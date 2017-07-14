Представь, что ты вставляешь флешку в компьютер и видишь сообщение: «Чтобы использовать диск в дисководе F:, сначала отформатируйте его. Вы хотите его отформатировать?» Если это новая флешка — никаких вопросов, но что, если на ней были данные? Тогда не торопись соглашаться на форматирование — возможно, есть шанс их спасти.
Флешка в RAW
Флешка в RAW

Первым делом можешь попробовать рискнуть и исправить ошибки средствами Windows. Для этого открывай консоль от имени администратора и пиши:

chkdsk f: /f

Естественно, f: нужно будет заменить актуальным названием диска. Параметр /f означает исправление ошибок во время сканирования.

Если операция прошла успешно, можно пробовать открывать файлы. Но может быть и так, что ты увидишь ошибку «Chdisk недопустим для дисков RAW». Не отчаивайся, у нас в запасе есть еще пара вариантов. Воспользуемся специальной программой DMDE.

DMDE — очень крутая прога, которая пригодится для поиска, редактирования и восстановления данных на дисках. Разработчик сообщает, что она использует хитрые алгоритмы, благодаря которым может восстановить структуру директорий и файлы в сложных случаях, когда другие программы не дают нужный результат.

В DMDE есть дисковый редактор, простой менеджер разделов, возможность создавать образы и клонировать диски, реконструировать массивы RAID и так далее. Платные редакции поддерживают восстановление файлов и директорий без ограничений, но и бесплатная версия тоже весьма хороша и во многих ситуациях помогает не хуже.

После запуска программы выбираем наш носитель.

Выбор носителя
Выбор носителя

Открывается окно разделов, где мы по двойному клику выбираем полное сканирование.

Начинаем сканирование
Начинаем сканирование

После быстрого сканирования нужно перейти на уровень выше в папку «Найденные» и кликнуть «Все найденные + реконструкция». Откроется диалог, где выбираем «Пересканировать текущую файловую систему» и ждем конца операции.

Диалог сканирования
Диалог сканирования

После сканирования DMDE покажет список найденных файлов. Просматриваем папки и выбираем, что восстанавливать. Целыми папками в бесплатной версии восстанавливать, увы, нельзя. Для восстановления по одному файлу кликаем правой кнопкой мыши и выбираем «Восстановить объект», затем указываем, куда восстанавливать и жмем ОK.

Восстановление файлов
Восстановление файлов

Стоит отметить, что имена у файлов генерируются автоматически и часто не соответствуют изначальным. Не удивляйся, если какие-то файлы выйдут «битыми», а на фотографиях появятся артефакты. Кстати, изображения иногда получается восстановить одной из специальных утилит. К примеру, Recuva, R-Studio и «ФотоДОКТОР». К моему большому удивлению, последняя программа восстановила практически убитые фотографии в весьма хорошем качестве и с минимум артефактов — многие ее конкуренты с этим не справились.

В общем, успехов тебе в восстановлении! Но лучше, конечно, сразу переписывать все данные с временных носителей и делать бэкапы.

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