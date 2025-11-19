Самостоятельно робот NEO пока что не умеет делать вообще ничего, точнее, немногим больше, чем умная колонка. ИИ позволяет ему отвечать на вопросы, а также выполнять самые простые поручения: например, встать и подержать дверь (вероятность успеха уже достигла 90%) или подать какой‑нибудь предмет, с вероятностью в районе 50–70%.
В остальных случаях роботом должен управлять оператор при помощи шлема виртуальной реальности и 3D-контроллеров. Да, уборку будет делать, как и раньше, живой человек, просто очень сложным и высокотехнологичным способом — через человекоподобного робота.
Тем не менее разработчики говорят, что спрос на роботов потрясающий: в следующем году заказчикам отгрузят первую партию из 100 тысяч экземпляров, в 2027-м — еще вдвое больше. По словам CEO компании Бёрнт Бёрних, спрос значительно превышает возможности производства.
Пока что с заказчиков берут только скромную предоплату (200 долларов США), а потом владение роботом вместе с услугами оператора будет обходиться в 500 баксов в месяц. Если же кто‑то хочет приобрести NEO в полное владение, придется выложить полную цену — 20 тысяч долларов.
При этом ограничений NEO никто не скрывает. На видео Wall Street Journal робот даже под управлением оператора не может закрыть дверцу посудомоечной машины, все время комично промахиваясь мимо нее. Похоже, даже в 3D-очках управлять им непросто.
Зато Бёрних браво предрекает, что в 2027–2029 годах уже получится достичь неплохого уровня автономии. Верить ли? Думаю, у него все шансы оказаться в одном клубе с Маском, который уже как минимум десять лет обещает «уже на следующий год» сделать «Теслу» полностью автономной.
И конечно, все сразу бросились обсуждать приватность: крипово ведь, что дома будет убираться чужой человек... Или это ничем не отличается от обычного клининга? Вообще‑то, в отличие от уборщицы, робот даже не покидает твой дом, а значит, и вынести из него ничего не сможет. С другой стороны, уборщица обычно не снимает на видео все, что делает, и не ведет потоковое вещание в облако.
Что, если робот и его оператор случайно подсмотрят сцены из личной жизни? А что, если не с женой, а с соседкой или даже соседом? Можно ли будет позвать оператора в суд — свидетельствовать на бракоразводном процессе? А потребовать у компании запись? Вопросы, вопросы, много вопросов.
Впрочем, я бы скорее опасался, что некоторые робоэнтузиасты сами начнут склонять невинную машину к участию в таких делах — не дожидаясь появления на рынке настоящих многофункциональных роботов‑служанок. Это тоже, кстати, давняя мечта из фантастики другого сорта... Но не будем отвлекаться.
Примечательно, что и с точки зрения самого производителя бизнес не выглядит слишком уж крутым: 500 долларов в месяц с клиента, который получает крайне дорогостоящий агрегат и регулярно занимает высококвалифицированного сотрудника, — не так уж много. Но цель здесь не в том, чтобы сейчас же начать зарабатывать.
Все затеяно именно что ради сбора данных. Но вовсе не о любовных похождениях пользователей. Каждый робот, даже в режиме удаленного управления, непрерывно записывает все, что только может. Камеры, микрофоны, датчики прикосновений, моторы — все это генерирует огромный поток информации, который компания собирает и сохраняет.
Лучшие нейросети, что у нас сейчас есть, обучены на гигантских массивах данных — картинках и текстах. Для движений нет даже близко ничего похожего, поэтому план — сначала использовать операторов, а те постепенно обучат роботов моторным навыкам. Со временем ИИ будет брать на себя все больше и больше повседневных задач.
Именно поэтому нужно массовое распространение в дома — чтобы роботы сразу собирали данные в реалистичной обстановке. Другие компании сейчас тратят огромные бюджеты, чтобы добиться того же в искусственных условиях, и смелый план 1X может оказаться настоящим прорывом в этой области.
Даже если роботы‑слуги не станут распространенным явлением, данные все равно пригодятся. По сути, это первый робот, который будет находиться среди людей, в том же физическом пространстве. Это уникальная возможность натаскать искусственный интеллект на реалии мира людей. Ему понадобится понимать, когда к нему обращаются, правильно реагировать на жесты и мимику, существовать в реальном времени. Возможно, это откроет для моделей новый пласт понимания мира.
Пока что 1X, как и любой стартап, будет прожигать деньги. Но если их хватит, чтобы дотянуть до хоть каких‑нибудь результатов, связанных с обучением ИИ, то, возможно, нас ждет очередной прорыв.
Так что с точки зрения робототехники и искусственного интеллекта это крайне занятный эксперимент, с точки зрения бизнеса — чистая авантюра, с точки зрения приватности — довольно сомнительно, ну а с точки зрения информационной безопасности... это первый домашний гаджет, который сможет придушить пользователя во сне подушкой, если управление захватят злодеи. Приятных снов!