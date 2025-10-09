Этот ком­пак­тный девайс называ­ют «дво­юрод­ным бра­том Flipper», и не зря. M5StickC Plus2 — кро­шеч­ное устрой­ство на базе ESP32 раз­мером с зажигал­ку, обо­рудо­ван­ное дис­пле­ем, нес­коль­кими дат­чиками и батарей­кой. Для пен­тесте­ра этот аппа­рат откры­вает мно­жес­тво инте­рес­ных воз­можнос­тей, часть которых дос­тупна с допол­нитель­ными при­моч­ками. Я купил такую игрушку, что­бы пос­мотреть на нее в деле и рас­ска­зать тебе, что она уме­ет.

Родила царица в ночь…

Как и мно­жес­тво дру­гих при­коль­ных элек­трон­ных устрой­ств, M5StickC Plus2 появил­ся на свет в самом цен­тре мировой IT-индус­трии, в мес­те, где рож­дают­ся и воп­лоща­ются наибо­лее дер­зкие инно­вации, в оази­се идей и амби­ций, зада­ющем ритм тех­нологи­чес­кого прог­ресса… Что? Какая еще Крем­ниевая долина? Я про китай­ский Шэнь­чжэнь.

Кон­тору под наз­вани­ем M5Stack китай­цы зарегис­три­рова­ли еще в 2016 году как про­изво­дите­ля элек­тро­ники и модуль­ных плат­форм для интерне­та вещей. И ассорти­мент подоб­ной элек­тро­ники у них дей­стви­тель­но широкий. Важ­ный этап раз­работ­ки подоб­ных устрой­ств — про­тоти­пиро­вание, поэто­му в 2019-м инже­неры из M5 при­дума­ли ком­пак­тный девайс для обкатки все­воз­можных элек­трон­ных «полуфаб­рикатов» и тес­тирова­ния про­шивок. Умные часы, фит­нес‑брас­леты, сен­сорные сис­темы, авто­ном­ные кон­трол­леры — работу встро­енно­го ПО для всех этих изде­лий мож­но было бы про­верять с исполь­зовани­ем такой плат­формы. В кор­пус раз­мером мень­ше спи­чеч­ного короб­ка инже­неры впих­нули кон­трол­лер ESP32 с под­дер­жкой Wi-Fi и Bluetooth, цвет­ной мини‑дис­плей, акку­муля­тор, аксе­леро­метр, гирос­коп, инфрак­расный передат­чик и Grove-порт. Имба получи­ла наз­вание M5StickC.

Нес­мотря на то что этот блин пек­ли опыт­ные спе­циалис­ты по IoT, вышел он нем­ного комом: поль­зовате­ли жалова­лись на сла­бую батарею, недос­таточ­ный объ­ем памяти, а так­же на проб­лемы с сов­мести­мостью про­шивок, инс­тру­мен­тов заг­рузки и отладки. Китай­цы вня­ли пожела­ниям комь­юни­ти и допили­ли девайс сна­чала до вер­сии Plus, а потом и Plus2, рас­ширив дос­тупную память, уста­новив более прод­винутый экран, добавив еще одну кноп­ку для удобс­тва навига­ции, допол­нитель­ные дат­чики и кон­денса­тор­ный мик­рофон. Получи­лось очень инте­рес­ное устрой­ство, воз­можнос­ти которо­го поз­воля­ют исполь­зовать его не толь­ко как тес­товый полигон, но и в целях иссле­дова­ния бес­про­вод­ных сетей, Bluetooth-под­клю­чений и для управле­ния раз­личны­ми устрой­ства­ми с пуль­тами ДУ через ИК‑порт. Всем этим тут же не пре­мину­ли вос­поль­зовать­ся ха­керы пен­тесте­ры, из‑за чего M5StickC Plus2 и попал в мое поле зре­ния.

Снаружи и внутри

Де­вай­сина пос­тавля­ется в де­шевой проз­рачной плас­тиковой коробоч­ке с нак­лей­кой на крыш­ке, сви­детель­ству­ющей, что внут­ри бок­са пря­чет­ся не какая‑нибудь бес­полез­ная фиг­ня с «Али­ка», а имен­но M5StickC Plus2. Помимо самого устрой­ства в ярком жел­том кор­пусе, набор юно­го хакера вклю­чает ремешок для креп­ления на руку и шнур USB Type-C. Инс­трук­ций в ком­плек­те пос­тавки не пре­дус­мотре­но, вмес­то них — QR-код, ведущий на сайт про­изво­дите­ля.

Сер­дце M5StickC Plus2 — кон­трол­лер ESP32 Pico v3.02 с 2 Мбайт PSRAM (pseudo static RAM), вдо­бавок к это­му девайс рас­полага­ет 8 Мбайт флеш‑памяти и 529 Кбайт ста­тичес­кой RAM. Цвет­ной TFT-дис­плей с диаго­налью 1,14 дюй­ма под­держи­вает раз­решение 135 × 240 пик­селов (в то вре­мя как самая пер­вая вер­сия M5Stick вытяги­вала толь­ко 80 × 160).

