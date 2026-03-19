Бумажная версия романа « Белый хакер » — продолжения «Хакеров.RU» — напечатана, и книги уже добрались до первых читателей. Тираж ограничен, поэтому если ты откладывал покупку на потом, сейчас самое время это исправить.

О книге

«Белый хакер» — новый роман ведущего редактора «Хакера» Валентина Холмогорова. Это история об эпохе компьютерных клубов, подпольных форумов и dial-up на всю ночь. Времена, когда хакеры были романтиками-одиночками, а интернет — территорией свободы. Роман вдохновлен реальными событиями и духом нулевых.

Кирилл остался один — без команды, без поддержки, но с багажом знаний, способных менять правила игры. Компьютерный клуб, ставший его временным убежищем, балансирует на грани закрытия. Корпорация TerraCore вновь запускает опасные эксперименты с технологиями, грозящими уничтожить интернет, каким мы его знаем. Кирилл понимает: в одиночку не выстоять. Но где найти тех, кому можно доверять и кто поверит в тебя? Как действовать, если каждый шаг может стать последним?

Стоимость одного экземпляра составляет 1200 рублей. Доставка осуществляется компанией СДЭК до удобного пункта выдачи.

Также в нашем магазине по-прежнему доступна первая книга — «Хакеры.RU», с которой начинается эта история.

Читать онлайн

Если ты еще не знаком с этой историей — каждую субботу на сайте публикуется новая глава романа. Первые главы «Белого хакера» можно прочитать без платной подписки: