) || e . includes ( " ? " ) || e . includes ( " * " ) || e . includes ( " ( " ) || e . includes ( " ) " ) || e . includes ( " [ " ) || e . includes ( " ] " ) ) return ! 1 ; return ! 0 } function s ( e ) { return [.. . e . matchAll ( / [ %27" ](( ?:\ / | \.\.\ / | \.\/)[ ^ %27" ] + ) [ %27" ] / g )] . map ( e => e [ 1 ]) . filter ( o ) } async function c ( o ) { if ( t . has ( o ) ) return ; t . add ( o ) , console . log ( `Fetching and processing: ${ o } ` ) ; const c = await n ( o ) ; if ( c ) { const t = s ( c ) ; e . push (.. . t )} } const l = performance . getEntriesByType ( " resource " ) . map ( e => e . name ) ; console . log ( " Resources found: " , l ) ; for ( const e of l ) await c ( e ) ; const i = [.. . new Set ( e )] ; console . log ( " Final list of unique paths: " , i ) , console . log ( " All scanned resources: " , Array . from ( t )) , scanningDiv . innerHTML = `< h4> Unique Paths Found: </ h4> < ul> ${ i . map ( e => `< li> ${ e } </ li> ` ) . join ( "" ) } </ ul> ` })() ;