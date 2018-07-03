Парадоксально, но факт: при всем разнообразии мессенджеров выбирать их обычно не приходится — люди просто пользуются тем же, чем их друзья и знакомые. Но что, если секретность действительно важна? В этой статье мы пройдемся по списку современных мессенджеров и посмотрим, какие гарантии защиты есть у каждого из них.

Не так давно я заглянула полистать статьи в журнале «Хакер» и наткнулась на опрос «Какой мессенджер ты считаешь самым надежным для хакера?». Самый популярный ответ (Telegram) меня насторожил. Тогда я поняла, что все это зашло слишком далеко и даже средний читатель «Хакера» уже потерял связь с реальностью после атаки маркетинг-хедкраба (на картинке).

Я решила составить список мессенджеров и посмотреть, как у каждого из них обстоят дела с безопасностью. В список пошли как популярные, так и перспективные в плане безопасности программы. Сразу предупреждаю, что углубляться в техническую сторону мы будем настолько, насколько это необходимо для среднего пользователя, не дальше.

Во многом я повторила путь авторов серии статей Electronic Frontier Foundation под названием Secure Messaging Scorecard, но выбрала другие критерии — на мой взгляд, более важные.

Критерии

FOSS

Распространяется ли исходный код мессенджера на условиях одной из свободных лицензий? Если да, то ведется ли разработка открытым методом? Насколько тесно разработчики взаимодействуют с сообществом? Принимают ли pull request’ы? Все это важно учитывать при выборе.

Степень централизации

Здесь возможен один из трех вариантов:

централизованный — требует сервера, возможно заблокировать. Пример: VK, Telegram, Facebook;

федеративный — сеть из серверов, которые общаются друг с другом. Каноничные примеры: Email, Jabber (XMPP), Riot Matrix;

децентрализованный (имеется в виду P2P) — каждый клиент является одновременно и сервером.

Возможность анонимной регистрации и использования

Для некоторых сервисов телефон может понадобиться только для защиты от спама при регистрации, соответственно, очень просто использовать сервисы аренды номеров для SMS.

В остальных случаях мессенджер плотно привязан к телефону. Это плохо тем, что если не включена двухфакторная аутентификация, то при получении доступа к этому номеру можно зайти в аккаунт и слить все данные. Но даже если двухфакторка включена, все равно остается возможность удалить все данные с аккаунта. Ну и конечно, это, считай, регистрация по паспорту (используем реалии РФ, других не завезли).

Но не все так плохо. Есть мессенджеры, которые позволяют регистрироваться с использованием почтового ящика или учетной записи в социальной сети. Есть и такие, где учетную запись можно создать в самом мессенджере без привязки к чему-то.

Наличие End-to-End Encryption (E2EE)

Некоторые мессенджеры имеют такую функцию по умолчанию, в других ее можно включить, но есть и те, где сквозного шифрования просто нет.

Синхронизация E2EE-чатов

Опять же эта функция пока что встречается не так часто, как хотелось бы. Ее наличие сильно упрощает жизнь.

Уведомление о необходимости проверки отпечатков E2EE

При старте E2EE-чатов некоторые мессенджеры предлагают проверить отпечатки собеседников, другие не предлагают это открыто. Но не все мессенджеры имеют функцию проверки отпечатков.

Запрет делать скриншот секретного чата

Не самая полезная функция, потому что для обхода запрета достаточно, например, иметь под рукой второй телефон.

Групповые E2EE-чаты

Групповые E2EE-чаты обычно не такая уж необходимая функция, но весьма удобная. Правило «больше двух — говори вслух» стоит оставить для детей.

Уведомление о необходимости проверки отпечатков E2EE в групповых чатах

При добавлении нового собеседника, с которым не сверены отпечатки, в секретный групповой чат не все мессенджеры предлагают проверить его отпечатки. Из-за такого упущения теряется смысл секретных чатов.

Защита социального графа

Некоторые мессенджеры собирают информацию о контактах пользователя и другую метаинформацию, например кому звонил пользователь, как долго разговаривал. На эту тему есть интересная заметка.

WWW Мы выбрали лишь часть критериев, которые могут сыграть роль при выборе мессенджера. Существуют и другие, но не всегда они связаны с безопасностью. Группа ученых из европейских университетов неплохо разложила все по полочкам в работе Obstacles to the Adoption of Secure Communication Tools (PDF). Также всегда полезно знакомиться с результатами независимого аудита, если они есть. Например, в случае с Signal такой аудит проводился (PDF).

Telegram

Лицензия: формально — GPLv3. Однако важная часть разработки закрыта. Если взглянуть на репозитории, то видно, что в последнее время какое-то движение наблюдалось только в вебовой версии. Увы, в таком виде это скорее иллюзия открытости

Степень централизации: централизованный

Возможность анонимной регистрации и работы: нет

Наличие E2EE: реализованы, но как дополнение. По умолчанию чаты не шифруются

Синхронизация E2EE-чатов: нет. Секретный чат можно использовать только с одного устройства, с другого доступа к нему уже не будет

Уведомление о проверке отпечатков E2EE: нет. Пользователи могут сами зайти в настройки, чтобы сравнить отпечатки

Запрет на скриншоты секретных чатов: есть, но работает не на всех устройствах

Групповые чаты E2EE: нет

Защита социального графа: нет

Мессенджер, созданный командой Павла Дурова, построен на технологии шифрования переписки MTProto. На данный момент частично заблокирован на территории России, но эта блокировка — отдельная тема для разговора.

Мессенджер неоднозначный. Вокруг него много шума, но оправдан ли он? Доступа к исходникам нет, чаты по умолчанию не шифруются, нет защиты социального графа (все твои контакты хранятся на серверах Telegram), нет групповых E2EE-чатов, E2EE-чаты не поддерживаются в настольной версии программы, только в мобильной, мессенджер централизованный, сообщения хранятся на сервере (и они, как уже было отмечено, не зашифрованы), и при всем этом отсутствует возможность анонимной регистрации.

Если ты хочешь использовать Telegram, то для защиты переписки не забывай создавать секретные чаты. В мобильной версии для этого нужно выбрать команду New Secret Chat. Из настольных версий секретные чаты поддерживают только некоторые (например, один из двух клиентов для macOS).

В секретном чате сообщения шифруются и не хранятся на серверах мессенджера. Также нельзя сделать скриншот секретного чата, но ничто не мешает сфотографировать такой чат с экрана.

Signal

Лицензия: AGPLv3

Степень централизации: децентрализованный

Возможность анонимной регистрации и работы: нет. Кроме номера телефона, других вариантов нет. Использование временного приведет к тому же результату, что и в случае с Telegram

Наличие E2EE: есть. Используется Signal Protocol — специально разработанный для этого мессенджера протокол шифрования сообщений

Синхронизация E2EE-чатов: есть

Уведомление о проверке отпечатков E2EE: нет. Пользователям предлагается сосканировать QR-коды друг у друга или сравнить отпечатки

Запрет на скриншоты секретных чатов: можно включить или выключить

Групповые чаты E2EE: есть

Уведомление о необходимости проверки отпечатков E2EE в групповых чатах: нет

Защита социального графа: есть

Мессенджер Signal разработан американским стартапом Open Whisper Systems, где, кроме двоих основателей, работает всего несколько человек. Для шифрования сообщений используется созданный специально для него криптографический протокол — Signal Protocol. Он применяется для сквозного (end-to-end) шифрования звонков (голосовых и видео), а также обычных сообщений. Протокол Signal с тех пор стали использовать и другие мессенджеры: WhatsApp, Facebook Messenger, Google Allo.

Казалось бы, в этом случае любой мессенджер может стать таким же безопасным, как и Signal. Но, как показывает практика, — нет. В отличие от Signal, где шифрование включено по умолчанию, в этих мессенджерах оно выключено. Для его включения в Facebook Messenger нужно активировать Secret Conversations, а в Google Allo — режим инкогнито (Incognito Mode).

Помимо этого, Signal децентрализованный, а его исходные коды открыты. Есть поддержка групповых E2EE-чатов, есть защита социального графа, поддерживаются исчезающие по таймеру сообщения.

Однако не стоит путать защиту с анонимностью. Signal не анонимен: при регистрации нужно указывать номер телефона, к которому мессенджер и привязывается. Что касается исчезающих сообщений, то эта фишка встречается и в других мессенджерах, например в Viber и Telegram (в меню секретного чата нужно выбрать команду Set self-destruct timer).

Нужно ли в мессенджерах уведомление о смене ключа? Да, и оно должно быть включено по умолчанию

Сделать его опцией, чтобы основных пользователей не раздражало. Дотошные сами включат

Только если при этом блокируется отправка новых сообщений до подтверждения, иначе в нем нет смысла

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Viber

Лицензия: проприетарная

Степень централизации: централизованный

Возможность анонимной регистрации и работы: только по номеру телефона

Наличие E2EE: есть, по умолчанию. Также есть секретные и скрытые чаты, которые обеспечивают дополнительную безопасность

Синхронизация E2EE-чатов: нет. Созданный в мобильной версии секретный чат не отобразился в десктопной версии

Уведомление о проверке отпечатков E2EE: для проверки отпечатков предлагается совершить звонок собеседнику, сообщить свой идентификатор, после чего подтвердить его корректность, но уведомления, что это необходимо для обеспечения собственной безопасности, нет

Запрет на скриншоты секретных чатов: есть

Групповые чаты E2EE: есть

Уведомление о необходимости проверки отпечатков E2EE в групповых чатах: нет

Защита социального графа: нет

Viber — интересный мессенджер. С одной стороны, он проприетарный, централизованный, привязывается только к номеру телефона, не обеспечивает защиту социального графа. С другой стороны, сквозное шифрование основано на протоколе Signal и включено по умолчанию, даже в настольной версии. Для дополнительной безопасности существуют секретные чаты с возможностью общаться группой.

Секретные чаты позволяют настроить таймер самоуничтожения для каждого сообщения: оно будет удалено через установленное время после просмотра — как с твоего устройства, так и со всех устройств получателей. Сообщения секретного чата защищены от пересылки, а скриншоты или запрещены, или оставляют уведомление на экране чата.