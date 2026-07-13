Наша цель — получить права суперпользователя на машине CCTV с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — легкий, операционная система — Linux.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.129.59.119 cctv.htb
Запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Оно позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Самый известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи такого скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом выполняется обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное, с использованием встроенных скриптов (опция
-A).
Подробнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети».
Сканер нашел два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 9.6p1;
- 80 — веб‑сервер Apache 2.4.58.
На сайте нас встречает панель управления системой видеонаблюдения ZoneMinder.
Точка входа
ZoneMinder — бесплатное ПО с открытым исходным кодом для систем видеонаблюдения. Первым делом попробуем стандартные учетные данные для авторизации в ZoneMinder —
admin:.
Дефолтные учетные данные никто не сменил, поэтому мы получаем доступ к панели администратора. Так мы узнаём версию ZoneMinder 1.37.63.
Первым делом стоит проверить, есть ли для обнаруженной версии готовые эксплоиты.
Справка: поиск готовых эксплоитов
При пентесте лучше всего искать эксплоиты в Google, поскольку этот поисковик заглядывает и в личные блоги, и в самые разные отчеты. Ускорят дело специализированные базы вроде Exploit-DB — там часто можно обнаружить подходящие варианты. Если ты работаешь в специализированной ОС вроде Kali Linux, то эта база у тебя уже есть и для поиска можно использовать утилиту searchsploit.
Согласно CVE-2024-51482, версии ZoneMinder 1.37.* до 1.37.64 включительно уязвимы для SQL-инъекции на основе булевой логики в
web/.
info
Подробнее о CVE читай в статье «CVE с самого начала. Учимся искать информацию об уязвимостях». О принципах работы SQL-инъекций — в статье «SQL-инъекции. Разбираем на пальцах одну из самых популярных хакерских техник».
Точка опоры
Первым делом проверим наличие уязвимости с помощью публичного эксплоита.
python3 CVE-2024-51482.py -i cctv.htb -u admin -p admin --discover
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