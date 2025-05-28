Содержание статьи
- Фильтруем URL по статус-кодам
- Сканируем порты
- Формируем список веб-сервисов
- Обрабатываем список доменов
- Коды 401, 403 и 404
- Альтернативы httpx
- Поиск виртуальных хостов
- Работа со списками URL
- Брут директорий
- Поиск эндпоинтов
- Сохраняем ответы по URL-адресам
- Анализируем список URL
- URL с параметрами
- POST-запросы
- Список JS-файлов
- Технологии
- Еще немного фильтруем
- Скрытые параметры
- Вкратце об API и Swagger
- Строим карту сайта
- Скриншотим
- Выводы
Эта статья продолжает цикл, посвященный созданию идеального рабочего процесса. Эти статьи призваны помочь исследователям и техническим специалистам разобраться в последовательности действий, анализе результатов и выборе инструментов.
Дальше будем считать, что пассивную разведку мы уже завершили и у нас есть определенная информация о цели. Процесс я подробно описывал в прошлой статье, так что при дальнейшем обсуждении будем исходить из того, что у нас уже есть некоторые наработки.
Давай подумаем о предстоящих целях. На этом этапе наша задача сводится к следующему:
- отфильтровать собранные в пассивном режиме URL-адреса;
- собрать информацию об открытых портах;
- найти виртуальные хосты;
- сделать скриншоты веб‑сервисов;
- дополнить список URL-адресов с помощью брутфорса директорий и поиска интересных эндпоинтов;
- сохранить ответы на запросы по собранным URL и найти в них важную информацию;
- построить список URL-адресов с параметрами;
- собрать список файлов JavaScript;
- построить карту веб‑приложений и сервисов в Burp.
Фильтруем URL по статус-кодам
Итак, будем считать, что у нас уже есть огромный список уникальных URL и доменов, собранных пассивно. Чтобы эффективно с ними работать, нужно отсортировать их по статус‑кодам. Этот шаг я включил в этап Enum, потому что тут мы уже активно взаимодействуем с целевой инфраструктурой и это уже не относится к пассивным методам.
Пример команды:
cat uniq_passive_urls | httpx -mc 200,201,202,204,206,301,302,401,403,404,405,500,502,503 -o live_passive_url
Основные статус‑коды (на случай, если кто‑то позабыл):
- 200 OK — страница доступна;
- 201 Created — ресурс успешно создан сервером (например, при загрузке файлов или тестировании API);
- 202 Accepted — запрос принят, но пока обрабатывается асинхронно;
- 203 Non-Authoritative Information — сервер отдает модифицированный кешированный контент;
- 204 No Content — запрос выполнен успешно, но в ответе нет содержимого;
- 205 Reset Content — клиенту нужно сбросить представление, например очистить форму;
-
206 Partial Content — сервер предоставляет часть файла по
Range;
- 301 Moved Permanently / 302 Found — сигнализируют о возможных редиректах;
- 401 Unauthorized — требуется авторизация;
- 403 Forbidden — доступ запрещен, хотя ресурс существует (полезно для обхода ACL);
- 404 Not Found — ресурс не найден, но иногда через обход можно обнаружить что‑то интересное;
-
405 Method Not Allowed — может свидетельствовать о наличии нестандартных методов (например,
PUT,
DELETE);
- 500 Internal Server Error — указывает на баг в обработке запроса;
- 502 Bad Gateway / 503 Service Unavailable — проблемы на серверной стороне, иногда в тексте ошибки содержится что‑то интересное.
Если у нас большой скоуп и список URL-адресов тоже впечатляюще велик, то надо использовать трюк с разбивкой на части.
Команда для разделения большого списка URL на части:
split -l 5000 ../uniq_passive_urls target_part_
Пример команды для поэтапного запуска:
( trap 'pkill -P $$' SIGINT; for file in target_part_*; do httpx -list "$file" -mc 200,201,202,204,206,301,302,401,403,404,405,500,502,503 -o "httpx-optimized_${file}.txt" & done; wait )
Команда для объединения нескольких файлов в один файл:
cat httpx-optimized_* | anew live_passive_url
Или оставь только самые важные статус‑коды, например 200, 301, 302, 500, 502 и 503. Ответы на коды 401 и 403 можно будет потом собрать отдельно.
Сканируем порты
Утилита Naabu, думаю, всем знакома (если нет, у нее отличная документация). Здесь я покажу, как запустить сканирование в активном режиме.
