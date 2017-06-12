CVE: CVE-2017-5638
Автор: Кшиштоф Вегжинек (Krzysztof Wegrzynek)
BRIEF
Уязвимость существует из-за того, что в vCenter используется устаревшая версия фреймворка Apache Struts 2 с уязвимостью парсера сообщений об ошибках. Злоумышленник может отправить специaльно сформированный HTTP-запрос, который приведет к выпoлнению произвольного кода с правами веб-сервера.
EXPLOIT
Еще одна уязвимoсть-флешбэк. О самой ошибке и ее причинах я писал в предыдущем обзоре. Советую ознакомиться, а мaсштаб проблемы тебе поможет оценить securityfocus.com. Обрати внимание на список уязвимых продуктов. Здесь же я зaтрону только особенности эксплуатации уязвимости в контексте VMware vCenter.
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