— Семь­сот двад­цать, семь­сот трид­цать, семь­сот сорок, семь­сот пять­десят… На, перес­читай.







Стас про­тянул Кирил­лу тол­стую пач­ку дол­ларов, в которой затеса­лась пара соток, но в основном при­сутс­тво­вали замусо­лен­ные десят­ки и пятер­ки. Тот, не гля­дя, свер­нул ее пополам и сунул в кар­ман.

— Я тебе верю. Но вот за балаган, который ты в про­цес­се работы устро­ил, сто­ило бы под­нять тебе цену минимум вдвое. В качес­тве ком­пенса­ции мораль­ного вре­да. То одно тебе добавь, то дру­гое, то свис­телку, то сбо­ку бан­тик. Нер­вы ты нам помотал изрядно.

— Да лад­но, — Стас блес­нул сво­ими глу­боко посажен­ными глаз­ками, — я лич­ность твор­ческая, мне мож­но. А нас­чет мораль­ного вре­да… Тут мои кореша с тобой побаза­рить хотят.

— Что за кореша? — нап­рягся Кирилл.

— А вот уви­дишь, — как‑то недоб­ро ухмыль­нул­ся Стас. — Да ты не ссы, нор­маль­но все будет. Пар­ни хорошие. Гос­тиница «Мос­ква» зна­ешь, где находит­ся? Вот, под­гре­бай туда часам к вось­ми вечера, посидим, пот­рещим…

Гос­тиница «Мос­ква», выходив­шая окна­ми на пло­щадь Алек­сан­дра Нев­ско­го, напоми­нала изда­лека Великую Китай­скую сте­ну, отли­тую из серого бетона и голубо­го стек­ла. Пря­мо перед ней замер на гра­нит­ном пос­тамен­те сам свя­той бла­говер­ный великий князь вер­хом на брон­зовом коне. Кто‑то из зна­комых рас­ска­зывал, что памят­ник тор­жес­твен­но откры­ли где‑то года четыре назад и за его соз­дание, по слу­хам, активно ратова­ли оби­тате­ли Алек­сан­дро‑Нев­ской лав­ры. Прав­да, раз­вернут монумент почему‑то был фрон­тендом к «Мак­дональ­дсу», а бэкен­дом — к куполам Свя­то‑Тро­ицко­го собора, где ныне поко­ились кня­жес­кие мощи.

Ки­рилл выб­рался из мет­ро, обог­нул выходив­шую на пло­щадь часть оте­ля, на пер­вом эта­же которо­го тес­нились сувенир­ные лав­ки, вошел в холл и под­нялся по лес­тни­це на вто­рой этаж, где рас­полагал­ся мес­тный рес­торан. Ста­са он обна­ружил за одним из сто­ликов в ком­пании двух очень смуг­лых тем­новоло­сых муж­чин. Перед ними сто­яла початая бутыл­ка джи­на, нес­коль­ко бутыло­чек помень­ше, судя по эти­кетам — со швеп­сом, и боль­шая тарел­ка с закус­кой в виде тон­ко нарезан­ной кол­басы. Спут­ники Ста­са, нес­мотря на вос­точную внеш­ность, алко­голь упот­ребля­ли не сму­щаясь, о чем сви­детель­ство­вали при­сутс­тво­вав­шие тут же влаж­ные стоп­ки, сам же Стас, по всей видимос­ти, был уже изрядно навесе­ле.

— О, а вот и он, тот парень, о котором я говорил! — Стас мах­нул рукой и пох­лопал ладонью по кожаной спин­ке дивана рядом с собой. — Падай сюда. Зна­комь­ся: это Адиль, это Омар, два бра­та‑акро­бата. Они из Алжи­ра, но по‑рус­ски говорят неп­лохо. Джин будешь? Или текилы тебе заказать? Девуш­ка, при­тащи­те еще один ста­кан­чик, пожалуй­ста! И еще одну мяс­ную тарел­ку.

На его при­зыв яви­лась офи­циан­тка, несущая на под­носе иско­мое.

— Кирюха у нас прос­то компь­ютер­ный мегамозг, — озо­нируя прос­транс­тво хвой­ным перега­ром, довери­тель­но сооб­щил сво­им спут­никам Стас, — офи­ген­ный магазин нам забубе­нил, вооб­ще атас, даже у Его­рова с Рудако­вым такого нет! Короче, чел что надо. А с эти­ми пар­нями…

Те­перь Стас повер­нулся к Кирил­лу:

— А с эти­ми пар­нями мы в инсти­тут­ской обща­ге жили.

— Ты учил­ся в инсти­туте? — удив­ленно спро­сил Кирилл.

По внеш­ности и повад­кам Ста­са, который изо всех сил ста­рал­ся походить на мел­кого мафи­ози из какого‑нибудь филь­ма про рус­ских бан­дитов, пред­положить наличие у него выс­шего обра­зова­ния было слож­но.

— Да ты че, — хохот­нул он, — я ж ЛЭТИ закан­чивал. Даже в аспи­ран­туру потом пос­тупил, но заб­рал докумен­ты. На пос­леднем кур­се я на вещевом рын­ке шмот­ками тор­говать начал туда‑сюда, ну и дело пош­ло. Решил барыгой стать. Сам я с Кемеро­во, так что, пока учил­ся, жил в обща­ге на одном эта­же вот с эти­ми вот граж­данами алжир­ской наци­ональ­нос­ти… Зна­ешь, как мы под­ружились? Выпей, ща рас­ска­жу.

Ки­рилл раз­бавил швеп­сом щед­ро налитый ему в стоп­ку джин, глот­нул, и по гор­лу раз­лилась при­ятная огненная вол­на.

— На вот кол­баски, закуси, — забот­ливо про­тянул ему тарел­ку Стас и начал повес­тво­вание: — Короче, чтоб ты знал, эти ребята жопу в сор­тире бумагой не вытира­ют. Они под­мыва­ются, наци­ональ­ная тра­диция такая. Зем­ляков Ади­ля с Ома­ром у нас в обща­ге мно­го жило, и у каж­дого была плас­тиковая бутылоч­ка с водой, имен­ная, блин. Бутылоч­ки эти они в туб­зике оставля­ли. При­кинь? Заходишь в кабин­ку, двер­цу откры­ваешь, и все это барах­ло пада­ет тебе под ноги, а потом рас­катыва­ется по полу в раз­ные сто­роны… Задол­бало, сил нет. Ну, тас­кали бы они свои бутыл­ки с собой, в натуре, вмес­то того что­бы в убор­ной склад устра­ивать! Так нет же. Один раз им ска­зал: мужики, имей­те совесть, дру­гие люди тоже сор­тиром нор­маль­но поль­зовать­ся хотят, вто­рой раз ска­зал, тре­тий… Им пофиг, моя твоя не понимай… Еще кол­басы? Нет?

Ки­рилл отри­цатель­но покачал головой, ожи­дая про­дол­жения рас­ска­за, и оно не зас­тавило себя ждать:

— В общем, пошел я на овощ­ной базар и купил там боль­шой пакет молото­го крас­ного пер­ца…

Омар зак­рыл лицо руками и зат­рясся в без­звуч­ном сме­хе, видимо в крас­ках при­пом­нив эту исто­рию. Стас бес­церемон­но ткнул в него паль­цем:

— Пер­вым мимо моей ком­наты вот этот тип про­бежал, со спу­щен­ными шта­нами и гла­зами навыка­те. Сле­дом за ним дру­гой его кореш. Короче, одно­го раза им хва­тило, что­бы оту­чились оставлять свои гиги­ени­чес­кие при­над­лежнос­ти где попало.

— И что, ник­то не попытал­ся отбла­года­рить тебя за этот урок хороших манер? — поин­тересо­вал­ся Кирилл, вдо­воль отсме­явшись.

— Давай, рас­ска­жи ему, как мы тебе в борщ нас­сали, — тол­кнул Ста­са пле­чом Омар.

— Ну, по фак­ту‑то выш­ло, что не мне, — отоз­вался тот, и все трое зар­жали. — Но потом мы с ними побол­тали, нор­маль­ные пар­ни ока­зались, пра­виль­ные… Давай­те выпь­ем, что ли? За друж­бу!

Ки­рилл раз­бавил еще одну пор­цию джи­на, чок­нулся со сво­ими новыми зна­комы­ми и опро­кинул пах­нущий горь­кой хво­ей напиток в рот.

— Стас ска­заль, ты бол­шой спе­циалист по сай­там, — обра­тил­ся к нему Адиль на ломаном рус­ском, чуть смяг­чая сог­ласные в кон­це слов и, наобо­рот, про­изно­ся их жес­тче, чем надо, в середи­не. — Я в Аме­рике сей­час живу, у нас делять сай­ты очень дорого сто­ит. Прос­той сайт одна‑две стра­ница может сто­ить тысяча дол­ляров даже. Ты можешь делять их для меня дешев­ле, а я буду пос­тавлять тебе заказы и пля­тить. Будешь делять хорошо, будет мно­го заказов. И мно­го дол­ляров.

— Как пла­тить собира­етесь? — сра­зу же перевел беседу в деловое рус­ло Кирилл.