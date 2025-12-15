Се­год­ня я покажу, как через restic мож­но вый­ти из окру­жения Docker. Но преж­де ском­про­мети­руем сис­тему Uptime Kuma и получим дос­туп к фрей­мвор­ку Gophish. Затем про­экс­плу­ати­руем слож­ную SQL-инъ­екцию, что­бы узнать сек­рет restic. В кон­це исполь­зуем логику генера­тора паролей для получе­ния учет­ки адми­на.

На­ша конеч­ная цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине WhiteRabbit с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — «безум­ный».

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.63 whiterabbit.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел три откры­тых пор­та:

  • пор­ты 22 и 2222 — служ­ба OpenSSH 9.6p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Caddy.

Пос­мотрим, что нам покажет веб‑сер­вер.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

На сай­те ничего инте­рес­ного най­ти не уда­лось, поэто­му прис­тупим к ска­ниро­ванию.

Справка: сканирование веба c ffuf

Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB.

Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры:

  • -u — URL;
  • -H — HTTP-заголо­вок;
  • -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);
  • -t — количес­тво потоков.

Мес­то перебо­ра помеча­ется сло­вом FUZZ.

За­даем все парамет­ры и начина­ем ска­ниро­вание:

ffuf -u http://whiterabbit.htb -H 'Host: FUZZ.whiterabbit.htb' -w subdomains-top1million-110000.txt -t 128
Результат сканирования поддоменов
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания под­доменов

В вывод попали все вари­анты из спис­ка, поэто­му сто­ит вклю­чить филь­тр по раз­меру отве­та (параметр -fs).

ffuf -u http://whiterabbit.htb -H 'Host: FUZZ.whiterabbit.htb' -w ~/tools/wordlists/Content/subdomains-top1million-110000.txt -t 128 -fs 0
Результат сканирования поддоменов
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания под­доменов

На­ходим новый под­домен и обновля­ем запись в /etc/hosts.

10.10.11.63 whiterabbit.htb status.whiterabbit.htb

На новом сай­те нас встре­чает стра­ница авто­риза­ции Uptime Kuma.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та

Дан­ные вро­де admin:admin не подош­ли, при этом в Burp History нет ни одно­го зап­роса авто­риза­ции. Зато они есть в исто­рии WebSockets.

WebSockets History
WebSockets History

Сер­вер в отве­те при­сыла­ет резуль­тат авто­риза­ции и сооб­щение.

Ответ сервера
От­вет сер­вера

Ак­тивиру­ем перех­ватчик зап­росов и отве­тов в Burp Proxy, сно­ва поп­робу­ем авто­ризо­вать­ся, но в этот раз отло­вим и изме­ним ответ сер­вера. Меня­ем зна­чение парамет­ра ok на true и получа­ем дос­туп к панели Uptime Kuma.

Ответ сервера
От­вет сер­вера
Главная панель Uptime Kuma
Глав­ная панель Uptime Kuma
 

Точка опоры

Чи­тая про Uptime Kuma на GitHub, находим инте­рес­ный эндпо­инт /status, через который мож­но переб­рать активные про­екты.

Информация о странице Status
Ин­форма­ция о стра­нице Status

Для ска­ниро­вания катало­гов про­ектов я буду исполь­зовать feroxbuster.

При запус­ке ука­жем такие парамет­ры:

  • -u — URL;
  • -d — глу­бина ска­ниро­вания;
  • -t — количес­тво потоков;
  • -w — сло­варь (сно­ва из набора SecLists).
feroxbuster -u http://status.whiterabbit.htb/status/ -d 1 -t 128 -w directory_2.3_medium_lowercase.txt
Результат сканирования каталогов с помощью feroxbuster
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания катало­гов с помощью feroxbuster

