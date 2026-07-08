Представители Минцифры утверждают, что отдельную плату за иностранный интернет-трафик в России вводить не планируется. При этом еще весной 2026 года СМИ писали, что власти обсуждают введение оплаты за использование более 15 Гбайт международного трафика в месяц в мобильных сетях.

Официальную позицию ведомства озвучил статс-секретарь — замглавы Минцифры Иван Лебедев во время пленарного заседания Госдумы 7 июля 2026 года.

«Не рассматривается плата за иностранный трафик», — заявил Лебедев, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Олега Смолина о возможном введении дополнительной платы.

Из короткого комментария неясно, отказались ли власти от прежней инициативы полностью или речь идет лишь о конкретном варианте ее реализации.

В конце марта издание Forbes сообщало, что власти планируют брать дополнительную плату с пользователей, которые расходуют через мобильные сети более 15 Гбайт международного трафика в месяц. Ожидалось, что эта мера должна помочь в борьбе с VPN-сервисами.

Вскоре после этого глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил, что перед ведомством стоит задача сократить использование VPN в России, однако подробностей о возможной будущей тарификации он не раскрыл.

По данным СМИ, изначально механизм собирались запустить в мае 2026 года, а затем срок перенесли на 1 июня. Позже источники РБК и «Коммерсанта» рассказали о том, что инициативу отложили как минимум до осени, а возможно — до завершения сентябрьских выборов в Госдуму.

Сообщалось, что переноса просили операторы связи, которые оказались технически не готовы к запуску такой схемы. Главной проблемой стали биллинговые системы, которые пришлось бы дорабатывать для учета нового типа трафика, списания денег и работы со множеством действующих и архивных тарифов.

Также подчеркивалось, что у операторов нет единой методики, позволяющей надежно отличать VPN-трафик от обычных зашифрованных соединений и обращений к зарубежным сервисам. В результате под дополнительную тарификацию могли попасть российские ресурсы с иностранными IP-адресами, зарубежные CDN, корпоративные VPN, прокси в мессенджерах и сервисы, чьи домены зарегистрированы за границей, но серверы находятся в России.

По оценке Strategy Partners, доплата могла бы приносить крупнейшим российским операторам от 15 до 30 млрд рублей в год, то есть около 1–2% их совокупной выручки. Однако специалисты предупреждали, что для абонентов такая мера, вероятнее всего, выглядела бы как прямой «налог на VPN».