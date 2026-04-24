Министерство цифрового развития в седьмой раз обновило перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильного интернета, вводимых «по соображениям безопасности».

В свежую волну расширения вошли ресурсы из самых разных сфер. Среди добавленных:

поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и волонтерская платформа «Добро.рф»;

«Общероссийский народный фронт»;

Российское общество «Знание»;

клиники «Медси» и «Мать и дитя»;

интернет-энциклопедия «Рувики»;

«Роскачество»;

АО «ГЛОНАСС»;

«Газпромбанк»;

гипермаркеты «Лента» и «Окей»;

служба доставки «Достависта»;

сеть «Додо Пицца»;

каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар»;

онлайн-кинотеатр «Premier»;

операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next Mobile;

телеканалы «360°», «Дума ТВ» и «Соловьев Live»;

онлайн-СМИ Sport24;

компании «Росатом», «Ростех» и «Роснефть»;

ИТ-компании 1С, «Труконф» и «Цифровые решения регионов»;

платформа кадрового электронного документооборота HRlink;

Федеральное казначейство;

Государственная информационная система электронных перевозочных документов;

Континентальная хоккейная лига.

В Минцифры сообщают, что на сегодняшний день в «белых списках» насчитывается уже более 500 российских сервисов:

«В перечень вошли более 500 российских сервисов, среди которых — самые популярные по данным независимого измерения. Эти ресурсы не только востребованы пользователями, но и — самое главное — отвечают требованиям безопасности».

Ключевое условие попадания в «белый список» остается прежним: все вычислительные мощности сервиса должны располагаться на территории России, а сам ресурс — соответствовать требованиям органов безопасности. Перечень постоянно пополняется и формируется на основе данных о популярности сервисов, а также по предложениям федеральных и региональных органов власти.

Следует отметить, что единого обновляемого «белого списка» на сайте Минцифры по-прежнему не представлено — ведомство публикует лишь отдельные сообщения о каждой новой волне расширения. Так, ранее в отдельных публикациях ведомства были перечислены первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой списки ресурсов.