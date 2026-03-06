Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) неожиданно сообщили СМИ, что размещение рекламных интеграций на площадках с ограниченным доступом (в том числе в Telegram) противоречит закону о рекламе. Ответственность грозит как рекламодателям, так и рекламораспространителям.

Ситуация началась с того, что владельцы Telegram-канала «Лоскутова Мария» сообщили, что 5 марта 2026 года они получили от ФАС документы о возбуждении дела. Согласно этим документам, антимонопольная служба усмотрела нарушение закона о рекламе в публикациях канала, хотя вся реклама была должным образом промаркирована. Основание — поправки к закону о рекламе, вступившие в силу 1 сентября 2025 года (ч. 10.7 ст. 5 ФЗ «О рекламе»), которые запрещают размещение рекламы на ресурсах, «доступ к которым ограничен».

Вскоре представители ФАС дали комментарии «Российской газете», «Ведомостям», «Фонтанке», Forbes, «Коммерсанту», РБК и другим крупным российским СМИ, подтвердив свою позицию: размещение рекламных интеграций в Telegram, на YouTube, в Instagram, Facebook, WhatsApp (принадлежат компании Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России), а также в VPN-сервисах — нарушает рекламное законодательство.

«В связи с принятием мер по ограничению доступа к мессенджеру Telegram ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этой площадке признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», — заявили в ведомстве.

Формально Telegram не заблокирован и не признан экстремистской или нежелательной организацией в России. Роскомнадзор ограничивает стабильную работу мессенджера: замедляет загрузку медиаконтента и работу голосовых вызовов. При этом решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера от 2018 года до сих пор не отменено.

В ФАС порекомендовали участникам рынка «провести анализ контента, размещаемого на ресурсах, доступ к которым ограничен», и привести свою деятельность в соответствие с законом. За нарушение грозят штрафы по статье 14.3 КоАП: от 2000 до 2500 рублей для физических лиц, от 4000 до 20 000 для должностных лиц и от 100 000 до 500 000 для юридических лиц.

Тем временем в Ассоциации блогеров и агентств (АБА) заявили, что официального запрета на рекламу в Telegram нет, а появившиеся сообщения «могут быть преждевременными». В организации отметили, что соответствующее дело отсутствует в базе ФАС, а при регистрации каналов на сайте Роскомнадзора прямо указано, что владельцы каналов вправе размещать рекламу.

Представители Роскомнадзора сообщили СМИ, что разъяснения ФАС о рекламе в Telegram являются исчерпывающими.

По данным Mediascope, опубликованным ранее на этой неделе, ежемесячная аудитория Telegram в январе 2026 года составила почти 96 млн человек — мессенджер впервые обогнал WhatsApp и стал самым популярным в России.

Напомним, что в конце февраля медиахолдинг РБК со ссылкой на собственные источники сообщал, что власти приняли решение о полной блокировке Telegram в первых числах апреля.

Роскомнадзор начал ограничивать голосовые звонки в WhatsApp и Telegram еще в августе 2025 года, объясняя это борьбой с мошенниками и террористами. В октябре ведомство перешло к частичному ограничению работы сервисов, а в конце ноября предупредило о возможной полной блокировке WhatsApp в России, если мессенджер не начнет соблюдать российское законодательство.

В феврале 2026 года в ведомстве подтвердили, что продолжают политику «последовательных ограничений» в интересах безопасности данных граждан и соблюдения российского законодательства. В результате пользователи по всей стране столкнулись с проблемами при загрузке фото, видео и голосовых сообщений.

Недавно министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что иностранные спецслужбы имеют доступ к переписке в Telegram и систематически используют эти данные в военных целях. Также СМИ сообщали, что действия Павла Дурова расследуются по статье о содействии терроризму.

Основатель Telegram, в свою очередь, писал (1, 2), что платформа будет придерживаться принципов свободы слова и защиты конфиденциальности пользователей «невзирая на любое давление».