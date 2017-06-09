Впервые услышав термины «лес», «деревья» и связанные с ними «доверительные отношения», недолго и испугаться. Не меньше пугает и сама Active Directory, недаром слывущая одной из самых сложных технологий Microsoft. Чтобы успешно управлять AD и понимать, что там происходит, следует первым делом изучить базовую терминологию и понять, как компоненты связаны между собой. Об этом я и расскажу.

Высший уровень логической иерархии AD — это лес. Лесом называют полностью самостоятельную организацию Active Directory, которая имеет определенный набор атрибутов и является периметром безопасности организации.

В состав леса могут входить как один, так и несколько доменов. Все объекты, создаваемые внутри леса, имеют общий набор атрибутов. Например, объект «пользователь» содержит имя, фамилию, адрес, телефон, сведения о членстве в группах и другие параметры. Меняя этот набор, мы меняем его для всех объектов леса. Такой набор называется схемой AD. Она описывает все объекты, которые мы можем создать, и их структуру.

По умолчанию первый домен, который создан в лесу, считается его корневым доменом. Под доменом понимается логическая группа пользователей и компьютеров, которые поддерживают централизованное администрирование и настройки безопасности. Домен также служит единицей для репликации — все контроллеры домена, которые входят в один домен, должны участвовать в репликации друг с другом.

Домены принято именовать, используя пространство имен DNS. Доверие, в свою очередь, — это связь между двумя доменами, при которой устанавливаются разрешения на доступ к тем или иным объектам другого домена. Дерево — не что иное, как набор доменов, которые используют связанные пространства имен. К примеру, если домен называется xakep.ru, то дочерний домен test будет выглядеть как test.xakep.ru. Резюмируя, можно условно нарисовать такую схему: «Лес — дерево — домен».

Чаще всего в организациях используют самую простую структуру. Один лес и в нем корневой домен, который содержит различные объекты, такие как пользователи и компьютеры. Развитая структура встречается в основном в крупных компаниях, с большим штатом ИТ-специалистов и разными уровнями ответственности. Зачастую полные права есть лишь у архитекторов, а рядовые администраторы имеют права только в своих доменах.

С первоначальной терминологией все. В одном из следующих выпусков расскажу о типах доверительных отношений.