Не­дав­но сра­зу нес­коль­ко сай­тов «отко­пали стю­ардессу», выпус­тив статьи о том, что SSD теря­ют дан­ные, если дол­го про­лежат без питания. В этих тек­стах выдум­ки, город­ские леген­ды и прос­то недопо­нима­ние нас­толь­ко тес­но переп­летены с реаль­ностью, что нес­пеци­алис­ту разоб­рать­ся ста­новит­ся тяжело. А вот спе­циалис­тов такие тек­сты толь­ко бесят.

Так данные теряются?

Те­ряют­ся! Заряд из яче­ек NAND пос­тепен­но уте­кает, при­чем ско­рость утеч­ки нап­рямую зависит и от качес­тва самой памяти, и от сте­пени изно­са кон­крет­ной ячей­ки (а это далеко не толь­ко количес­тво цик­лов сти­рания‑записи), и от усло­вий хра­нения (тем­перату­ры) накопи­теля, и даже от такой неожи­дан­ной вещи, как тем­перату­ра NAND-памяти в момент записи. Единс­твен­ное, от чего не зависит ско­рость утеч­ки заряда, — так это то, подано ли на накопи­тель питание.

info Ред­кое исклю­чение — SSD для дата‑цен­тров, спо­соб­ные в фоновом режиме ска­ниро­вать и переза­писы­вать изно­шен­ные стра­ницы.

За­ряд из яче­ек уте­кает оди­нако­во незави­симо от того, пода­ется ли на диск питание или нет, пока не выпол­няет­ся опе­рация чте­ния, записи, сти­рания или кон­верта­ции меж­ду режима­ми pSLC/TLC. В сос­тоянии покоя кон­трол­лер SSD не «под­держи­вает» заряд в пла­вающем зат­воре и не может «под­питывать» его внеш­ним нап­ряжени­ем незави­симо от того, запитан ли накопи­тель.

Дру­гими сло­вами, прос­той факт подачи питания на кон­трол­лер SSD даже в теории не может помочь ста­били­зиро­вать заряд в ячей­ке. Жела­ющих с этим пос­порить отправ­лю изу­чать статьи о прин­ципах работы NAND-памяти и пла­вающих зат­воров, а жела­ющих сос­лать­ся на иссле­дова­ние с опи­сани­ем «час­тично­го обновле­ния» заряда яче­ек — поп­робовать най­ти хоть один реаль­но сущес­тву­ющий накопи­тель, в котором опи­сан­ная тех­нология была бы реали­зова­на.

По­дыто­жу. Опе­рация «подать нап­ряжение и нем­ножко под­качать заряд» физичес­ки невоз­можна — пла­вающий зат­вор так не работа­ет. Опе­рации «обно­вить заряд», как у DRAM, у NAND-памяти тоже нет. Единс­твен­ный спо­соб «осве­жить» ячей­ку — переза­писать стра­ницу со все­ми вытека­ющи­ми: допол­нитель­ный износ, уве­личе­ние счет­чиков цик­лов сти­рания‑записи и так далее.

По­это­му «обновле­ние» ячей­ки воз­можно толь­ко в режиме «про­читал — переза­писал в дру­гую ячей­ку — что‑то сде­лал с пре­дыду­щей». Такой вещи, как аппа­рат­ное «под­держа­ние заряда», в сов­ремен­ной NAND-памяти нет; любое «обновле­ние» — это имен­но чте­ние и переза­пись, а не под­качка нап­ряжения. И еще разок на вся­кий слу­чай: та­кой вещи, как «под­держа­ние заряда», в сов­ремен­ной памяти NAND нет физичес­ки.

Источник мифа

От­куда воз­ник миф о том, что SSD пос­тепен­но теря­ют дан­ные, если они не под­клю­чены к питанию? У исто­ков, веро­ятно, было два фак­тора: то, что у памяти DRAM такое обновле­ние есть, и то, что Samsung со сво­им проб­лемным накопи­телем Samsung 840 EVO с дефек­тной NAND выпус­тил обновле­ние про­шив­ки, которое пыталось прог­рам­мным спо­собом (пос­тоян­ной переза­писью яче­ек — с сопутс­тву­ющей эска­лаци­ей изно­са) испра­вить аппа­рат­ную проб­лему (NAND-память низ­кого качес­тва, которая «про­тека­ла»).