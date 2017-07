Журналисты ресурса Bleeping Computer обнаружили в даркнете не совсем обычный спамерский ресурс. Сервис под названием All Base специализируется на рассылке Jabber/XMPP спама, объемы которого пока не сопоставимы с объемами почтового спама. Однако создатели All Base явно решили вывести этот «бизнес» на новый уровень, и в последние месяцы пользователи не раз жаловались на волны мусорных сообщений, ответственность за которые лежит на All Base.

Напомню, что согласно недавнему исследованию специалистов Flashpoint, киберпреступники по сей день предпочитают использовать для общения технологию XMPP, наряду со Skype и, как ни странно, ICQ. В этом свете совсем неудивительно, что сервис All Base в основном занимается рекламой нелегальных товаров и услуг: наркотиков, малвари, кардерских ресурсов и так далее. Помимо спамерского сервиса операторы All Base также управляют агрегатором Private Link Base, где собраны ссылки на разнообразные киберкриминальные ресурсы.

All Base предлагает своим клиентам таргетированные рассылки по четырем категориям пользователей. Так, можно разослать рекламу тем, кто связан с кардерскими форумами, разработчикам эксплоитов и малвари, наркоторговцам или всем пользователям в базе одновременно. Отправка спама всем пользователям обойдется в 0,04 биткоина (порядка $100 по текущему курсу).

При этом операторы All Base не устанавливают каких-либо ограничений на количество сообщений в день, а новые XMPP ID собирают по всему интернету, IRC и так далее. Так, журналист Bleeping Computer, тоже попавший в базу All Base, пишет, что 153 спамерских сообщения в день — это нормальное явление.

Конечно, во многих XMPP клиентах можно избавиться от спама самостоятельно. Для этого достаточно включить в настройках опцию «получать сообщения только от пользователей из списка контактов». Однако такой вариант подходит далеко не всем, ведь, по сути, это означает, что пользователь блокирует всех, кто не входит в его список контактов.

На такой случай операторы All Base предусмотрели весьма оригинальную услугу. Всего за 0,01 биткоина ($25) любой желающий может удалить себя из базы сервиса, после чего более не будет получать назойливую рекламу. Разумеется, нет никаких гарантий того, что после оплаты владельцы All Base действительно сдержат свое обещание и исключат нужный XMPP ID из базы.

Представители Bleeping Computer отмечают, что ситуация с XMPP спамом становится все хуже, а на днях в открытом доступе и вовсе была опубликована база, содержащая 17 700 XMPP ID, где журналистам удалось обнаружить себя и своих друзей.