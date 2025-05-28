Ак­тивную раз­ведку про­водят при пен­тесте, что­бы узнать мак­симум информа­ции о цели. При этом допус­кает­ся, что дей­ствия могут быть замече­ны — нап­ример, занесе­ны в логи. На этом эта­пе мы соберем информа­цию о URL и эндпо­интах сер­висов заказ­чика, опре­делим исполь­зуемые тех­нологии — в общем, вытащим все, что поможет нам в прод­вижении.

Эта статья про­дол­жает цикл, пос­вящен­ный соз­данию иде­аль­ного рабоче­го про­цес­са. Эти статьи приз­ваны помочь иссле­дова­телям и тех­ничес­ким спе­циалис­там разоб­рать­ся в пос­ледова­тель­нос­ти дей­ствий, ана­лизе резуль­татов и выборе инс­тру­мен­тов.

Даль­ше будем счи­тать, что пас­сивную раз­ведку мы уже завер­шили и у нас есть опре­делен­ная информа­ция о цели. Про­цесс я под­робно опи­сывал в прош­лой статье, так что при даль­нейшем обсужде­нии будем исхо­дить из того, что у нас уже есть некото­рые наработ­ки.

Да­вай подума­ем о пред­сто­ящих целях. На этом эта­пе наша задача сво­дит­ся к сле­дующе­му:

от­филь­тро­вать соб­ранные в пас­сивном режиме URL-адре­са;

соб­рать информа­цию об откры­тых пор­тах;

най­ти вир­туаль­ные хос­ты;

сде­лать скрин­шоты веб‑сер­висов;

до­пол­нить спи­сок URL-адре­сов с помощью брут­форса дирек­торий и поис­ка инте­рес­ных эндпо­интов;

сох­ранить отве­ты на зап­росы по соб­ранным URL и най­ти в них важ­ную информа­цию;

пос­тро­ить спи­сок URL-адре­сов с парамет­рами;

соб­рать спи­сок фай­лов JavaScript;

пос­тро­ить кар­ту веб‑при­ложе­ний и сер­висов в Burp.

Фильтруем URL по статус-кодам

Итак, будем счи­тать, что у нас уже есть огромный спи­сок уни­каль­ных URL и доменов, соб­ранных пас­сивно. Что­бы эффектив­но с ними работать, нуж­но отсорти­ровать их по ста­тус‑кодам. Этот шаг я вклю­чил в этап Enum, потому что тут мы уже активно вза­имо­дей­ству­ем с целевой инфраструк­турой и это уже не отно­сит­ся к пас­сивным методам.

При­мер коман­ды:

cat uniq_ passive_ urls | httpx -mc 200, 201, 202, 204, 206, 301, 302, 401, 403, 404, 405, 500, 502, 503 -o live_ passive_ url

Ос­новные ста­тус‑коды (на слу­чай, если кто‑то позабыл):

200 OK — стра­ница дос­тупна;

— стра­ница дос­тупна; 201 Created — ресурс успешно соз­дан сер­вером (нап­ример, при заг­рузке фай­лов или тес­тирова­нии API);

— ресурс успешно соз­дан сер­вером (нап­ример, при заг­рузке фай­лов или тес­тирова­нии API); 202 Accepted — зап­рос при­нят, но пока обра­баты­вает­ся асин­хрон­но;

— зап­рос при­нят, но пока обра­баты­вает­ся асин­хрон­но; 203 Non-Authoritative Information — сер­вер отда­ет модифи­циро­ван­ный кеширо­ван­ный кон­тент;

— сер­вер отда­ет модифи­циро­ван­ный кеширо­ван­ный кон­тент; 204 No Content — зап­рос выпол­нен успешно, но в отве­те нет содер­жимого;

— зап­рос выпол­нен успешно, но в отве­те нет содер­жимого; 205 Reset Content — кли­енту нуж­но сбро­сить пред­став­ление, нап­ример очис­тить фор­му;

— кли­енту нуж­но сбро­сить пред­став­ление, нап­ример очис­тить фор­му; 206 Partial Content — сер­вер пре­дос­тавля­ет часть фай­ла по Range ;

— сер­вер пре­дос­тавля­ет часть фай­ла по ; 301 Moved Permanently / 302 Found — сиг­нализи­руют о воз­можных редирек­тах;

/ — сиг­нализи­руют о воз­можных редирек­тах; 401 Unauthorized — тре­бует­ся авто­риза­ция;

— тре­бует­ся авто­риза­ция; 403 Forbidden — дос­туп зап­рещен, хотя ресурс сущес­тву­ет (полез­но для обхо­да ACL);

