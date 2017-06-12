В маркете можно найти множество приложений для удаленного управления смартфоном и его поиска. Но все они имеют две проблемы: требование довериться непонятному серверу, который будет хранить и обрабатывать информацию с твоего смартфона, и необходимость использовать не всегда удобный веб-интерфейс. Remote Bot for Telegram решает обе проблемы.

Remote Bot for Telegram только называется ботом. На самом деле это вполне обычное приложение для Android, которое получает удаленные команды с помощью push-уведомлений, сгенерированных телеграм-ботом. Причем это не какой-то единый бот, а твой персональный, который будет слушаться только тебя.

Главное окно Remote Bot и настройки

Сервер здесь тоже присутствует, но, по заявлению автора, он всего лишь выполняет роль диспетчера сообщений от бота к телефону и обратно. Верить или нет этим словам — решать тебе, но стоит иметь в виду, что также историю отданных команд и ответов бота будет хранить «Телеграм». В зашифрованном виде, естественно.

Список поддерживаемых команд очень обширен. Приложение позволяет:

/sms — читать и отправлять SMS;

— читать и отправлять SMS; /call — совершать телефонные звонки;

— совершать телефонные звонки; /callhystory и /contacts — просматривать историю звонков и список контактов;

и — просматривать историю звонков и список контактов; /wifi , /bluetooth — включать/выключать Wi-Fi и Bluetooth

, — включать/выключать Wi-Fi и Bluetooth /photo — снимать фото;

— снимать фото; /player — управлять плеером

…и многое, многое другое, вплоть до выполнения задач Tasker и детектора движения.

Управляем смартфоном

Все команды можно отдавать с любого устройства, где используется тот же аккаунт, к которому был подключен бот. По умолчанию Remote Bot пытается создать и подключить бота самостоятельно, для чего спрашивает номер телефона и пришедший в SMS или Telegram код авторизации. Но этот способ может не сработать, и тогда бота придется создавать самому с помощью @botfather. Но не стоит пугаться, все очень просто.

В остальном это отличное, стабильно работающее приложение. Единственный недостаток: ограничение в десять вызовов каждой команды в день. Снять его можно, естественно, с помощью денежки: либо один доллар за пожизненный анлок, либо 30 рублей в месяц (очень странная ценовая политика, но приятная).