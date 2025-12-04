Так данные теряются?
Теряются! Заряд из ячеек NAND постепенно утекает, причем скорость утечки напрямую зависит и от качества самой памяти, и от степени износа конкретной ячейки (а это далеко не только количество циклов стирания‑записи), и от условий хранения (температуры) накопителя, и даже от такой неожиданной вещи, как температура NAND-памяти в момент записи. Единственное, от чего не зависит скорость утечки заряда, — так это то, подано ли на накопитель питание.
info
Редкое исключение — SSD для дата‑центров, способные в фоновом режиме сканировать и перезаписывать изношенные страницы.
Заряд из ячеек утекает одинаково независимо от того, подается ли на диск питание или нет, пока не выполняется операция чтения, записи, стирания или конвертации между режимами pSLC/TLC. В состоянии покоя контроллер SSD не «поддерживает» заряд в плавающем затворе и не может «подпитывать» его внешним напряжением независимо от того, запитан ли накопитель.
Другими словами, простой факт подачи питания на контроллер SSD даже в теории не может помочь стабилизировать заряд в ячейке. Желающих с этим поспорить отправлю изучать статьи о принципах работы NAND-памяти и плавающих затворов, а желающих сослаться на исследование с описанием «частичного обновления» заряда ячеек — попробовать найти хоть один реально существующий накопитель, в котором описанная технология была бы реализована.
Подытожу. Операция «подать напряжение и немножко подкачать заряд» физически невозможна — плавающий затвор так не работает. Операции «обновить заряд», как у DRAM, у NAND-памяти тоже нет. Единственный способ «освежить» ячейку — перезаписать страницу со всеми вытекающими: дополнительный износ, увеличение счетчиков циклов стирания‑записи и так далее.
Поэтому «обновление» ячейки возможно только в режиме «прочитал — перезаписал в другую ячейку — что‑то сделал с предыдущей». Такой вещи, как аппаратное «поддержание заряда», в современной NAND-памяти нет; любое «обновление» — это именно чтение и перезапись, а не подкачка напряжения. И еще разок на всякий случай: такой вещи, как «поддержание заряда», в современной памяти NAND нет физически.
Источник мифа
Откуда возник миф о том, что SSD постепенно теряют данные, если они не подключены к питанию? У истоков, вероятно, было два фактора: то, что у памяти DRAM такое обновление есть, и то, что Samsung со своим проблемным накопителем Samsung 840 EVO с дефектной NAND выпустил обновление прошивки, которое пыталось программным способом (постоянной перезаписью ячеек — с сопутствующей эскалацией износа) исправить аппаратную проблему (NAND-память низкого качества, которая «протекала»).