На бор­ту име­ется 6-осе­вой гирос­коп и аксе­леро­метр, мик­рофон, инфрак­расный передат­чик, часы и встро­енный буз­зер, он же зум­мер. Кро­ме того, кон­трол­лер под­держи­вает Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 с низ­ким энер­гопот­ребле­нием. Пита­ется все это от ком­пак­тно­го акку­муля­тора на 200 мА ⋅ ч с нап­ряжени­ем 3,7 В. Внеш­них интерфей­сов три: это USB Type-C для под­клю­чения источни­ка питания и прог­рамми­рова­ния, HY2.0-4P для под­клю­чения дат­чиков и перифе­рий­ных устрой­ств, а так­же порт Grove, куда мож­но при­соеди­нить те или иные приб­луды. Плас­тиковый кор­пус, на обратной сто­роне которо­го нарисо­вана куча полез­ной информа­ции — наз­начение пинов GPIO и номен­кла­тура аппа­рат­ных ком­понен­тов, име­ет доволь­но ком­пак­тные раз­меры: 48 × 25 × 13 мм, а весит девайс все­го 17 г. При этом в кор­пусе спря­тан маг­нитик, поз­воля­ющий кре­пить устрой­ство на метал­личес­кие повер­хнос­ти.

Для управле­ния сти­ком исполь­зуют­ся три кноп­ки, как на ста­ром айфо­не: боль­шая на вер­хней крыш­ке рядом с экра­ном и две помень­ше на боковых стен­ках. Одна из них выпол­няет сис­темный сброс, две дру­гие по умол­чанию поз­воля­ют менять режимы работы девай­са: визу­аль­ное отоб­ражение работы гирос­копа (на экра­не появ­ляет­ся куб, который меня­ет свое положе­ние при нак­лоне и поворо­те кор­пуса), тест часов, Bluetooth, ИК‑пор­та, ска­ниро­вание эфи­ра в поис­ках бес­про­вод­ных сетей.

Что­бы оце­нить дру­гие воз­можнос­ти M5StickC Plus2, нуж­но залить на него соот­ветс­тву­ющую про­шив­ку, потому что сам по себе он уме­ет делать… дол­баное ничего.

Прошивки

Тех­ничес­кие харак­терис­тики M5StickC Plus2 в теории поз­воля­ют реали­зовы­вать поч­ти те же фун­кции, что есть у Flipper Zero, и даже нем­ного боль­ше, пос­коль­ку наш жел­тый малыш под­держи­вает Wi-Fi «из короб­ки». Это пен­тест бес­про­вод­ных сетей и Bluetooth, ска­ниро­вание и вос­про­изве­дение сиг­налов раз­личных устрой­ств, кло­ниро­вание меток на осно­ве NFC (при наличии соот­ветс­тву­юще­го рас­ширения, конеч­но), вза­имо­дей­ствие с инфрак­расны­ми дат­чиками. В прин­ципе, модуль ESP32 Pico уни­вер­сален и M5StickC Plus2 мож­но прев­ратить фак­тичес­ки в любое устрой­ство, начиная от воль­тмет­ра и закан­чивая колес­ным прог­рамми­руемым роботом, прос­то нуж­но купить для него на «Али­ке» допол­нитель­ные пла­ты, дат­чики и модули, которые затем под­клю­чают­ся к интерфей­сно­му разъ­ему про­вода­ми «папа — мама». Но это в теории. Лич­но мне было инте­рес­но, на что он спо­собен на прак­тике без всех этих ком­понен­тов.

Су­щес­тву­ет мно­жес­тво про­шивок для M5StickC Plus2 с раз­ным наз­начени­ем — от игр до целых опе­раци­онных сис­тем в мини­атю­ре. Уста­новить их мож­но с помощью офи­циаль­ного при­ложе­ния M5Burner (там есть вер­сии для вин­ды, macOS и Linux). Дела­ется это прос­то: кача­ешь при­ложу­ху, регис­три­руешь­ся на сай­те М5, под­клю­чаешь девайс к ком­пу с помощью про­вода из ком­плек­та пос­тавки, выбира­ешь в M5Burner вер­сию нуж­ной тебе про­шив­ки и залива­ешь ее на стик. Всё. Спра­вит­ся даже пятик­лас­сник.

Прав­да, как и положе­но китай­ско­му соф­ту, все это пос­тоян­но глю­чит, вывали­вая бес­конеч­ные ошиб­ки обра­бот­ки JS, но тут уж ничего не подела­ешь — осо­бен­ности высоких тех­нологий из Под­небес­ной.

Ес­ли про­шив­ку не уда­ется залить на стик с помощью M5Burner, сущес­тву­ет фле­шер, поз­воля­ющий сде­лать это онлайн, который, прав­да, работа­ет толь­ко из Google Chrome или Microsoft Edge, и его аль­тер­натива — M5Flasher.

Пос­коль­ку вари­антов про­шивок в при­ложе­нии я нас­читал как минимум пару сотен, я, во‑пер­вых, решил ста­вить те, что име­ют отно­шение к хакерс­тву и пен­тесту, а во‑вто­рых, ори­енти­ровал­ся на обзо­ры и рекомен­дации бывалых поль­зовате­лей, что­бы не тра­тить вре­мя на какое‑нибудь откро­вен­ное фуф­ло. И в абсо­лют­ных лидерах сре­ди таких рекомен­даций — про­шив­ка Bruce.

Bruce

Это самая популяр­ная «хакер­ская» про­шив­ка для M5StickC Plus2. Bruce — имя сим­патич­ной аку­лы, которая при­ветс­тву­ет юзе­ра сра­зу пос­ле заг­рузки девай­са с этой про­шив­кой.