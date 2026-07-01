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Скажу сразу: я не против нейронок. Они дают отличный буст начинающим писателям, и использовать LLM в работе можно и нужно. Но пока что в строго ограниченных областях, где цена ошибки невысока, а слоп не испортит годную статью.
Вообще, в текстах «Хакера» всегда была важна именно техническая составляющая, а по части литературного стиля рекомендация у нас простая: «пиши так, чтобы было понятно». Шутки‑прибаутки и стилистические изыски — бонус, за которым можно поначалу не гнаться.
И вроде бы LLM делают как раз то, что нужно: облагораживают технический текст. Увы, если использовать их бездумно, выйдет наоборот: там, где было по‑милому коряво (что легко исправимо, и зачастую — без удаления милоты), станет серо и бездушно.
Так что если хочешь обмазать ценное исследование слопом — валяй, только, пожалуйста, не присылай результат в «Хакер» (нам лучше кривое, но свое). Если же готов применять LLM по делу, то сейчас расскажу как.
Что получается хорошо
Помочь обдумать идею. Когда только планируешь статью, можешь сразу обсудить ее c любой LLM. Не факт, что она даст особенно дельные рекомендации, но какие‑то даст, и это поможет в исследовании темы.
Смело пиши запросы в духе «накидай примеры фреймворков для того‑то», или «какие сейчас проблемы в этой области», или просто «оцени идею статьи». Даже если просто похвалит (эти подлизы всегда хвалят), ничего толком не посоветовав, это будет приятно и даст мотивацию.
Находить фактические ошибки. Загоняешь статью целиком в LLM и просишь посмотреть на предмет косяков по технической части. Да, ChatGPT, Claude и их собратья весьма склонны придираться к мелочам, но, даже если полезных находок будет всего 20–30%, это поможет улучшить статью.
Вообще, глюки, опечатки и нестыковки были у всех и всегда. Даже когда автор великолепно разбирается в теме, при переносе идеи из реального кейса в пример часто вылезают ошибки. Так что дать почитать техническое руководство нейронке — это теперь обязательный этап.
Будут легко найдены лишние кавычки и скобки, пропущенные или делающие не то команды и прочее в таком духе. А в некоторых случаях можно открыть для себя что‑то совершенно новое (например, когда использовал классный термин, не до конца его понимая).
Найти места, где можно объяснить подробнее. Автору бывает сложно понять, что у читателей в голове есть, а что стоит рассказать. Некоторые пишут совсем уж как для себя, не представляя, что читатель может слабо разбираться в теме. LLM прекрасно ловит такие вещи и даже помогает с самими справками, хотя стоит их потом переписать своими словами.
Метод работы тот же: отправляешь весь текст и просишь найти места, где может быть неясно.
Помочь переформулировать. Если фраза не нравится, зашел в тупик или хочешь объяснить получше, нейронка может сделать это без особых усилий и даже предложить десяток вариантов на выбор. Устраивать такие смотрины для каждого абзаца я бы не советовал, но для трудных, не дающихся и вызывающих прокрастинацию участков текста — вполне оправданно.
Главное искусство тут — научиться отличать случаи, когда не дается формулировка, от случаев, когда в тексте не хватало информации. На это LLM может указать или самостоятельно добавить что‑то, а может просто помочь скрыть нехватку мыслей. Так что экспериментируй и пробуй разные запросы. Вполне может оказаться, что, подумав над проблемой лишний раз, ты найдешь решение сам.
Сократить. Если кажется, что много написал и смысл затерялся в массе текста, то LLM поможет. Зачастую она даже не привносит при этом свой фирменный стиль, потому что исходник — твои же слова.
Навести красоту. Тут важно не давать нейронке переписывать текст. Составляй запрос так, чтобы она искала только те места, где есть стилистические ошибки (например, сломана структура) или возникли тривиальные проблемы с орфографией и пунктуацией.
Можешь даже прямо указать: «ничего не меняй, если все в порядке». Потому что хороший авторский текст легко убить слишком агрессивным запросом. Загонять статью для этого лучше по одному абзацу или маленькими частями, иначе у нейронки будет большой соблазн сократить ее, потеряв что‑то тут и там.
