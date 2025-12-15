Содержание статьи
Наша конечная цель — получение прав суперпользователя на машине WhiteRabbit с учебной площадки Hack The Box. Уровень сложности задания — «безумный».
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.63 whiterabbit.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел три открытых порта:
- порты 22 и 2222 — служба OpenSSH 9.6p1;
- 80 — веб‑сервер Caddy.
Посмотрим, что нам покажет веб‑сервер.
Точка входа
На сайте ничего интересного найти не удалось, поэтому приступим к сканированию.
Справка: сканирование веба c ffuf
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch и DIRB.
Я предпочитаю легкий и очень быстрый ffuf. При запуске указываем следующие параметры:
-
-u— URL;
-
-H— HTTP-заголовок;
-
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-
-t— количество потоков.
Место перебора помечается словом FUZZ.
Задаем все параметры и начинаем сканирование:
ffuf -u http://whiterabbit.htb -H 'Host: FUZZ.whiterabbit.htb' -w subdomains-top1million-110000.txt -t 128
В вывод попали все варианты из списка, поэтому стоит включить фильтр по размеру ответа (параметр
-fs).
ffuf -u http://whiterabbit.htb -H 'Host: FUZZ.whiterabbit.htb' -w ~/tools/wordlists/Content/subdomains-top1million-110000.txt -t 128 -fs 0
Находим новый поддомен и обновляем запись в
/.
10.10.11.63 whiterabbit.htb status.whiterabbit.htb
На новом сайте нас встречает страница авторизации Uptime Kuma.
Данные вроде
admin:
admin не подошли, при этом в Burp History нет ни одного запроса авторизации. Зато они есть в истории WebSockets.
Сервер в ответе присылает результат авторизации и сообщение.
Активируем перехватчик запросов и ответов в Burp Proxy, снова попробуем авторизоваться, но в этот раз отловим и изменим ответ сервера. Меняем значение параметра
ok на
true и получаем доступ к панели Uptime Kuma.
Точка опоры
Читая про Uptime Kuma на GitHub, находим интересный эндпоинт
/, через который можно перебрать активные проекты.
Для сканирования каталогов проектов я буду использовать feroxbuster.
При запуске укажем такие параметры:
-
-u— URL;
-
-d— глубина сканирования;
-
-t— количество потоков;
-
-w— словарь (снова из набора SecLists).
feroxbuster -u http://status.whiterabbit.htb/status/ -d 1 -t 128 -w directory_2.3_medium_lowercase.txt
