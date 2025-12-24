Представители WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) заявили, что российские власти пытаются лишить более 100 млн россиян доступа к приватным коммуникациям накануне новогодних праздников. Это заявление компания сделала после повторного предупреждения Роскомнадзора о возможной полной блокировке мессенджера в стране.

22 декабря сервисы мониторинга «Сбой.рф» и Downdetector зафиксировали тысячи жалоб на проблемы в работе WhatsApp в России. По информации СМИ, скорость работы мессенджера в этот день упала на 70-80%. Тогда в Роскомнадзоре (РКН) подтвердили, что это связано с тем, что ведомство постепенно вводит ограничения, «позволяя пользователям перейти на использование других мессенджеров».

В РКН заявляют, что WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. По данным регулятора, мессенджер используется для организации и проведения терактов на территории России, вербовки их исполнителей, а также мошенничества и других преступлений против граждан.

«WhatsApp будет полностью заблокирован, если продолжит не выполнять требования российского законодательства», — сообщали представители Роскомнадзора и добавляли, что введение ограничений в отношении мессенджера будет продолжено.

Как теперь сообщили представители WhatsApp агентству Reuters, компания намерена бороться за российских пользователей.

«Ограничивая доступ к WhatsApp, российское правительство стремится отнять право на защищенные сквозным шифрованием коммуникации у более 100 млн человек прямо перед праздничным сезоном в России, — заявили представители мессенджера. — Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных государством приложений может привести лишь к снижению безопасности для российских граждан».

В компании подчеркнули, что мессенджер стал неотъемлемой частью жизни россиян — его используют для семейных и рабочих чатов, общения с друзьями и соседями во всех регионах страны.

Напомним, что Роскомнадзор начал ограничивать работу WhatsApp еще в августе 2025 года, когда запустил «деградацию» голосовых звонков. Тогда ведомство обвинило мессенджер (наравне с Telegram) в том, что он используется для «вымогательства денег, вовлечения граждан в диверсионную и террористическую деятельность».

В октябре РКН перешел к частичным ограничениям работы сервиса, а в конце ноября регулятор предупредил, что если мессенджер не прекратит нарушать российские законы, его заблокируют полностью. Тогда представители регулятора вновь сообщили, что мессенджер используется для проведения и организации «террористических действий на территории» РФ, «для вербовки их исполнителей», а также «для мошеннических и иных преступлений» против россиян.