В этот раз мы деком­пилиру­ем .NET-при­ложе­ние и получим учет­ные дан­ные для под­клю­чения к сер­веру Microsoft SQL Server. Затем через свя­зан­ный сер­вер и DNS-спу­финг добудем учет­ные дан­ные поль­зовате­ля. Для повыше­ния при­виле­гий выпол­ним инъ­екцию команд в локаль­но дос­тупный SOAP-сер­вис.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине OverWatch с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности — сред­ний.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.129.21.238 overwatch.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Оно поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции он выбира­ет сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

Са­мый извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи такого скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное, с исполь­зовани­ем встро­енных скрип­тов (опция -A).

Под­робнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осва­иваем раз­ведку и ска­ниро­вание сети».

Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел 14 откры­тых пор­тов:

  • 88 — Kerberos;
  • 135 — Microsoft RPC;
  • 139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;
  • 389 — LDAP;
  • 445 — SMB;
  • 464 — сме­на пароля Kerberos;
  • 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — DCOM и Microsoft Exchange;
  • 636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;
  • 3268 (LDAP) — дос­туп кли­ента к гло­баль­ному катало­гу на кон­трол­лере домена;
  • 3269 (LDAPS) — дос­туп кли­ента к гло­баль­ному катало­гу на кон­трол­лере домена через защищен­ное соеди­нение;
  • 3389 — служ­бы уда­лен­ных рабочих сто­лов;
  • 5985 — WinRM;
  • 6520 — СУБД Microsoft SQL Server;
  • 9389 — веб‑служ­бы Active Directory Domain Services.
 

Точка входа

Пер­вым делом про­верим служ­бу SMB с помощью NetExec.

nxc smb 10.129.21.238
Про­вер­ка служ­бы SMB

По­луча­ем имя машины и домен, а так­же узна­ём, что дос­тупен ано­ним­ный вход. Про­верим, какие общие ресур­сы дос­тупны при ано­ним­ном под­клю­чении от име­ни гос­тевого поль­зовате­ля.

nxc smb 10.129.21.238 -u guest -p '' --shares
Спи­сок общих SMB-ресур­сов

В спис­ке видим каталог software$, дос­тупный для чте­ния. Под­клю­чаем­ся к обще­му ресур­су через smbclient-ng и прос­матри­ваем содер­жимое.

smbclientng -u guest -p '' --host 10.129.21.238
Со­дер­жимое катало­га Monitoring

В катало­ге Monitoring находим исполня­емый файл overwatch.exe, мно­го DLL-биб­лиотек и файл с нас­трой­ками overwatch.exe.config. Ска­чива­ем бинарь с кон­фигом на локаль­ную машину для ана­лиза. Из него узна­ем, что при­ложе­ние работа­ет на пор­те 8000 и обра­баты­вает эндпо­инт /MonitorService.

Со­дер­жимое фай­ла overwatch.exe.config

