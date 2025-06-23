Се­год­ня я покажу, как мож­но исполь­зовать уяз­вимую вер­сию ImageMagick для выпол­нения кода в Linux от име­ни рута. Одна­ко сна­чала нам пот­ребу­ется про­экс­плу­ати­ровать LFI и добыть дан­ные из базы Gitea, что­бы получить обо­лоч­ку на сер­вере.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Titanic с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.55 titanic.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.52.

С SSH мы пока что ничего сде­лать не можем, поэто­му начина­ем с веб‑сер­вера.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

В меню сай­та ничего инте­рес­ного, поэто­му вос­поль­зуем­ся единс­твен­ной дос­тупной на дан­ный момент фун­кци­ей Book Your Trip.

Форма Book Your Trip
Фор­ма Book Your Trip

За­пол­няем фор­му тес­товыми дан­ными и нажима­ем кноп­ку Submit. В этот момент заг­ружа­ется какой‑то JSON-файл.

Загрузка файла
Заг­рузка фай­ла

Прос­мотрим, как этот про­цесс выг­лядит в Burp Proxy. Дан­ные из фор­мы отправ­ляют­ся POST-зап­росом на стра­ницу /book, пос­ле чего про­исхо­дит редирект на стра­ницу /download. Файл для ска­чива­ния ука­зан в парамет­ре ticket.

Запрос в Burp Proxy
Зап­рос в Burp Proxy

Про­верим, нет ли здесь уяз­вимос­ти LFI — локаль­ного вклю­чения фай­лов. Для это­го через Burp Repeater выпол­ним зап­рос на стра­ницу /download и в парамет­ре ticket ука­жем файл /etc/passwd с обхо­дом катало­га.

Содержимое файла /etc/passwd
Со­дер­жимое фай­ла /etc/passwd

info

Под­робнее о прин­ципах работы LFI читай в статье «File Inclusion и Path Traversal. Раз­бира­ем две базовые веб‑уяз­вимос­ти».

Уяз­вимость при­сутс­тву­ет, а зна­чит, мы можем читать про­изволь­ные фай­лы. Так как в качес­тве веб‑сер­вера исполь­зует­ся при­ложе­ние на Python, пер­вым делом где‑то рядом с текущим катало­гом поищем харак­терный для таких про­ектов файл app.py — основной файл при­ложе­ния.

Содержимое файла app.py
Со­дер­жимое фай­ла app.py

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