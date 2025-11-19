Ав­тоном­ный гумано­идный робот, который ходит по квар­тире и помога­ет с домаш­ними делами, — при­выч­ный пер­сонаж из науч­ной фан­тасти­ки. Воз­можно ли сде­лать такого сегод­ня? Рек­ламные ролики ком­пании 1X говорят, что да, впол­не воз­можно, чем, собс­твен­но, и выз­вали мно­го хай­па. Давай пос­мотрим, чем в реаль­нос­ти будет занимать­ся этот робот‑носочек с гла­зами‑пугов­ками.

Са­мос­тоятель­но робот NEO пока что не уме­ет делать вооб­ще ничего, точ­нее, нем­ногим боль­ше, чем умная колон­ка. ИИ поз­воля­ет ему отве­чать на воп­росы, а так­же выпол­нять самые прос­тые поруче­ния: нап­ример, встать и подер­жать дверь (веро­ятность успе­ха уже дос­тигла 90%) или подать какой‑нибудь пред­мет, с веро­ятностью в рай­оне 50–70%.

В осталь­ных слу­чаях роботом дол­жен управлять опе­ратор при помощи шле­ма вир­туаль­ной реаль­нос­ти и 3D-кон­трол­леров. Да, убор­ку будет делать, как и рань­ше, живой человек, прос­то очень слож­ным и высоко­тех­нологич­ным спо­собом — через челове­копо­доб­ного робота.

Тем не менее раз­работ­чики говорят, что спрос на роботов пот­ряса­ющий: в сле­дующем году заказ­чикам отгру­зят пер­вую пар­тию из 100 тысяч экзем­пля­ров, в 2027-м — еще вдвое боль­ше. По сло­вам CEO ком­пании Бёрнт Бёр­них, спрос зна­читель­но пре­выша­ет воз­можнос­ти про­изводс­тва.

По­ка что с заказ­чиков берут толь­ко скром­ную пре­доп­лату (200 дол­ларов США), а потом вла­дение роботом вмес­те с услу­гами опе­рато­ра будет обхо­дить­ся в 500 бак­сов в месяц. Если же кто‑то хочет при­обрести NEO в пол­ное вла­дение, при­дет­ся выложить пол­ную цену — 20 тысяч дол­ларов.

При этом огра­ниче­ний NEO ник­то не скры­вает. На ви­део Wall Street Journal робот даже под управле­нием опе­рато­ра не может зак­рыть двер­цу посудо­моеч­ной машины, все вре­мя комич­но про­махи­ваясь мимо нее. Похоже, даже в 3D-очках управлять им неп­росто.

За­то Бёр­них бра­во пред­река­ет, что в 2027–2029 годах уже получит­ся дос­тичь неп­лохого уров­ня авто­номии. Верить ли? Думаю, у него все шан­сы ока­зать­ся в одном клу­бе с Мас­ком, который уже как минимум десять лет обе­щает «уже на сле­дующий год» сде­лать «Тес­лу» пол­ностью авто­ном­ной.

И конеч­но, все сра­зу бро­сились обсуждать при­ват­ность: кри­пово ведь, что дома будет уби­рать­ся чужой человек... Или это ничем не отли­чает­ся от обыч­ного кли­нин­га? Вооб­ще‑то, в отли­чие от убор­щицы, робот даже не покида­ет твой дом, а зна­чит, и вынес­ти из него ничего не смо­жет. С дру­гой сто­роны, убор­щица обыч­но не сни­мает на видео все, что дела­ет, и не ведет потоко­вое вещание в обла­ко.

Что, если робот и его опе­ратор слу­чай­но под­смот­рят сце­ны из лич­ной жиз­ни? А что, если не с женой, а с сосед­кой или даже соседом? Мож­но ли будет поз­вать опе­рато­ра в суд — сви­детель­ство­вать на бра­кораз­водном про­цес­се? А пот­ребовать у ком­пании запись? Воп­росы, воп­росы, мно­го воп­росов.

Впро­чем, я бы ско­рее опа­сал­ся, что некото­рые робо­энту­зиас­ты сами нач­нут скло­нять невин­ную машину к учас­тию в таких делах — не дожида­ясь появ­ления на рын­ке нас­тоящих мно­гофун­кци­ональ­ных роботов‑слу­жанок. Это тоже, кста­ти, дав­няя меч­та из фан­тасти­ки дру­гого сор­та... Но не будем отвле­кать­ся.

При­меча­тель­но, что и с точ­ки зре­ния самого про­изво­дите­ля биз­нес не выг­лядит слиш­ком уж кру­тым: 500 дол­ларов в месяц с кли­ента, который получа­ет край­не дорогос­тоящий агре­гат и регуляр­но занима­ет высокок­валифи­циро­ван­ного сот­рудни­ка, — не так уж мно­го. Но цель здесь не в том, что­бы сей­час же начать зараба­тывать.

Все зате­яно имен­но что ради сбо­ра дан­ных. Но вов­се не о любов­ных похож­дени­ях поль­зовате­лей. Каж­дый робот, даже в режиме уда­лен­ного управле­ния, неп­рерыв­но записы­вает все, что толь­ко может. Камеры, мик­рофоны, дат­чики при­кос­новений, моторы — все это генери­рует огромный поток информа­ции, который ком­пания собира­ет и сох­раня­ет.

Луч­шие ней­росети, что у нас сей­час есть, обу­чены на гигант­ских мас­сивах дан­ных — кар­тинках и тек­стах. Для дви­жений нет даже близ­ко ничего похоже­го, поэто­му план — сна­чала исполь­зовать опе­рато­ров, а те пос­тепен­но обу­чат роботов мотор­ным навыкам. Со вре­менем ИИ будет брать на себя все боль­ше и боль­ше пов­седнев­ных задач.

Имен­но поэто­му нуж­но мас­совое рас­простра­нение в дома — что­бы роботы сра­зу собира­ли дан­ные в реалис­тичной обста­нов­ке. Дру­гие ком­пании сей­час тра­тят огромные бюд­жеты, что­бы добить­ся того же в искусс­твен­ных усло­виях, и сме­лый план 1X может ока­зать­ся нас­тоящим про­рывом в этой области.

Да­же если роботы‑слу­ги не ста­нут рас­простра­нен­ным явле­нием, дан­ные все рав­но при­годят­ся. По сути, это пер­вый робот, который будет находить­ся сре­ди людей, в том же физичес­ком прос­транс­тве. Это уни­каль­ная воз­можность натас­кать искусс­твен­ный интеллект на реалии мира людей. Ему понадо­бит­ся понимать, ког­да к нему обра­щают­ся, пра­виль­но реаги­ровать на жес­ты и мимику, сущес­тво­вать в реаль­ном вре­мени. Воз­можно, это откро­ет для моделей новый пласт понима­ния мира.

По­ка что 1X, как и любой стар­тап, будет про­жигать день­ги. Но если их хва­тит, что­бы дотянуть до хоть каких‑нибудь резуль­татов, свя­зан­ных с обу­чени­ем ИИ, то, воз­можно, нас ждет оче­ред­ной про­рыв.

Так что с точ­ки зре­ния робото­тех­ники и искусс­твен­ного интеллек­та это край­не занят­ный экспе­римент, с точ­ки зре­ния биз­неса — чис­тая аван­тюра, с точ­ки зре­ния при­ват­ности — доволь­но сом­нитель­но, ну а с точ­ки зре­ния информа­цион­ной безопас­ности... это пер­вый домаш­ний гад­жет, который смо­жет при­душить поль­зовате­ля во сне подуш­кой, если управле­ние зах­ватят зло­деи. При­ятных снов!