Но сначала подготовим список для сканирования:
cat live_subdomains.txt ip_list_resolved | anew for_port_scan
Почему мы объединяем домены и IP? Это помогает обеспечить максимальное покрытие при анализе сканерами. Например, сканер может не обнаружить уязвимость по адресу
http://, но найдет ее на
http://. Или, если доступ к веб‑сервису через IP заблокирован, мы сможем просканировать его по домену. От нас никто не уйдет!
naabu -list for_port_scan -verify -ec -retries 1 -p 0-65535 -warm-up-time 0 -c 50 -nmap-cli "nmap -sV -oA nmap-out" -o open_ports.txt
Если скоуп большой, можем разбить задачу на части и сканировать в многопоточном режиме:
split -l 500 ../for_port_scan target_part_
Команда для запуска Naabu на отдельных частях списка IP-адресов:
( trap 'pkill -P $$' SIGINT; for file in target_part_*; do naabu -silent -list "$file" -verify -ec -retries 1 -p 0-65535 -warm-up-time 0 -c 50 -rate 500 -nmap-cli "nmap -sV -sC -oA nmap-out_${file}" -o "naabu-optimized_${file}.txt" & done; wait )
Сохрани всё в файл
open_ports.:
cat optimized_* | anew open_ports.txt
info
Если сканируемый скоуп велик, лучше сначала запустить Naabu и передать Nmap файл со списком портов
open_ports., чем пользоваться командами из примеров выше.
Формируем список веб-сервисов
Берем список из файла
open_ports. и передаем его утилите httpx. На выходе получаем файл
web_services. с веб‑сервисами на разных портах.
cat open_ports.txt | httpx -o web_app.txt
Прежде чем двигаться дальше, разделим текущий список на два отдельных. Это позволит нам эффективно искать виртуальные хосты — как через привязку IP к доменам, так и с помощью брутфорса доменов для конкретного IP-адреса.
Команда для создания списка в формате
ip::
grep -E '^https?://([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}(:[0-9]+)?$' web_app.txt > web_app_ip.txt
Команда для формирования списка в формате
domain::
grep -Ev '^https?://([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}(:[0-9]+)?$' web_app.txt > web_app_domain.txt
Важный нюанс
Утилита httpx заменяет порты 80 и 443 префиксами
http:/ и
https:/ соответственно, оставляя нестандартные порты, такие как 8083, без изменений.
Чтобы решить эту проблему, можно использовать на этом этапе httprobe, а затем повторить те же шаги.
Удаляем префиксы
http:/ и
https:/:
sed 's|https\?://||' web_app.txt > web_app2
Составляем список доменов:
grep -Ev '^([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}:[0-9]+$' web_app2 > web_app_domain.txt
Составляем список с IP-адресами:
grep -E '^([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}:[0-9]+$' web_app2 > web_app_ip.txt
Обрабатываем список доменов
После этапа пассивной разведки у нас уже есть неплохой список собранных поддоменов, и теперь пора его обработать. Вот что мы собираемся сделать:
- собрать список невалидных адресов (понадобится для поиска виртуальных хостов);
- собрать список адресов, возвращающих коды состояния 401 и 403;
- собрать список адресов, возвращающих 404.
Допустим, что этот список резолвящихся поддоменов у нас уже есть, ведь мы решили считать, что этап пассивной разведки уже завершен.
Осталось собрать список поддоменов, которые не резолвятся.
Пример команды:
comm -23 <(sort subdomains | uniq) <(sort live_subdomains.txt | uniq) > not_resolv_subdomain.txt
Коды 401, 403 и 404
Теперь, имея на руках два списка поддоменов, нужно собрать из них те, которые резолвятся через публичные списки поддоменов и имеют статусы 401, 403 и 404. Это делается для последующего брутфорса и поиска способов обхода авторизации. Команда ниже сохранит в два файла нужные адреса со статус‑кодами 401, 403 и 404 для брута.
cat live_subdomain.txt | httpx -mc 401,403 -o 401_403.txt
cat live_subdomain.txt | httpx -mc 404 -o 404.txt
Возникает вопрос: зачем нам два файла, а не один? Все просто: файл со статус‑кодами 401 и 403 мы потом дополним и будем пробовать байпасы.
Итак, списки для байпаса у нас есть, теперь подготовим список для брутфорса.
cat 401_403.txt 404.txt | anew for_brute_dir.txt
Ты, возможно, запутался, и это нормально — процесс не из легких. Давай посмотрим, что у нас получилось:
-
resolv_subdomain.;
txt
-
not_resolv_subdomain.;
txt
-
responses_401_403.;
txt
-
responses_404..
txt
Альтернативы httpx
Если httpx вдруг чем‑то тебя не устраивает или ты сомневаешься в корректности его результатов (такое за ним уже замечали), то существуют альтернативы, которые можно использовать. Давай кратко рассмотрим доступные варианты.
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