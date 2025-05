( trap 'pkill -P $$' SIGINT ; for file in target_ part_ * ; do naabu -silent -list " $file " -verify -ec -retries 1 -p 0- 65535 -warm-up-time 0 -c 50 -rate 500 -nmap-cli "nmap -sV -sC -oA nmap-out_ ${ file } " -o "naabu-optimized_ ${ file } . txt" & done ; wait )