Содержание статьи
- Установка
- Ожидание: типы событий
- Настройка
- Эксперименты
- Создание процесса — Event ID 1
- Изменение временной метки файла — Event ID 2
- Сетевое соединение — Event ID 3
- Изменение Sysmon — Event ID 4
- Процесс завершен — Event ID 5
- Пустышки Event ID 6–8
- Образ загружен — Event ID 7
- Создание удаленного потока — Event ID 8
- Прямое чтение с диска — Event ID 9
- Получен доступ к процессу — Event ID 10
- Создание файла — Event ID 11
- Пустышки — Event ID 12–15
- Изменение конфигурации Sysmon — Event ID 16
- Пустышки — Event ID 17–22
- Файл удален с сохранением копии — Event ID 23
- Финальные пустоты — Event ID 24–29, 255
- Эксперименты с обогащением конфигов
- Немного про eBPF
- Выводы
Мы часто настраиваем аудит в Linux (auditd, eBPF) — и сами, и вместе с коллегами. Потом приходят джуны, и выясняется, что им... сложно. Ну ладно, подумали мы. Немного изврата — и хотя бы базовое логирование в Linux всегда можно настроить, почти без затрат.
Основная цель статьи — рассказать об инструменте, показать его возможности и пополнить копилку знаний «Хакера» еще одной занятной технологией, о которой в комьюнити безопасников пока мало говорят.
Установка
С установкой мудрить не нужно: официальная инструкция проста и понятна — всего четыре команды, и все готово.
Да и ребуты не нужны. Чтобы запустить службу, выполняем
sysmon .
Можно проверить, что по умолчанию уже фиксируются какие‑то XML‑подобные логи:
sudo . В некоторых дистрибутивах их можно увидеть через
journalctl . Ну и не забудь убедиться, что служба вообще запустилась:
systemctl .
Окей, health check прошел. Базовые команды похожи на винду (есть хороший гайд по ним). Введем
sysmon и увидим минимальную справку.
В целом на этом обзор можно было бы и закончить, но мы будем дотошны и последовательны. Зачем нам инструмент, который нельзя пощупать?!
Ожидание: типы событий
Давай посмотрим, какие события может ловить Sysmon for Linux по сравнению с его виндовым собратом. Очевидно, что виндовый может все.
|Event ID
|Название
|Встретишь в Linux
|Примечание
|1
|Создание процесса
|+
|2
|Изменение временных меток файла
|–
|3
|Сетевое соединение
|+
|TCP + UDP
|4
|Изменено состояние службы Sysmon
|+
|5
|Процесс завершен
|+
|6
|Драйвер загружен
|–
|7
|Образ загружен
|–
|8
|Создание удаленного потока
|–
|Использует процедуру из Win32 API
|9
|Прямое чтение
|+
|10
|Доступ к процессу
|+
|11
|Файл создан
|+
|Частично опирается на WinAPI
|12
|Создание/удаление объекта в реестре
|–
|Ну какой тебе реестр!
|13
|Установлено значение параметра реестра
|–
|—
|14
|Переименование объекта реестра
|–
|—
|15
|Создан файловый поток
|–
|16
|Изменение конфигурации Sysmon
|+
|17
|Именованный канал создан
|–
|18
|Подключение к именованному каналу
|–
|19
|WMI-фильтр
|–
|Создан, изменен, удален (WMI в Linux нет)
|20
|Потребитель WMI
|–
|Создан, изменен, удален
|21
|Фильтр WMI связан с потребителем
|–
|—
|22
|DNS-запрос
|–
|Основан на обращениях к dnsapi.dll
|23
|Файл удален с созданием копии
|+
|24
|Обновлен буфер обмена
|–
|Работает для текста
|25
|Изменен образ процесса
|–
|26
|Файл удален
|–
|WinAPI
|27
|Блокировка исполняемого файла
|–
|Опирается на WinAPI
|28
|Блокировка поблочного удаления файла
|–
|Опирается на WinAPI
|29
|Исполняемый файл удален
|–
|255
|Ошибка
|–
Да, инструмент ограниченный, но иногда и не нужно большего — главное, чтобы быстро!
Если чуть серьезнее, то большая часть возможностей Sysmon завязана на проприетарные виндовые фичи — WinAPI, WMI, особенности NTFS, которых в Linux, очевидно, мало или они вовсе отсутствуют, как, например, реестр.
В сухом остатке мы должны увидеть хорошо структурированные базовые события: создание и завершение процесса, сетевые соединения, создание и удаление файлов, прямое чтение с диска, получение доступа к процессу. Есть собственный аудит (изменение конфигурации Sysmon).
Настройка
Что ж, давай настроим инструмент, научим его логировать что‑то полезное и проверим Sysmon for Linux в действии.
