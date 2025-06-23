Се­год­ня я покажу, как мож­но исполь­зовать уяз­вимую вер­сию ImageMagick для выпол­нения кода в Linux от име­ни рута. Одна­ко сна­чала нам пот­ребу­ется про­экс­плу­ати­ровать LFI и добыть дан­ные из базы Gitea, что­бы получить обо­лоч­ку на сер­вере.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Titanic с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 55 titanic. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr ' ' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;

80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.52.

С SSH мы пока что ничего сде­лать не можем, поэто­му начина­ем с веб‑сер­вера.

Точка входа

В меню сай­та ничего инте­рес­ного, поэто­му вос­поль­зуем­ся единс­твен­ной дос­тупной на дан­ный момент фун­кци­ей Book Your Trip.

За­пол­няем фор­му тес­товыми дан­ными и нажима­ем кноп­ку Submit. В этот момент заг­ружа­ется какой‑то JSON-файл.

Прос­мотрим, как этот про­цесс выг­лядит в Burp Proxy. Дан­ные из фор­мы отправ­ляют­ся POST-зап­росом на стра­ницу / book , пос­ле чего про­исхо­дит редирект на стра­ницу / download . Файл для ска­чива­ния ука­зан в парамет­ре ticket .

Про­верим, нет ли здесь уяз­вимос­ти LFI — локаль­ного вклю­чения фай­лов. Для это­го через Burp Repeater выпол­ним зап­рос на стра­ницу / download и в парамет­ре ticket ука­жем файл / etc/ passwd с обхо­дом катало­га.

info Под­робнее о прин­ципах работы LFI читай в статье «File Inclusion и Path Traversal. Раз­бира­ем две базовые веб‑уяз­вимос­ти».