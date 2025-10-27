Се­год­ня я про­демонс­три­рую экс­плу­ата­цию уяз­вимос­ти в популяр­ной биб­лиоте­ке TensorFlow. Это поз­волит нам исполнять коман­ды на сер­вере, чем мы и вос­поль­зуем­ся, что­бы получить учет­ные дан­ные, а затем повысить при­виле­гии через обо­лоч­ку Backrest для restic backup.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Artificial с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.74 artificial.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.

Единс­твен­ная точ­ка вхо­да — сайт на 80-м пор­те.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

На сай­те мож­но зарегис­три­ровать­ся — обя­затель­но сде­лаем это, что­бы уве­личить повер­хность ата­ки. На глав­ной стра­нице авто­ризо­ван­ного поль­зовате­ля нас встре­тит фор­ма заг­рузки фай­лов.

Форма загрузки файлов
Фор­ма заг­рузки фай­лов

Эта фор­ма слу­жит для заг­рузки модели ИИ. Что­бы соз­дать необ­ходимое окру­жение для сбор­ки модели, нам пре­дос­тавля­ют файл requirements, а так­же готовый Dockerfile.

Содержимое файла requirements.txt
Со­дер­жимое фай­ла requirements.txt
Содержимое Dockerfile
Со­дер­жимое Dockerfile

В requirements.txt ука­зана вер­сия пакета tensorflow-cpu для Python. Пер­вым делом сто­ит про­верить, есть ли для этой вер­сии биб­лиоте­ки готовые экс­пло­иты. Обыч­но дос­таточ­но прос­то поис­кать в Google.

Поиск эксплоитов в Google
По­иск экс­пло­итов в Google

Продолжение доступно только участникам

Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».

Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!

Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее

