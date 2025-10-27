Содержание статьи
Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Artificial с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — легкий.
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.74 artificial.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.2p1;
- 80 — веб‑сервер Nginx 1.18.0.
Единственная точка входа — сайт на 80-м порте.
Точка входа
На сайте можно зарегистрироваться — обязательно сделаем это, чтобы увеличить поверхность атаки. На главной странице авторизованного пользователя нас встретит форма загрузки файлов.
Эта форма служит для загрузки модели ИИ. Чтобы создать необходимое окружение для сборки модели, нам предоставляют файл
requirements, а также готовый
Dockerfile.
В
requirements. указана версия пакета
tensorflow-cpu для Python. Первым делом стоит проверить, есть ли для этой версии библиотеки готовые эксплоиты. Обычно достаточно просто поискать в Google.
