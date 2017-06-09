Это весьма полезный и в то же время опасный протокол. С его помощью можно получить информацию обо всех соседних устройствах. Полезно это может быть как сисадмину — для поиска необходимого маршрутизатора, так и злоумышленнику — для изучения атакуемой сети. Поэтому на портах, которые смотрят наружу, CDP обычно отключают.
Для просмотра соседей используется команда
show cdp neighbors. Ответ будет выглядеть как таблица.
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID
sw1 Fas 0/6 178 S I WS-C3560- Fas 0/9
sw1 Fas 0/1 171 S I WS-C2960- Fas 0/24
Чтобы получить более детальную информацию о соседях, нужно добавить в команду параметр detail:
show cdp neighbors detail
Вывод будет подробнее:
CDP neighbors information
Port : 1
Device ID : sw1
Address Type : IP
Address : 192.168.0.109
Platform : Cisco IOS Software, C3550 Software (C3550-IPSERVICESK9-M)
Capability : Switch
Device Port : FastEthernet0/9
Version : Cisco IOS Software, C3550 Software (C3550-IPSERVICESK9-M)
Здесь отображается IP железки, версия IOS, а также прописаны порты на обоих концах, что весьма удобно, когда нужно найти определенный кабель.
CDP работает на втором уровне модели OSI, и в общих чертах его механизм устроен следующим образом. Устройство посылает мультикаст-анонс на MAC-адрес 01-00-0c-cc-cc-cc. В конфиге по умолчанию стоит рассылка анонсов каждые 60 с на порты Ethernet, Frame Relay и ATM. Устройство, которое понимает эти анонсы, сохраняет их в CDP-таблицу. В том случае, если устройство трижды не прислало анонс, оно автоматически удаляется из таблицы.
Посмотреть настройки протокола можно командой
show cdp. Результат выполнения будет выглядеть примерно так:
Global CDP information:
Sending CDP packets every 60 seconds
Sending a holdtime value of 180 seconds
Sending CDPv2 advertisements is enabled
Source interface is Loopback0
Для смены значений (например, частоты отправки сообщений CDP) используем команду
cdp timer 10.
Поскольку CDP — это протокол Cisco, то при использовании его в сетях с оборудованием разных брендов нужно быть готовым к тому, что списки соседей будут отображаться не полностью. К примеру, коммутаторы 3COM и D-Link не сильно дружат с CDP, а вот MikroTik весьма успешно соседствуют с Cisco.
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