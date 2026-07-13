Веб‑панели для адми­нис­три­рова­ния час­то зак­рыты от внеш­ней сети, но пос­ле получе­ния SSH-дос­тупа их мож­но иссле­довать через тун­нель и прев­ратить в путь к root. Сегод­ня я покажу, как это делать, но сна­чала через SQL-инъ­екцию вытащим хеши поль­зовате­лей и под­берем пароль для SSH.

На­ша цель — получить пра­ва супер­поль­зовате­ля на машине CCTV с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий, опе­раци­онная сис­тема — Linux.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.129.59.119 cctv.htb

За­пус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Оно поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

Са­мый извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи такого скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом выпол­няет­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное, с исполь­зовани­ем встро­енных скрип­тов (опция -A).

Под­робнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осва­иваем раз­ведку и ска­ниро­вание сети».

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 9.6p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.58.

На сай­те нас встре­чает панель управле­ния сис­темой виде­онаб­людения ZoneMinder.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

ZoneMinder — бес­плат­ное ПО с откры­тым исходным кодом для сис­тем виде­онаб­людения. Пер­вым делом поп­робу­ем стан­дар­тные учет­ные дан­ные для авто­риза­ции в ZoneMinder — admin:admin.

Страница авторизации сайта
Стра­ница авто­риза­ции сай­та

Де­фол­тные учет­ные дан­ные ник­то не сме­нил, поэто­му мы получа­ем дос­туп к панели адми­нис­тра­тора. Так мы узна­ём вер­сию ZoneMinder 1.37.63.

Панель администратора ZoneMinder
Па­нель адми­нис­тра­тора ZoneMinder

Пер­вым делом сто­ит про­верить, есть ли для обна­ружен­ной вер­сии готовые экс­пло­иты.

Справка: поиск готовых эксплоитов

При пен­тесте луч­ше все­го искать экс­пло­иты в Google, пос­коль­ку этот поис­ковик заг­лядыва­ет и в лич­ные бло­ги, и в самые раз­ные отче­ты. Уско­рят дело спе­циали­зиро­ван­ные базы вро­де Exploit-DB — там час­то мож­но обна­ружить под­ходящие вари­анты. Если ты работа­ешь в спе­циали­зиро­ван­ной ОС вро­де Kali Linux, то эта база у тебя уже есть и для поис­ка мож­но исполь­зовать ути­литу searchsploit.

Поиск эксплоитов в Google
По­иск экс­пло­итов в Google

Сог­ласно CVE-2024-51482, вер­сии ZoneMinder 1.37.* до 1.37.64 вклю­читель­но уяз­вимы для SQL-инъ­екции на осно­ве булевой логики в web/ajax/event.php.

 

Точка опоры

Пер­вым делом про­верим наличие уяз­вимос­ти с помощью пуб­лично­го экс­пло­ита.

python3 CVE-2024-51482.py -i cctv.htb -u admin -p admin --discover
Проверка уязвимости
Про­вер­ка уяз­вимос­ти

Продолжение доступно только участникам

Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».

Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!

Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее

  • Подпишись на наc в Telegram!

    Только важные новости и лучшие статьи

    Подписаться

    • Открыть комментарии
    Подписаться
    Уведомить о
    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии