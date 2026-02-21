Стас протянул Кириллу толстую пачку долларов, в которой затесалась пара соток, но в основном присутствовали замусоленные десятки и пятерки. Тот, не глядя, свернул ее пополам и сунул в карман.
— Я тебе верю. Но вот за балаган, который ты в процессе работы устроил, стоило бы поднять тебе цену минимум вдвое. В качестве компенсации морального вреда. То одно тебе добавь, то другое, то свистелку, то сбоку бантик. Нервы ты нам помотал изрядно.
— Да ладно, — Стас блеснул своими глубоко посаженными глазками, — я личность творческая, мне можно. А насчет морального вреда… Тут мои кореша с тобой побазарить хотят.
— Что за кореша? — напрягся Кирилл.
— А вот увидишь, — как‑то недобро ухмыльнулся Стас. — Да ты не ссы, нормально все будет. Парни хорошие. Гостиница «Москва» знаешь, где находится? Вот, подгребай туда часам к восьми вечера, посидим, потрещим…
Гостиница «Москва», выходившая окнами на площадь Александра Невского, напоминала издалека Великую Китайскую стену, отлитую из серого бетона и голубого стекла. Прямо перед ней замер на гранитном постаменте сам святой благоверный великий князь верхом на бронзовом коне. Кто‑то из знакомых рассказывал, что памятник торжественно открыли где‑то года четыре назад и за его создание, по слухам, активно ратовали обитатели Александро‑Невской лавры. Правда, развернут монумент почему‑то был фронтендом к «Макдональдсу», а бэкендом — к куполам Свято‑Троицкого собора, где ныне покоились княжеские мощи.
Кирилл выбрался из метро, обогнул выходившую на площадь часть отеля, на первом этаже которого теснились сувенирные лавки, вошел в холл и поднялся по лестнице на второй этаж, где располагался местный ресторан. Стаса он обнаружил за одним из столиков в компании двух очень смуглых темноволосых мужчин. Перед ними стояла початая бутылка джина, несколько бутылочек поменьше, судя по этикетам — со швепсом, и большая тарелка с закуской в виде тонко нарезанной колбасы. Спутники Стаса, несмотря на восточную внешность, алкоголь употребляли не смущаясь, о чем свидетельствовали присутствовавшие тут же влажные стопки, сам же Стас, по всей видимости, был уже изрядно навеселе.
— О, а вот и он, тот парень, о котором я говорил! — Стас махнул рукой и похлопал ладонью по кожаной спинке дивана рядом с собой. — Падай сюда. Знакомься: это Адиль, это Омар, два брата‑акробата. Они из Алжира, но по‑русски говорят неплохо. Джин будешь? Или текилы тебе заказать? Девушка, притащите еще один стаканчик, пожалуйста! И еще одну мясную тарелку.
На его призыв явилась официантка, несущая на подносе искомое.
— Кирюха у нас просто компьютерный мегамозг, — озонируя пространство хвойным перегаром, доверительно сообщил своим спутникам Стас, — офигенный магазин нам забубенил, вообще атас, даже у Егорова с Рудаковым такого нет! Короче, чел что надо. А с этими парнями…
Теперь Стас повернулся к Кириллу:
— А с этими парнями мы в институтской общаге жили.
— Ты учился в институте? — удивленно спросил Кирилл.
По внешности и повадкам Стаса, который изо всех сил старался походить на мелкого мафиози из какого‑нибудь фильма про русских бандитов, предположить наличие у него высшего образования было сложно.
— Да ты че, — хохотнул он, — я ж ЛЭТИ заканчивал. Даже в аспирантуру потом поступил, но забрал документы. На последнем курсе я на вещевом рынке шмотками торговать начал туда‑сюда, ну и дело пошло. Решил барыгой стать. Сам я с Кемерово, так что, пока учился, жил в общаге на одном этаже вот с этими вот гражданами алжирской национальности… Знаешь, как мы подружились? Выпей, ща расскажу.
Кирилл разбавил швепсом щедро налитый ему в стопку джин, глотнул, и по горлу разлилась приятная огненная волна.
— На вот колбаски, закуси, — заботливо протянул ему тарелку Стас и начал повествование: — Короче, чтоб ты знал, эти ребята жопу в сортире бумагой не вытирают. Они подмываются, национальная традиция такая. Земляков Адиля с Омаром у нас в общаге много жило, и у каждого была пластиковая бутылочка с водой, именная, блин. Бутылочки эти они в тубзике оставляли. Прикинь? Заходишь в кабинку, дверцу открываешь, и все это барахло падает тебе под ноги, а потом раскатывается по полу в разные стороны… Задолбало, сил нет. Ну, таскали бы они свои бутылки с собой, в натуре, вместо того чтобы в уборной склад устраивать! Так нет же. Один раз им сказал: мужики, имейте совесть, другие люди тоже сортиром нормально пользоваться хотят, второй раз сказал, третий… Им пофиг, моя твоя не понимай… Еще колбасы? Нет?
Кирилл отрицательно покачал головой, ожидая продолжения рассказа, и оно не заставило себя ждать:
— В общем, пошел я на овощной базар и купил там большой пакет молотого красного перца…
Омар закрыл лицо руками и затрясся в беззвучном смехе, видимо в красках припомнив эту историю. Стас бесцеремонно ткнул в него пальцем:
— Первым мимо моей комнаты вот этот тип пробежал, со спущенными штанами и глазами навыкате. Следом за ним другой его кореш. Короче, одного раза им хватило, чтобы отучились оставлять свои гигиенические принадлежности где попало.
— И что, никто не попытался отблагодарить тебя за этот урок хороших манер? — поинтересовался Кирилл, вдоволь отсмеявшись.
— Давай, расскажи ему, как мы тебе в борщ нассали, — толкнул Стаса плечом Омар.
— Ну, по факту‑то вышло, что не мне, — отозвался тот, и все трое заржали. — Но потом мы с ними поболтали, нормальные парни оказались, правильные… Давайте выпьем, что ли? За дружбу!
Кирилл разбавил еще одну порцию джина, чокнулся со своими новыми знакомыми и опрокинул пахнущий горькой хвоей напиток в рот.
— Стас сказаль, ты болшой специалист по сайтам, — обратился к нему Адиль на ломаном русском, чуть смягчая согласные в конце слов и, наоборот, произнося их жестче, чем надо, в середине. — Я в Америке сейчас живу, у нас делять сайты очень дорого стоит. Простой сайт одна‑две страница может стоить тысяча долляров даже. Ты можешь делять их для меня дешевле, а я буду поставлять тебе заказы и плятить. Будешь делять хорошо, будет много заказов. И много долляров.
— Как платить собираетесь? — сразу же перевел беседу в деловое русло Кирилл.
