Наша цель — получение прав суперпользователя на машине OverWatch с учебной площадки Hack The Box. Уровень сложности — средний.
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.129.21.238 overwatch.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Оно позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации он выбирает следующий шаг к получению точки входа.
Самый известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи такого скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное, с использованием встроенных скриптов (опция
-A).
Подробнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети».
Сканер нашел 14 открытых портов:
- 88 — Kerberos;
- 135 — Microsoft RPC;
- 139 — служба сеансов NetBIOS, NetLogon;
- 389 — LDAP;
- 445 — SMB;
- 464 — смена пароля Kerberos;
- 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — DCOM и Microsoft Exchange;
- 636 — LDAP с шифрованием SSL или TLS;
- 3268 (LDAP) — доступ клиента к глобальному каталогу на контроллере домена;
- 3269 (LDAPS) — доступ клиента к глобальному каталогу на контроллере домена через защищенное соединение;
- 3389 — службы удаленных рабочих столов;
- 5985 — WinRM;
- 6520 — СУБД Microsoft SQL Server;
- 9389 — веб‑службы Active Directory Domain Services.
Точка входа
Первым делом проверим службу SMB с помощью NetExec.
nxc smb 10.129.21.238
Получаем имя машины и домен, а также узнаём, что доступен анонимный вход. Проверим, какие общие ресурсы доступны при анонимном подключении от имени гостевого пользователя.
nxc smb 10.129.21.238 -u guest -p '' --shares
В списке видим каталог
software$, доступный для чтения. Подключаемся к общему ресурсу через smbclient-ng и просматриваем содержимое.
smbclientng -u guest -p '' --host 10.129.21.238
В каталоге
Monitoring находим исполняемый файл
overwatch., много DLL-библиотек и файл с настройками
overwatch.. Скачиваем бинарь с конфигом на локальную машину для анализа. Из него узнаем, что приложение работает на порте 8000 и обрабатывает эндпоинт
/.
