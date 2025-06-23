Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Titanic с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — легкий.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.55 titanic.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.9p1;
- 80 — веб‑сервер Apache 2.4.52.
С SSH мы пока что ничего сделать не можем, поэтому начинаем с веб‑сервера.
Точка входа
В меню сайта ничего интересного, поэтому воспользуемся единственной доступной на данный момент функцией Book Your Trip.
Заполняем форму тестовыми данными и нажимаем кнопку Submit. В этот момент загружается какой‑то JSON-файл.
Просмотрим, как этот процесс выглядит в Burp Proxy. Данные из формы отправляются POST-запросом на страницу
/, после чего происходит редирект на страницу
/. Файл для скачивания указан в параметре
ticket.
Проверим, нет ли здесь уязвимости LFI — локального включения файлов. Для этого через Burp Repeater выполним запрос на страницу
/ и в параметре
ticket укажем файл
/ с обходом каталога.
info
Подробнее о принципах работы LFI читай в статье «File Inclusion и Path Traversal. Разбираем две базовые веб‑уязвимости».
Уязвимость присутствует, а значит, мы можем читать произвольные файлы. Так как в качестве веб‑сервера используется приложение на Python, первым делом где‑то рядом с текущим каталогом поищем характерный для таких проектов файл
app. — основной файл приложения.
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