Наша конечная цель — получение прав суперпользователя на машине Expressway с учебной площадки Hack The Box. Уровень ее сложности отмечен авторами как легкий.
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
:
10.10.11.87 expressway.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Подробнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети».
По результатам сканирования имеем всего один открытый порт 22 — служба OpenSSH 10.0p2.
Точка входа
На сервере открыт только SSH, так что стоит поискать точки входа на UDP-портах. Просканируем топ-100 портов с помощью скриптов.
sudo nmap -sU 10.10.11.87 -A --top-ports 100
В результате сканирования находим UDP-порт 500. Его используют для установления защищенных VPN‑соединений с помощью протокола Internet Key Exchange (IKE).
IPsec — стандарт для создания защищенных сетей, который обеспечивает безопасность IP-пакетов с помощью механизмов аутентификации и шифрования. Ключевой протокол, отвечающий за установку защищенных каналов в IPsec, — IKE: он позволяет автоматически обмениваться ключами и договариваться об алгоритмах шифрования.
Типовая схема VPN с IPsec и IKE использует протокол IKEv1 в следующих режимах:
- Main Mode — безопасный режим обмена в шесть сообщений с конфиденциальной передачей идентификаторов и ключей;
- Aggressive Mode — быстрый режим обмена в три сообщения, при котором идентификаторы и параметры могут передаваться в открытом виде.
