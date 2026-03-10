Се­год­ня я покажу, как мож­но повысить при­виле­гии в Linux с помощью кри­тичес­кой уяз­вимос­ти в sudo вер­сии 1.9.17. Но сна­чала получим дос­туп к сис­теме через IKEv1 Aggressive Mode: извле­чем и затем под­берем Pre-Shared Key (PSK).

На­ша конеч­ная цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Expressway с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности отме­чен авто­рами как лег­кий.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 87 expressway. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr ' ' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ). Под­робнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осва­иваем раз­ведку и ска­ниро­вание сети».

По резуль­татам ска­ниро­вания име­ем все­го один откры­тый порт 22 — служ­ба OpenSSH 10.0p2.

Точка входа

На сер­вере открыт толь­ко SSH, так что сто­ит поис­кать точ­ки вхо­да на UDP-пор­тах. Прос­каниру­ем топ-100 пор­тов с помощью скрип­тов.

sudo nmap -sU 10. 10. 11. 87 -A --top-ports 100

В резуль­тате ска­ниро­вания находим UDP-порт 500. Его исполь­зуют для уста­нов­ления защищен­ных VPN‑соеди­нений с помощью про­токо­ла Internet Key Exchange (IKE).

IPsec — стан­дарт для соз­дания защищен­ных сетей, который обес­печива­ет безопас­ность IP-пакетов с помощью механиз­мов аутен­тифика­ции и шиф­рования. Клю­чевой про­токол, отве­чающий за уста­нов­ку защищен­ных каналов в IPsec, — IKE: он поз­воля­ет авто­мати­чес­ки обме­нивать­ся клю­чами и догова­ривать­ся об алго­рит­мах шиф­рования.

Ти­повая схе­ма VPN с IPsec и IKE исполь­зует про­токол IKEv1 в сле­дующих режимах: