Хакер #323. Беспроводной самопал
Министерство цифрового развития в седьмой раз обновило перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильного интернета, вводимых «по соображениям безопасности».
В свежую волну расширения вошли ресурсы из самых разных сфер. Среди добавленных:
- поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и волонтерская платформа «Добро.рф»;
- «Общероссийский народный фронт»;
- Российское общество «Знание»;
- клиники «Медси» и «Мать и дитя»;
- интернет-энциклопедия «Рувики»;
- «Роскачество»;
- АО «ГЛОНАСС»;
- «Газпромбанк»;
- гипермаркеты «Лента» и «Окей»;
- служба доставки «Достависта»;
- сеть «Додо Пицца»;
- каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар»;
- онлайн-кинотеатр «Premier»;
- операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next Mobile;
- телеканалы «360°», «Дума ТВ» и «Соловьев Live»;
- онлайн-СМИ Sport24;
- компании «Росатом», «Ростех» и «Роснефть»;
- ИТ-компании 1С, «Труконф» и «Цифровые решения регионов»;
- платформа кадрового электронного документооборота HRlink;
- Федеральное казначейство;
- Государственная информационная система электронных перевозочных документов;
- Континентальная хоккейная лига.
В Минцифры сообщают, что на сегодняшний день в «белых списках» насчитывается уже более 500 российских сервисов:
«В перечень вошли более 500 российских сервисов, среди которых — самые популярные по данным независимого измерения. Эти ресурсы не только востребованы пользователями, но и — самое главное — отвечают требованиям безопасности».
Ключевое условие попадания в «белый список» остается прежним: все вычислительные мощности сервиса должны располагаться на территории России, а сам ресурс — соответствовать требованиям органов безопасности. Перечень постоянно пополняется и формируется на основе данных о популярности сервисов, а также по предложениям федеральных и региональных органов власти.
Следует отметить, что единого обновляемого «белого списка» на сайте Минцифры по-прежнему не представлено — ведомство публикует лишь отдельные сообщения о каждой новой волне расширения. Так, ранее в отдельных публикациях ведомства были перечислены первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой списки ресурсов.