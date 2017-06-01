Писать код можно и в обычном блокноте, но подсветка синтаксиса, автоматические отступы и автодополнение — это те вещи, ради которых стоит переходить на специализированный редактор. Об Atom и Sublime Text (не говоря про Vim и Emacs) ты, разумеется, знаешь, так что напомню о нескольких менее известных (и при этом бесплатных) редакторах.

Начнем с Komodo Edit — редактора кода для веб-разработчиков, у которого есть неплохая бесплатная версия. Он поддерживает такие языки, как Perl, Python, Ruby, Tcl, а также JavaScript, CSS, HTML, XML.

В Komodo Edit есть подсветка синтаксиса, автодополнение и шаблоны. В более продвинутой платной версии он может работать с SVN и отладчиком кода.

Bluefish — еще один интересный редактор. Он поддерживает огромный список языков программирования, имеет очень простой и легкий в освоении интерфейс. Также Bluefish умеет автоматически дополнять HTML-теги и имеет настраиваемую подсветку синтаксиса.

Проект полностью открытый, есть версии для Linux, macOS или Windows.

Geany — легковесный редактор, построенный на фреймворке GTK+. Он отлично оптимизирован и быстро открывает объемные текстовые файлы. В нем есть автозавершение HTML-тегов, подсветка синтаксиса и закрытие ранее открытых скобок. Что немаловажно, в Geany встроен свой эмулятор терминала и даже простенький менеджер проектов.

Функции Geany можно расширять, устанавливая модули, коллекцию которых ты найдешь на официальном сайте. Как и у Bluefish, у Geany есть версии для тех же трех основных операционок.

Visual Studio Code — бесплатный кросс-платформенный редактор, созданный в Microsoft. Релиз состоялся в 2015 году, и с тех пор VSCode завоевал доверие программистов. Он часто обновляется, совершенствуется, и количество его функций и возможностей постепенно растет.

VS Code поддерживает огромное количество языков программирования, может использоваться для создания веб-проектов ASP.NET5 или Node.js. В нем есть поддержка сниппетов, удобная навигация, функция рефакторинга и многое другое. Он поддерживает работу с локальными или удаленными хранилищами Git и отлично годится для написания как консольных приложений, так и веб-проектов, и софта с GUI.

В общем, если ты устал от своего обычного редактора и хочешь поэкспериментировать с чем-нибудь новым или легковесным, то у тебя есть неплохой выбор.