При этом LLM все равно будет делать стилистические и логические ошибки: уровень даже флагманских моделей по этой части сейчас не дотягивает до опытного литредактора, но все же выше, чем у среднего автора технических статей. Результат будет на твердую четверку.
Увы, на этом кейсы, где LLM можно применять без серьезных ограничений, заканчиваются.
Что получается плохо
Составлять план статьи. Любой план, написанный современной LLM, выглядит примерно так:
- В целом очевидная вещь, расписанная сильно подробнее, чем нужно.
- Еще очевидные вещи.
- Тема для глубокого исследования.
- Тема для книги.
- Снова что‑то очевидное.
- Общие слова.
Статья, написанная по такому плану, либо бесконечно раздувается, либо сводит крутые пункты 3 и 4 к очевидным вещам и общим словам. Так что если будешь писать сам, то намучаешься, а если сгенерируешь весь текст, то выйдет бесполезная ерунда.
Зато такие планы хороши на случай, если ты не хочешь упустить в статье что‑то лежащее на поверхности. Так что можешь сгенерировать хоть двадцать планов, попутно гоняя в голове образ будущей статьи. А потом собираешь мысли в кучку и пишешь свой финальный вариант.
Писать чистовой текст. Это главное, что не выходит у языковых моделей. Точнее, выходит, но так, что лучше бы генерили горячечный бред в духе GPT-3 (он хотя бы иногда был необычным).
Огромный соблазн — скинуть ИИ технический отчет, заметки или расшифровку аудиозаписи и попросить переписать. Иногда результат бывает полезен в качестве черновика, но здесь есть ловушка: переписать‑то LLM перепишет, но в своем очень узнаваемом стиле.
Причем сами авторы часто этого не замечают, считая текст вполне убедительным. Если LLM не написала «это не то, это — то» или «это не просто что‑то, это что‑то еще», значит, сгодится. А списки, эмодзи, жирный шрифт и прочие отбивки можно поудалять вручную, верно? Нет.
Глаз человека, повидавшего массу таких текстов, цепляет далеко не только это. Главная проблема — в характерном стиле, напоминающем плохой перевод англоязычной деловой переписки (собственно, LLM стремятся именно к ней). Неполные предложения, настоящее время вместо прошедшего или будущего и — о боги — эти словечки!
«Недооцененный», «интуитивно», «аккуратно», «шум», «боль», «живет» в смысле «находится» и еще множество вещей в таком духе не будут заметными, если ими не хреначить как из дробовика.
Может быть, сейчас глаз на это наметан только у придирчивых редакторов, но способность видеть слоп может развить кто угодно. Достаточно много читать и иногда общаться с LLM, и вот уже прекрасно отличаешь, где автор схалтурил.
Что не получается: вести исследование
Тут есть важная оговорка: LLM подходит на роль доктора Ватсона, который сопровождает Холмса (это ты!) и отвечает на его гениальные идеи банальностями. Впрочем, и они не всегда бесполезны.
А вот в целиком сгенерированном тексте не будет ничего принципиально нового просто по определению. Любой желающий может задать свои вопросы нейронке сам, а затем получить результат, подходящий под конкретные условия. Читать статьи для этого больше не нужно.
Если же ты делаешь что‑то ценное для человечества, то тут от LLM может быть прок в самом разном виде. Собрать параметры для команды, написать скрипт на пробу, даже подготовить окружение или потестировать что‑то несложное и накатать отчет. Но проверять его и встраивать в повествование — это уже твоя работа.
Итого
Пользоваться LLM в качестве справочника, поисковика, советчика по разным вопросам — нормально. Да, есть риск нарваться на галлюцинации, и важно проверять источники, но в целом это просто современный способ работать.
Полностью надоить статью из ChatGPT — кошмарная идея. Не удивляйся, если в редакции даже не ответят, когда ты ее пришлешь.
Взять свой текст и попросить LLM переписать покрасивее — тоже плохая идея. Текст потеряет оттенки авторского стиля, а редактору потом будет только сложнее отчищать мысль от налипшего слопа.
В общем, надеюсь, убедил тебя, что таким образом ты только обесценишь свой труд: проделал крутое исследование, а потом растворил в нейрогоневе настолько, что уже никто с уверенностью не скажет, где работал сам, а где LLM накидала общих слов.