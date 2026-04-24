Министерство цифрового развития в седьмой раз обновило перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильного интернета, вводимых «по соображениям безопасности».

В свежую волну расширения вошли ресурсы из самых разных сфер. Среди добавленных:

  • поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и волонтерская платформа «Добро.рф»;
  • «Общероссийский народный фронт»;
  • Российское общество «Знание»;
  • клиники «Медси» и «Мать и дитя»;
  • интернет-энциклопедия «Рувики»;
  • «Роскачество»;
  • АО «ГЛОНАСС»;
  • «Газпромбанк»;
  • гипермаркеты «Лента» и «Окей»;
  • служба доставки «Достависта»;
  • сеть «Додо Пицца»;
  • каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар»;
  • онлайн-кинотеатр «Premier»;
  • операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next Mobile;
  • телеканалы «360°», «Дума ТВ» и «Соловьев Live»;
  • онлайн-СМИ Sport24;
  • компании «Росатом», «Ростех» и «Роснефть»;
  • ИТ-компании 1С, «Труконф» и «Цифровые решения регионов»;
  • платформа кадрового электронного документооборота HRlink;
  • Федеральное казначейство;
  • Государственная информационная система электронных перевозочных документов;
  • Континентальная хоккейная лига.

В Минцифры сообщают, что на сегодняшний день в «белых списках» насчитывается уже более 500 российских сервисов:

«В перечень вошли более 500 российских сервисов, среди которых — самые популярные по данным независимого измерения. Эти ресурсы не только востребованы пользователями, но и — самое главное — отвечают требованиям безопасности».

Ключевое условие попадания в «белый список» остается прежним: все вычислительные мощности сервиса должны располагаться на территории России, а сам ресурс — соответствовать требованиям органов безопасности. Перечень постоянно пополняется и формируется на основе данных о популярности сервисов, а также по предложениям федеральных и региональных органов власти.

Следует отметить, что единого обновляемого «белого списка» на сайте Минцифры по-прежнему не представлено — ведомство публикует лишь отдельные сообщения о каждой новой волне расширения. Так, ранее в отдельных публикациях ведомства были перечислены первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой списки ресурсов.

