Remote Bot for Telegram только называется ботом. На самом деле это вполне обычное приложение для Android, которое получает удаленные команды с помощью push-уведомлений, сгенерированных телеграм-ботом. Причем это не какой-то единый бот, а твой персональный, который будет слушаться только тебя.
|Главное окно Remote Bot и настройки
Сервер здесь тоже присутствует, но, по заявлению автора, он всего лишь выполняет роль диспетчера сообщений от бота к телефону и обратно. Верить или нет этим словам — решать тебе, но стоит иметь в виду, что также историю отданных команд и ответов бота будет хранить «Телеграм». В зашифрованном виде, естественно.
Список поддерживаемых команд очень обширен. Приложение позволяет:
/sms— читать и отправлять SMS;
/call— совершать телефонные звонки;
/callhystoryи
/contacts— просматривать историю звонков и список контактов;
/wifi,
/bluetooth— включать/выключать Wi-Fi и Bluetooth
/photo— снимать фото;
/player— управлять плеером
…и многое, многое другое, вплоть до выполнения задач Tasker и детектора движения.
|Управляем смартфоном
Все команды можно отдавать с любого устройства, где используется тот же аккаунт, к которому был подключен бот. По умолчанию Remote Bot пытается создать и подключить бота самостоятельно, для чего спрашивает номер телефона и пришедший в SMS или Telegram код авторизации. Но этот способ может не сработать, и тогда бота придется создавать самому с помощью @botfather. Но не стоит пугаться, все очень просто.
В остальном это отличное, стабильно работающее приложение. Единственный недостаток: ограничение в десять вызовов каждой команды в день. Снять его можно, естественно, с помощью денежки: либо один доллар за пожизненный анлок, либо 30 рублей в месяц (очень странная ценовая политика, но приятная).
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