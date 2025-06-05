Правоохранительные органы заявили о захвате нескольких доменов кардерского сайта BidenCash, где продавали данные краденых банковских карт, личную информацию и SSH-доступы.

Домен маркетплейса в даркнете теперь перенаправляет посетителей на сайт Секретной службы США, которая, в том числе, занимается конфискацией ресурсов, вовлеченных в незаконную деятельность.

Также специальный баннер информирует посетителей о том, что домен BidenCash захвачен американскими правоохранительными органами в рамках международной операции, возглавляемой Секретной службой США и ФБР. Кроме того, в операции приняли участие Национальная полиция Нидерландов (Politie), некоммерческая организация The ShadowServer Foundation и компания Searchlight Cyber.

ИБ-исследователь g0njxa, пишет, что домен BidenCash располагавшийся в зоне .asia, также перенаправляет пользователей на usssdomainseizure.com, принадлежащий Секретной службе США. Однако другие домены кардерской площадки все еще могут работать.

В своем пресс-релизе Министерство юстиции США сообщает, что в ходе этой операции было изъято около 145 доменов в даркнете и клирнете, а также криптовалюта, связанная с маркетплейсом BidenCash.

По данным властей, с 2022 года через BidenCash прошло более 17 млн долларов США, и администраторы торговой площадки взимали комиссию за каждую транзакцию.

Также сообщается, что теневым маркетплейсом пользовались около 117 000 клиентов и через BidenCash прошло не менее 15 млн номеров платежных карт и персональной информации их владельцев. Большинство карт принадлежали пользователям из США, а сроки их действия варьировались от 2023 до 2026 года.

Напомним, что BidenCash был запущен весной 2022 года, вскоре после закрытия крупного кардерского ресурса Joker's Stash, а также блокировки ряда хакерских ресурсов, включая кардерские площадки Ferum и Trump's Dumps, RDP-шоп Uas-Service и форум Sky-Fraud.

Площадка специализировалась на продаже кредитных и дебетовых карт, украденных с помощью фишинга или веб-скиммеров. Ресурс предлагал данные ворованных карт со всего мира по цене от 0,15 доллара за штуку и использовал автоматические проверки для подтверждения действительности товара, который люди выставляют на продажу.

Сайт быстро завоевал немалую популярность среди киберпреступников, чему способствовали неоднократные бесплатные раздачи карт. К примеру, в октябре 2022 года администраторы BidenCash раздали 1,2 млн украденных карт, в марте 2023 года — 2,1 млн, а в декабре того же года — еще 1,9 млн.