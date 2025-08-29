Го­ворят, эво­люция «изоб­ретала» кра­ба как минимум пять раз: то есть пять раз­ных видов незави­симо эво­люци­они­рова­ли в неч­то вро­де кра­ба. Уче­ные называ­ют это кар­циниза­цией. Та же исто­рия про­изош­ла с соц­сетями, толь­ко прев­раща­ются они, увы, не в кра­ба, а в TikTok.

От­кры­ваешь любую соц­сеть, будь то YouTube, X и даже Reddit, и сре­ди основно­го кон­тента обя­затель­но будут зап­рятаны рил­сы. Неос­торож­ное дви­жение, и тебя уже омы­вает их бес­конеч­ным потоком.

Пос­тановоч­ные видео бытовых ситу­аций и улич­ных про­исшес­твий. Ани­миро­ван­ные гра­фики с пол­зущими стол­бца­ми (которые в более разум­ном мире были бы диаг­раммой). Смеш­ные зве­ри и тан­цующие жен­щины (и наобо­рот). Какие‑то нарочи­то нелепые тво­рения, которые дол­жны, навер­ное, вызывать желание выс­меять изоб­ретате­ля в ком­мента­риях.

Я пос­мотрел сот­ни этих роликов и точ­но знаю: из всех этих раз­давли­ваний, перели­ваний, отпи­лива­ний, раз­мешива­ний, прик­леива­ний, прос­верли­ваний точ­но, совер­шенно точ­но ничего хороше­го не получит­ся. Если началось с глу­пос­ти, глу­постью и закон­чится, мож­но не сом­невать­ся и не дос­матри­вать — ничего не потеря­ешь.

Но человек слаб, и ког­да уже через пару секунд ему обе­щают показать, что будет, если под­клю­чить компь­ютер по HDMI к шлан­гу с водой, то... Да черт возь­ми, вода из него поль­ется, чего ты еще ждал‑то?! Зак­рывай это и боль­ше никог­да не откры­вай. Но нет, невоз­можно: при­шел за дру­гим кон­тентом, а потом раз — и засоса­ло.

Глав­ной целью раз­работ­чиков соц­сетей всег­да был энгей­джмент: чем боль­ше поль­зователь про­ведет вре­мени, вза­имо­дей­ствуя с плат­формой, тем луч­ше.

Нап­ример, руководс­тво YouTube в 2012 году пос­тавило перед собой задачу: во что бы то ни ста­ло уве­личить до мил­лиар­да часов в день вре­мя, которое люди сум­марно тра­тят на прос­мотр видео. Ради это­го рекомен­датель­ный алго­ритм перес­тро­или так, что­бы он чаще показы­вал более длин­ные ролики.

Ютю­беры быс­тро это раз­ведали и немед­ленно ста­ли рас­тягивать кон­тент до трид­цати минут и боль­ше. Имен­но тог­да YouTube стал полон говоря­щих голов вмес­то трех­минут­ных видео в духе «Сам себе режис­сер». Не ска­зать, впро­чем, что это обя­затель­но пло­хо.

Но неред­ко погоня за энгей­джмен­том идет откро­вен­но во вред. Соц­сети хорошо извес­тны тем, что показы­вают пос­ты, которые будут шокиро­вать или раз­дра­жать, потому что бесящие и даже заведо­мо лож­ные вещи энгей­джат еще луч­ше, чем при­ятные. Со злос­ти человек может пошей­рить и про­ком­менти­ровать, а с точ­ки зре­ния алго­рит­ма это луч­шая пох­вала на све­те!

TikTok в этом пла­не совер­шил серь­езный про­рыв. Здесь нет необ­ходимос­ти бол­тать о чем‑то по пол­часа и не нуж­но даже делать что‑то осмыслен­ное. Совер­шенно не важ­но, веселит рилс, злит или раз­вле­кает как‑то еще, — глав­ное, что­бы поль­зователь про­дол­жал дер­гать руч­ку одно­руко­го бан­дита, пыта­ясь выбить еще капель­ку эндорфи­на.

Жур­налист Рай­ан Бро­дерик удач­но под­метил, что боль­шинс­тво харак­терных для TikTok сюжетов срод­ни пор­ногра­фии. До недав­них пор счи­талось, что, что­бы сде­лать неч­то увле­катель­ное, обя­затель­но нужен сюжет (он в каком‑то виде есть даже в стать­ях «Хакера»). Рил­сы опро­вер­гают эту теорию: на фига сюжет, если мож­но прос­то показы­вать что‑то, на что людям хочет­ся смот­реть? Нап­ример, как кто‑то ест стран­ную еду, или давит в руках раз­ноцвет­ный слайм, или расс­тре­лива­ет арбу­зы из самодель­ного арба­лета.

При­чем каж­дого цеп­ляет свое. Кто‑то смот­рит на кас­кадер­ские трю­ки, кто‑то на пьяные дра­ки, кто‑то на убор­ку дома, а кто‑то на скуд­но оде­тых девиц, шур­шащих чем‑нибудь и том­но дышащих в мик­рофон. Алго­ритм под­кидыва­ет ролик на про­бу, замеря­ет вре­мя прос­мотра и начина­ет бом­бить схо­жими рил­сами, если получит­ся засечь инте­рес.

Я обыч­но пыта­юсь оправдать сов­ремен­ные трен­ды и спо­рю со скеп­тиками, но тут и спо­рить, кажет­ся, не о чем. Если такой поток дерь­ма — будущее раз­вле­чений, то давай­те хотя бы сде­лаем канали­зацию зак­рытой. Меня впол­не устро­ит галоч­ка «Не показы­вать рил­сы» — пря­мо в нас­трой­ках ОС (тем более что появ­ление рил­сов на локс­кри­не и в меню «Пуск» — воп­рос вре­мени).

Ну а с теми, кому такое раз­вле­чение нра­вит­ся, хочу поделить­ся дру­гой идей­кой.

Стар­тап Neuralink Ило­на Мас­ка про­водит экспе­римен­ты над мар­тышка­ми: в их головы вжив­ляют чипы и учат управлять компь­юте­ром силой мар­тышечь­ей мыс­ли. В качес­тве наг­рады обезь­яна пьет слад­кий сок из тор­чащей перед экра­ном тру­боч­ки.

И вот тут, мне кажет­ся, мож­но под­смот­реть очень важ­ный апгрейд для сов­ремен­ных соц­сетей. Нет, речь не про интерфейс мозг — компь­ютер. Зачем, если алго­ритм и так прек­расно зна­ет, что ты хочешь уви­деть? А вот тру­боч­ку с соком мож­но бы и добавить.