— дос­туп зап­рещен, хотя ресурс сущес­тву­ет (полез­но для обхо­да ACL); 404 Not Found — ресурс не най­ден, но иног­да через обход мож­но обна­ружить что‑то инте­рес­ное;

— ресурс не най­ден, но иног­да через обход мож­но обна­ружить что‑то инте­рес­ное; 405 Method Not Allowed — может сви­детель­ство­вать о наличии нес­тандар­тных методов (нап­ример, PUT , DELETE );

— может сви­детель­ство­вать о наличии нес­тандар­тных методов (нап­ример, , ); 500 Internal Server Error — ука­зыва­ет на баг в обра­бот­ке зап­роса;

— ука­зыва­ет на баг в обра­бот­ке зап­роса; 502 Bad Gateway / 503 Service Unavailable — проб­лемы на сер­верной сто­роне, иног­да в тек­сте ошиб­ки содер­жится что‑то инте­рес­ное.

Ес­ли у нас боль­шой ско­уп и спи­сок URL-адре­сов тоже впе­чат­ляюще велик, то надо исполь­зовать трюк с раз­бивкой на час­ти.

Ко­ман­да для раз­деления боль­шого спис­ка URL на час­ти:

split -l 5000 .. / uniq_ passive_ urls target_ part_

При­мер коман­ды для поэтап­ного запус­ка:

( trap 'pkill -P $$' SIGINT ; for file in target_ part_ * ; do httpx -list " $file " -mc 200, 201, 202, 204, 206, 301, 302, 401, 403, 404, 405, 500, 502, 503 -o "httpx-optimized_ ${ file } . txt" & done ; wait )

Ко­ман­да для объ­еди­нения нес­коль­ких фай­лов в один файл:

cat httpx- optimized_ * | anew live_ passive_ url

Или оставь толь­ко самые важ­ные ста­тус‑коды, нап­ример 200, 301, 302, 500, 502 и 503. Отве­ты на коды 401 и 403 мож­но будет потом соб­рать отдель­но.

Сканируем порты

Ути­лита Naabu, думаю, всем зна­кома (если нет, у нее отличная докумен­тация). Здесь я покажу, как запус­тить ска­ниро­вание в активном режиме.

Но сна­чала под­готовим спи­сок для ска­ниро­вания:

cat live_ subdomains. txt ip_ list_ resolved | anew for_ port_ scan

По­чему мы объ­еди­няем домены и IP? Это помога­ет обес­печить мак­сималь­ное пок­рытие при ана­лизе ска­нера­ми. Нап­ример, ска­нер может не обна­ружить уяз­вимость по адре­су http:// 1. 1. 1. 1: 9443 , но най­дет ее на http:// example. com: 9443 . Или, если дос­туп к веб‑сер­вису через IP заб­локиро­ван, мы смо­жем прос­каниро­вать его по домену. От нас ник­то не уйдет!

naabu -list for_ port_ scan -verify -ec -retries 1 -p 0- 65535 -warm-up-time 0 -c 50 -nmap-cli "nmap -sV -oA nmap-out" -o open_ ports. txt

Ес­ли ско­уп боль­шой, можем раз­бить задачу на час­ти и ска­ниро­вать в мно­гопо­точ­ном режиме:

split -l 500 .. / for_ port_ scan target_ part_

Ко­ман­да для запус­ка Naabu на отдель­ных час­тях спис­ка IP-адре­сов:

( trap 'pkill -P $$' SIGINT ; for file in target_ part_ * ; do naabu -silent -list " $file " -verify -ec -retries 1 -p 0- 65535 -warm-up-time 0 -c 50 -rate 500 -nmap-cli "nmap -sV -sC -oA nmap-out_ ${ file } " -o "naabu-optimized_ ${ file } . txt" & done ; wait )

Сох­рани всё в файл open_ports. txt :

cat optimized_ * | anew open_ ports. txt

info Ес­ли ска­ниру­емый ско­уп велик, луч­ше сна­чала запус­тить Naabu и передать Nmap файл со спис­ком пор­тов open_ports. txt , чем поль­зовать­ся коман­дами из при­меров выше.

Формируем список веб-сервисов

Бе­рем спи­сок из фай­ла open_ports. txt и переда­ем его ути­лите httpx. На выходе получа­ем файл web_services. txt с веб‑сер­висами на раз­ных пор­тах.

cat open_ ports. txt | httpx -o web_ app. txt

Преж­де чем дви­гать­ся даль­ше, раз­делим текущий спи­сок на два отдель­ных. Это поз­волит нам эффектив­но искать вир­туаль­ные хос­ты — как через при­вяз­ку IP к доменам, так и с помощью брут­форса доменов для кон­крет­ного IP-адре­са.

