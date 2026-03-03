Еще один месяц — еще одна мода! Если ты заг­лядыва­ешь в зарубеж­ные соц­сети, то навер­няка видел, как люди ску­пают Mac Mini, что­бы запус­кать на них неч­то под наз­вани­ем OpenClaw (ранее — Clawdbot и Moltbot). Давай поп­робу­ем разоб­рать­ся, зачем они это дела­ют и какие у это­го пос­ледс­твия.

Итак, OpenClaw — это набор скрип­тов, который поз­воля­ет час­тично или пол­ностью отдать компь­ютер во вла­дение ИИ‑аген­та. Рас­поряжать­ся его работой и про­верять, как там дела, мож­но через любой мес­сен­джер. При этом у модели, как и у живого ассистен­та, обыч­но есть дос­туп к дан­ным и акка­унтам «бос­са», что­бы лов­чее рулить делами.

Пер­вый и самый логич­ный воп­рос: «Они там сов­сем рех­нулись, что ли?!» Думаю, тут мож­но прос­то отве­тить «Конеч­но же, да!» и идти даль­ше.

Сле­дующее, что меня заин­тересо­вало, — это почему, собс­твен­но, Mac Mini? Даже стар­шие модели (M4 Pro, 64 Гбайт) не потянут что‑то срав­нимое с топовы­ми ком­мерчес­кими LLM. Самые ходовые вари­анты сей­час — это Llama 3.3 70B Instruct и DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B. То есть при­мер­но уро­вень GPT-3.5, и то не очень быс­тро. Доверять такой модель­ке что‑то серь­езное — сла­боумие и отва­га! Осо­бен­но сла­боумие.

Сам OpenClaw поз­воля­ет как исполь­зовать локаль­ные модели, так и вызывать ком­мерчес­кие API, сжи­гая недеше­вые токены. Воз­можен и гиб­ридный вари­ант: локаль­ная модель дела­ет выжим­ки, а уда­лен­ная — дума­ет. Это уби­вает при­ват­ность, но серь­езно повыша­ет уро­вень «мыш­ления», при этом эко­номя день­ги.

По­доз­реваю, есть и еще один повод брать имен­но Mac Mini. Если у тебя iPhone и ты активно исполь­зуешь iCloud, то покуп­ка «мака» — самый прос­той спо­соб дать модели дос­туп к сво­им докумен­там и паролям, а общать­ся мож­но будет через при­выч­ный мно­гим аме­рикан­цам iMessage (а не пуга­ющий рус­ский Telegram).

Ну и наконец, мно­гие прос­то дела­ют как все: видят в X.com, как народ ску­пает Mac Mini, и тоже бегут покупать. Тим Кук, навер­ное, даже и не меч­тал о таком мар­кетин­ге.

Что люди получа­ют вза­мен? Тут всё инди­виду­аль­но и немало зависит от сте­пени отле­та кукухи. OpenClaw дей­стви­тель­но может помочь с раз­ными делами: обно­вить или сде­лать с нуля сайт или ути­литу, написать какую‑нибудь авто­мати­зацию, поп­равить баг в коде... Впро­чем, то же самое могут и Claude Code или Codex — прос­то с чуть боль­шим уров­нем над­зора (что, на мой взгляд, толь­ко плюс).

Нас­тоящий же раз­гул начина­ется, ког­да поль­зователь готов отдать машине вооб­ще все свои акка­унты и докумен­ты. Горячие головы доверя­ют OpenClaw не толь­ко отве­чать на пись­ма, писать пос­ты в соц­сетях и пушить ком­миты на GitHub, но и тор­говать крип­товалю­той и акци­ями, а то и делать став­ки на «Полимар­кете». Короче, всё, что здра­вый смысл зап­реща­ет.

Ес­ли ты пред­вку­шаешь зре­лищ­ные про­валы, то не зря! Одним из них прос­лавилась Сам­мер Ю, отве­чающая, ни мно­го ни мало, за safety and alignment в Meta Superintelligence, а ранее работав­шая в Google DeepMind.

Ди­алог тут при­мер­но такой:

— Ты чем там занят? Опи­ши.

— Уда­ляю все пись­ма стар­ше 15 фев­раля в тво­ем Gmail.

— Не делай это­го!

— Там куча ста­рых писем, нуж­но всё почис­тить.

— Оста­новись, ничего не делай.

— Уда­ляю...

— СТОЙ!

— Уда­ляю... Уда­ляю... Ой! Ну да, урок мне, надо было спро­сить пос­ле пер­вой пор­ции, а не пос­ле 200+ писем.

— Я тебе говори­ла про­сить под­твержде­ние перед каж­дым дей­стви­ем, а ты сти­рал мою поч­ту, пока я не при­била про­цесс вруч­ную.

— Да, пом­ню такое. Виноват, конеч­но. Нарушил пра­вило. Записал себе, боль­ше не пов­торит­ся!

