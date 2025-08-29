Открываешь любую соцсеть, будь то YouTube, X и даже Reddit, и среди основного контента обязательно будут запрятаны рилсы. Неосторожное движение, и тебя уже омывает их бесконечным потоком.
Постановочные видео бытовых ситуаций и уличных происшествий. Анимированные графики с ползущими столбцами (которые в более разумном мире были бы диаграммой). Смешные звери и танцующие женщины (и наоборот). Какие‑то нарочито нелепые творения, которые должны, наверное, вызывать желание высмеять изобретателя в комментариях.
Я посмотрел сотни этих роликов и точно знаю: из всех этих раздавливаний, переливаний, отпиливаний, размешиваний, приклеиваний, просверливаний точно, совершенно точно ничего хорошего не получится. Если началось с глупости, глупостью и закончится, можно не сомневаться и не досматривать — ничего не потеряешь.
Но человек слаб, и когда уже через пару секунд ему обещают показать, что будет, если подключить компьютер по HDMI к шлангу с водой, то... Да черт возьми, вода из него польется, чего ты еще ждал‑то?! Закрывай это и больше никогда не открывай. Но нет, невозможно: пришел за другим контентом, а потом раз — и засосало.
Главной целью разработчиков соцсетей всегда был энгейджмент: чем больше пользователь проведет времени, взаимодействуя с платформой, тем лучше.
Например, руководство YouTube в 2012 году поставило перед собой задачу: во что бы то ни стало увеличить до миллиарда часов в день время, которое люди суммарно тратят на просмотр видео. Ради этого рекомендательный алгоритм перестроили так, чтобы он чаще показывал более длинные ролики.
Ютюберы быстро это разведали и немедленно стали растягивать контент до тридцати минут и больше. Именно тогда YouTube стал полон говорящих голов вместо трехминутных видео в духе «Сам себе режиссер». Не сказать, впрочем, что это обязательно плохо.
Но нередко погоня за энгейджментом идет откровенно во вред. Соцсети хорошо известны тем, что показывают посты, которые будут шокировать или раздражать, потому что бесящие и даже заведомо ложные вещи энгейджат еще лучше, чем приятные. Со злости человек может пошейрить и прокомментировать, а с точки зрения алгоритма это лучшая похвала на свете!
TikTok в этом плане совершил серьезный прорыв. Здесь нет необходимости болтать о чем‑то по полчаса и не нужно даже делать что‑то осмысленное. Совершенно не важно, веселит рилс, злит или развлекает как‑то еще, — главное, чтобы пользователь продолжал дергать ручку однорукого бандита, пытаясь выбить еще капельку эндорфина.
Журналист Райан Бродерик удачно подметил, что большинство характерных для TikTok сюжетов сродни порнографии. До недавних пор считалось, что, чтобы сделать нечто увлекательное, обязательно нужен сюжет (он в каком‑то виде есть даже в статьях «Хакера»). Рилсы опровергают эту теорию: на фига сюжет, если можно просто показывать что‑то, на что людям хочется смотреть? Например, как кто‑то ест странную еду, или давит в руках разноцветный слайм, или расстреливает арбузы из самодельного арбалета.
Причем каждого цепляет свое. Кто‑то смотрит на каскадерские трюки, кто‑то на пьяные драки, кто‑то на уборку дома, а кто‑то на скудно одетых девиц, шуршащих чем‑нибудь и томно дышащих в микрофон. Алгоритм подкидывает ролик на пробу, замеряет время просмотра и начинает бомбить схожими рилсами, если получится засечь интерес.
Я обычно пытаюсь оправдать современные тренды и спорю со скептиками, но тут и спорить, кажется, не о чем. Если такой поток дерьма — будущее развлечений, то давайте хотя бы сделаем канализацию закрытой. Меня вполне устроит галочка «Не показывать рилсы» — прямо в настройках ОС (тем более что появление рилсов на локскрине и в меню «Пуск» — вопрос времени).
Ну а с теми, кому такое развлечение нравится, хочу поделиться другой идейкой.
Стартап Neuralink Илона Маска проводит эксперименты над мартышками: в их головы вживляют чипы и учат управлять компьютером силой мартышечьей мысли. В качестве награды обезьяна пьет сладкий сок из торчащей перед экраном трубочки.
И вот тут, мне кажется, можно подсмотреть очень важный апгрейд для современных соцсетей. Нет, речь не про интерфейс мозг — компьютер. Зачем, если алгоритм и так прекрасно знает, что ты хочешь увидеть? А вот трубочку с соком можно бы и добавить.