Ко­ман­да для соз­дания спис­ка в фор­мате ip: port :

grep -E '^https?://([ 0-9]{ 1, 3}\.){ 3}[ 0-9]{ 1, 3}(:[ 0-9] +) ?$' web_ app. txt > web_ app_ ip. txt

Ко­ман­да для фор­мирова­ния спис­ка в фор­мате domain: port :

grep -Ev '^https?://([ 0-9]{ 1, 3}\.){ 3}[ 0-9]{ 1, 3}(:[ 0-9] +) ?$' web_ app. txt > web_ app_ domain. txt

Важный нюанс Ути­лита httpx заменя­ет пор­ты 80 и 443 пре­фик­сами http:/ / и https:/ / соот­ветс­твен­но, оставляя нес­тандар­тные пор­ты, такие как 8083, без изме­нений. Что­бы решить эту проб­лему, мож­но исполь­зовать на этом эта­пе httprobe, а затем пов­торить те же шаги. Уда­ляем пре­фик­сы http:/ / и https:/ / : sed 's|https\ ?:// ||' web_ app. txt > web_ app2 Сос­тавля­ем спи­сок доменов: grep -Ev '^([ 0-9]{ 1, 3}\.){ 3}[ 0-9]{ 1, 3}:[ 0-9] +$' web_ app2 > web_ app_ domain. txt Сос­тавля­ем спи­сок с IP-адре­сами: grep -E '^([ 0-9]{ 1, 3}\.){ 3}[ 0-9]{ 1, 3}:[ 0-9] +$' web_ app2 > web_ app_ ip. txt

Обрабатываем список доменов

Пос­ле эта­па пас­сивной раз­ведки у нас уже есть неп­лохой спи­сок соб­ранных под­доменов, и теперь пора его обра­ботать. Вот что мы собира­емся сде­лать:

соб­рать спи­сок невалид­ных адре­сов (понадо­бит­ся для поис­ка вир­туаль­ных хос­тов);

соб­рать спи­сок адре­сов, воз­вра­щающих коды сос­тояния 401 и 403;

соб­рать спи­сок адре­сов, воз­вра­щающих 404.

До­пус­тим, что этот спи­сок резол­вящих­ся под­доменов у нас уже есть, ведь мы решили счи­тать, что этап пас­сивной раз­ведки уже завер­шен.

Ос­талось соб­рать спи­сок под­доменов, которые не резол­вятся.

При­мер коман­ды:

comm -23 < ( sort subdomains | uniq ) < ( sort live_ subdomains. txt | uniq ) > not_ resolv_ subdomain. txt

Коды 401, 403 и 404

Те­перь, имея на руках два спис­ка под­доменов, нуж­но соб­рать из них те, которые резол­вятся через пуб­личные спис­ки под­доменов и име­ют ста­тусы 401, 403 и 404. Это дела­ется для пос­леду­юще­го брут­форса и поис­ка спо­собов обхо­да авто­риза­ции. Коман­да ниже сох­ранит в два фай­ла нуж­ные адре­са со ста­тус‑кодами 401, 403 и 404 для бру­та.

cat live_ subdomain. txt | httpx -mc 401, 403 -o 401_ 403. txt cat live_ subdomain. txt | httpx -mc 404 -o 404. txt

Воз­ника­ет воп­рос: зачем нам два фай­ла, а не один? Все прос­то: файл со ста­тус‑кодами 401 и 403 мы потом допол­ним и будем про­бовать бай­пасы.

Итак, спис­ки для бай­паса у нас есть, теперь под­готовим спи­сок для брут­форса.

cat 401_ 403. txt 404. txt | anew for_ brute_ dir. txt

Ты, воз­можно, запутал­ся, и это нор­маль­но — про­цесс не из лег­ких. Давай пос­мотрим, что у нас получи­лось:

resolv_subdomain. txt ;

; not_resolv_subdomain. txt ;

; responses_401_403. txt ;

; responses_404. txt .

Альтернативы httpx

Ес­ли httpx вдруг чем‑то тебя не устра­ивает или ты сом­нева­ешь­ся в кор­рек­тнос­ти его резуль­татов (такое за ним уже замеча­ли), то сущес­тву­ют аль­тер­нативы, которые мож­но исполь­зовать. Давай крат­ко рас­смот­рим дос­тупные вари­анты.