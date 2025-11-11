Се­год­ня мы оку­нем­ся вглубь исполня­емых фай­лов и изу­чим на прак­тике, как устро­ены прог­раммы в Windows. Я пос­тара­юсь под­робно рас­писать струк­туру PE-фай­лов, а затем напишем с нуля прос­тень­кую прог­рамму пря­мо в Hex-редак­торе.

Что такое PE-файл

Portable Executable (перено­симый исполня­емый файл) — это офи­циаль­ное наз­вание фор­мата фай­лов .exe, .dll и .sys для Windows. Сло­во portable здесь озна­чает перено­симость фор­мата меж­ду раз­ными вер­сиями Windows и раз­ными архи­тек­турами про­цес­соров. Ну а сло­во executable говорит нам о том, что этот файл содер­жит в себе инс­трук­ции для про­цес­сора, которые он будет пос­лушно исполнять.

Создание заготовки

На­ша прог­рамма будет доволь­но прос­той: мы нем­ного подер­гаем Windows за ее API и поп­росим вывес­ти диало­говое окош­ко с заголов­ком «Wake up, Neo...» и над­писью «The Matrix has you...».

Для наших даль­нейших изыс­каний соз­дадим пус­той файл и нач­нем потихонь­ку запол­нять его дан­ными. Для это­го нам пот­ребу­ется Hex-редак­тор. Лич­но я пред­почитаю Hiew, который даже в наше вре­мя не теря­ет акту­аль­нос­ти. Это очень мощ­ный инс­тру­мент, но мы вос­поль­зуем­ся толь­ко его встро­енным ком­пилято­ром ассем­бле­ра, осталь­ное запол­ним руками.

Для соз­дания пус­того фай­ла в Windows PowerShell есть встро­енная ути­лита fsutil. Наша будущая прог­рамма будет иметь раз­мер 2 Кбайт. Так туда помес­тится заголо­вок, сек­ция прог­раммы, сек­ция с дан­ными и сек­ция импорта. Конеч­но, они мог­ли бы помес­тить­ся и в гораз­до более скром­ный объ­ем, но даль­ше ты пой­мешь, почему я выб­рал имен­но такой раз­мер.

fsutil file createnew Program. exe 2048

Структура PE-файла

Сле­дующая кар­тинка показы­вает струк­туру PE-фай­ла. По сути, это крат­кий перес­каз всей статьи. Спа­сибо авто­ру Ange Albertini за столь наг­лядную иллюс­тра­цию и Lyr1k — за ее перевод на рус­ский язык.

Как вид­но по схе­ме, PE-файл сос­тоит из заголов­ка и некото­рого количес­тва сек­ций. В нашем слу­чае их будет три.

Заголовок

В общих чер­тах заголо­вок — это спе­циаль­ная струк­тура, которая содер­жит информа­цию, необ­ходимую опе­раци­онной сис­теме для заг­рузки и выпол­нения прог­раммы. Давай взгля­нем на него под­робнее.

Заголовок DOS

За­голо­вок DOS — рудимент, сох­ранен­ный со вре­мен MS-DOS для обратной сов­мести­мос­ти.

Смещение Размер Поле [ 0x00] 2 e_ magic; [ 0x02] 2 e_ cblp; [ 0x04] 2 e_ cp; [ 0x06] 2 e_ crlc; [ 0x08] 2 e_ cparhdr; [ 0x0A] 2 e_ minalloc; [ 0x0C] 2 e_ maxalloc; [ 0x0E] 2 e_ ss; [ 0x10] 2 e_ sp; [ 0x12] 2 e_ csum; [ 0x14] 2 e_ ip; [ 0x16] 2 e_ cs; [ 0x18] 2 e_ lfarlc; [ 0x1A] 2 e_ ovno; [ 0x1C] 2 e_ res[4]; [ 0x24] 2 e_ oemid; [ 0x26] 2 e_ oeminfo; [ 0x28] 2 e_ res2[10]; [ 0x3C] 4 e_ lfanew;

info Раз­мер в этой и сле­дующих таб­лицах ука­зан в бай­тах.

Сей­час необ­ходимос­ти запус­кать фай­лы в DOS нет, а зна­чит, раз­бирать эту струк­туру пол­ностью не будем. Нам здесь важ­ны толь­ко два эле­мен­та — пер­вый и пос­ледний (без них ничего работать не будет):

e_magic — всег­да име­ет зна­чение MZ (4d 5a);

— всег­да име­ет зна­чение (4d 5a); e_lfanew — содер­жит в себе сме­щение до PE-заголов­ка. В нашем слу­чае сме­щение будет 0х40, то есть PE-заголо­вок будет сра­зу сле­довать за DOS-заголов­ком.

За­пишем эти зна­чения в нашу прог­рамму.

DOS-заглушка

Сто­ит так­же упо­мянуть DOS-заг­лушку. Ком­понов­щик встав­ляет ее сра­зу за DOS-заголов­ком и перед PE-заголов­ком. Это неболь­шая прог­рамма для DOS, которая обыч­но выводит сооб­щение «This program cannot be run in DOS mode». Она так­же явля­ется рудимен­том, и без нее мож­но спо­кой­но обой­тись, так что в нашей прог­рамме она при­сутс­тво­вать не будет.

Заголовок PE

Да­лее идет PE-заголо­вок, адрес которо­го мы записа­ли в перемен­ной e_lfanew . Он сос­тоит из сиг­натуры и COFF (Common Object File Format) заголов­ка фай­ла.

Signature Смещение Размер Поле [ 0x00] 4 Signature COFF header Смещение Размер Поле [ 0x00] 2 Machine [ 0x02] 2 NumberOfSections [ 0x04] 4 TimeDateStamp [ 0x08] 4 PointerToSymbolTable [ 0x0C] 4 NumberOfSymbols [ 0x10] 2 SizeOfOptionalHeader [ 0x12] 2 Characteristics

Signature — сиг­натура PE-фай­ла. Исполь­зует­ся заг­рузчи­ком для про­вер­ки того, что файл дей­стви­тель­но явля­ется PE. Всег­да име­ет зна­чение PE\ x00\ x00 (50 45 00 00).

Струк­тура COFF-заголов­ка фай­ла такова: