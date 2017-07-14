Представь, что ты вставляешь флешку в компьютер и видишь сообщение: «Чтобы использовать диск в дисководе F:, сначала отформатируйте его. Вы хотите его отформатировать?» Если это новая флешка — никаких вопросов, но что, если на ней были данные? Тогда не торопись соглашаться на форматирование — возможно, есть шанс их спасти.

Первым делом можешь попробовать рискнуть и исправить ошибки средствами Windows. Для этого открывай консоль от имени администратора и пиши:

chkdsk f: /f

Естественно, f: нужно будет заменить актуальным названием диска. Параметр /f означает исправление ошибок во время сканирования.

Если операция прошла успешно, можно пробовать открывать файлы. Но может быть и так, что ты увидишь ошибку «Chdisk недопустим для дисков RAW». Не отчаивайся, у нас в запасе есть еще пара вариантов. Воспользуемся специальной программой DMDE.

DMDE — очень крутая прога, которая пригодится для поиска, редактирования и восстановления данных на дисках. Разработчик сообщает, что она использует хитрые алгоритмы, благодаря которым может восстановить структуру директорий и файлы в сложных случаях, когда другие программы не дают нужный результат.

В DMDE есть дисковый редактор, простой менеджер разделов, возможность создавать образы и клонировать диски, реконструировать массивы RAID и так далее. Платные редакции поддерживают восстановление файлов и директорий без ограничений, но и бесплатная версия тоже весьма хороша и во многих ситуациях помогает не хуже.

После запуска программы выбираем наш носитель.

Открывается окно разделов, где мы по двойному клику выбираем полное сканирование.

После быстрого сканирования нужно перейти на уровень выше в папку «Найденные» и кликнуть «Все найденные + реконструкция». Откроется диалог, где выбираем «Пересканировать текущую файловую систему» и ждем конца операции.

После сканирования DMDE покажет список найденных файлов. Просматриваем папки и выбираем, что восстанавливать. Целыми папками в бесплатной версии восстанавливать, увы, нельзя. Для восстановления по одному файлу кликаем правой кнопкой мыши и выбираем «Восстановить объект», затем указываем, куда восстанавливать и жмем ОK.

Стоит отметить, что имена у файлов генерируются автоматически и часто не соответствуют изначальным. Не удивляйся, если какие-то файлы выйдут «битыми», а на фотографиях появятся артефакты. Кстати, изображения иногда получается восстановить одной из специальных утилит. К примеру, Recuva, R-Studio и «ФотоДОКТОР». К моему большому удивлению, последняя программа восстановила практически убитые фотографии в весьма хорошем качестве и с минимум артефактов — многие ее конкуренты с этим не справились.

В общем, успехов тебе в восстановлении! Но лучше, конечно, сразу переписывать все данные с временных носителей и делать бэкапы.