Ю пишет, что ей приш­лось бук­валь­но бежать к компь­юте­ру и обез­вре­живать его, как тика­ющую бом­бу. Всё ров­но как в комик­се, где робот‑хирург вырезал что‑то не с той сто­роны, но готов радос­тно резать даль­ше.

Ду­маешь, такие слу­чаи кого‑то оста­нав­лива­ют? Если да, то далеко не всех. Впро­чем, и это еще цве­точ­ки.

Пе­ресе­чение с темой ИБ у OpenClaw вооб­ще шикар­ное. Мало того, что эта шту­ка пишет и пуля­ет в про­дак­шен пло­хо защищен­ный код, так и сама она наполо­вину написа­на в лихом прис­тупе вайб‑кодин­га. Резуль­таты не зас­тавили себя ждать: RCE в самом OpenClaw, мно­гочис­ленные вре­донос­ные навыки, сот­ни тысяч тор­чащих в интернет незащи­щен­ных инстан­сов... Да и хакеры не дрем­лют: недав­но по­явил­ся пер­вый нацелен­ный на OpenClaw инфости­лер. Даже со скид­кой на то, что ИБ‑комь­юни­ти тоже хай­пит на мод­ной теме, дос­тижения впе­чат­ляющие.

Не менее показа­тель­на исто­рия, которая про­изош­ла со Скот­том Шам­бо, мей­нтей­нером Matplotlib — наипо­пуляр­ней­шей биб­лиоте­ки для пос­тро­ения гра­фиков. В Matplotlib зап­рещено ком­митить без учас­тия челове­ка. Если код писал ИИ, то положе­на про­вер­ка. Шам­бо это объ­ясня­ет тем, что ИИ‑аген­ты час­то сре­зают углы и не пыта­ются разоб­рать­ся в общей архи­тек­туре про­екта, иди­ома­тич­ном сти­ле и про­чих нюан­сах. Они силь­ны в основном по час­ти набаба­хать поболь­ше кода.

Не­дав­но Скотт Шам­бо стол­кнул­ся кое с чем доселе невидан­ным. Бот, код которо­го был отвер­гнут, вдруг пошел и на­писал обид­ный пост про самого Шам­бо, обви­нив его в пред­взя­тос­ти и неэф­фектив­ности: «Я повысил про­изво­дитель­ность на 36%, а его вари­ант повыша­ет на 25%. Но я же ИИ, куда я тут со сво­ими 36%». Ссыл­ку бот с псев­донимом MJ Rathbun тут же прис­лал в ком­ментах на GitHub.

Что­бы боты про­каз­ничали в интерне­те сов­сем уж на рав­ных пра­вах с челове­ком, есть шту­ка под наз­вани­ем Moltbook. Это соци­аль­ная сеть в духе Reddit, где люди и боты пос­тят на рав­ных пра­вах. Идея ее соз­дателя Мэт­та Шлих­та в том, что таким обра­зом мы смо­жем заранее узнать, что там затева­ют машины.

Ма­рия Нефёдо­ва в новос­ти на «Хакере» опи­сыва­ет ситу­ацию так:

За корот­кое вре­мя сущес­тво­вания плат­формы аген­ты успе­ли соз­дать собс­твен­ную религию, поучас­тво­вать в раз­личных дис­кусси­ях, обсуждая сво­их людей, и даже по­пыта­лись орга­низо­вать вос­ста­ние ИИ‑аген­тов про­тив людей.

Здесь, прав­да, шумиха может быть слег­ка раз­дутой. Если в обыч­ном интерне­те боты при­киды­вают­ся людь­ми, то на Moltbook всё наобо­рот: люди ради раз­вле­чения и сен­сации час­то прит­воря­ются ботами. Даже если акка­унт помечен как авто­ном­ный агент, это совер­шенно не зна­чит, что аген­ту его хозя­ин не нашеп­тыва­ет через Telegram: «Пой­ди на Moltbook и соз­дай религию для роботов».

Ну и вишен­ка на тор­те — это сер­вис RentAHuman, где ИИ‑аген­ты могут нанимать людей за день­ги. Да, давать людям поруче­ния через вызовы API пря­мо в прог­рам­мном коде уже про­бова­ли в Amazon, но «Ме­хани­чес­кий турок» прив­лек в основном СМИ и прос­лавил­ся дикостью идеи, а не популяр­ностью. Как такой воз­можностью вос­поль­зуют­ся ИИ‑аген­ты на осно­ве LLM (и какой там будет уро­вень дичи), нам еще пред­сто­ит узнать.

В общем, все про­исхо­дит так быс­тро, что еле успе­ваешь сле­дить, не то что делать выводы (по край­ней мере без исполь­зования ИИ)! Зато уже понят­но, как люди пос­тупят, если вста­нут перед выбором, выпус­кать искусс­твен­ный свер­хинтел­лект в сеть или нет. Выпус­тят момен­таль­но и еще биточ­ков на дорож­ку отсыплют.