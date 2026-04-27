Се­год­ня будем экс­плу­ати­ровать домен FreeIPA и прой­дем пол­ную цепоч­ку, начиная с ата­ки на сайт. Про­экс­плу­ати­руем инъ­екцию Cypher, затем обой­дем про­вер­ку Passkey на сай­те и получим RCE через сер­вис Kafka. Про­ведем раз­ведку на хос­те, затем успешный фишинг и мно­гое дру­гое.

На­ша конеч­ная цель — получить пра­ва супер­поль­зовате­ля на машине Sorcery с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности — «безум­ный».

Под­клю­чать­ся к машинам HTB луч­ше через средс­тва ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где хра­нят­ся важ­ные для тебя дан­ные: ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.73 sorcery.htb

За­пус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи такого скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом выпол­няет­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное, с исполь­зовани­ем встро­енных скрип­тов (опция -A).

Под­робнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осва­иваем раз­ведку и ска­ниро­вание сети».

Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — OpenSSH 9.6p1;
  • 443 — веб‑сер­вер Nginx 1.27.1.

По­ле commonName в SSL-сер­тифика­те содер­жит домен­ное имя сай­та. Оно уже записа­но у нас в /etc/hosts.

Стра­ница авто­риза­ции
 

Точка входа

На стра­нице мож­но зарегис­три­ровать­ся и вой­ти по учет­ным дан­ным или с помощью токена Passkey. Пос­ле регис­тра­ции получа­ем спи­сок пос­тов.

Глав­ная стра­ница сай­та

В нас­трой­ках про­филя мож­но записать Passkey на токен.

Стра­ница Profile

Раз мы зна­ем реаль­ный домен сай­та, поп­робу­ем методом перебо­ра най­ти и дру­гие — это рас­ширит область тес­тирова­ния. Для ска­ниро­вания под­доменов мож­но исполь­зовать ffuf.

Справка: сканирование веба c ffuf

Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB.

Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры:

  • -u — URL;
  • -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);
  • -t — количес­тво потоков;
  • -r — выпол­нять редирек­ты;
  • -fs — филь­тро­вать стра­ницы по раз­меру;
  • -fc — исклю­чить из резуль­тата отве­ты с кодом 403.

Мес­то перебо­ра помеча­ется сло­вом FUZZ.

За­пус­каем ска­нер, перечис­лив все парамет­ры:

ffuf -u "https://sorcery.htb/" -H 'Host: FUZZ.sorcery.htb' -w subdomains-bitquark-top100000.txt -t 128
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания под­доменов

В вывод ути­литы попали все вари­анты из спис­ка, поэто­му луч­ше исполь­зовать филь­тры, нап­ример по раз­меру отве­та (параметр -fs).

ffuf -u "https://sorcery.htb/" -H 'Host: FUZZ.sorcery.htb' -w subdomains-bitquark-top100000.txt -t 128 -fs 169
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания под­доменов

На­ходим новый ресурс и обновля­ем запись в фай­ле /etc/hosts.

10.10.11.73 sorcery.htb git.sorcery.htb
Глав­ная стра­ница Gitea

В спис­ке пуб­личных про­ектов есть дос­тупный без авто­риза­ции infrastructure.

Спи­сок репози­тори­ев
Со­дер­жимое репози­тория infrastructure

У репози­тория есть одна активная задача, где речь идет об инъ­екции SQL-зап­роса в базу дан­ных.

Стра­ница задачи
 

Точка опоры

 

Cypher Injection

Ска­чива­ем исходный код из репози­тория и находим все обра­бот­чики зап­росов. Один из GET-обра­бот­чиков при­нима­ет id и по нему воз­вра­щает нуж­ный объ­ект Product.

Исходный код приложения
Ис­ходный код при­ложе­ния

