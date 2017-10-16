Содержание статьи
Отключение камеры
Скотч на веб-камере лаптопа уже давно стал притчей во языцех настолько, что ушлые коммерсанты начали предлагать различные приспособления, превосходящие по своей эстетике кусок изоленты. Поэтому, даже если Большого Брата в твоем случае ожидает лишь изображение красноглазого чувака на фоне кирпичной стены, который сутками напролет пялится в экран, вопросами безопасности все же стоит озаботиться. Но тратиться на лейкопластырь — не наш метод, ведь Linux дает возможность запретить загрузку отдельных модулей ядра.
С помощью
mkinitcpio -M можно определить название модуля камеры и поместить его в черный список. Для этого достаточно отредактировать файл
/etc/modprobe.d/camera.conf, добавив такую строку:
blacklist uvcvideo
Если твоя паранойя выше среднего уровня и ты опасаешься, что камеру включит другой не запрещенный в системе модуль или ты собственноручно загрузишь в состоянии сомнамбулического транса, можешь пригвоздить его намертво в том же файле строкой:
install uvcvideo /bin/false
Это, конечно же, не спасет тебя от взломщика, который сможет получить права root и будет достаточно сообразителен, чтобы догадаться, почему не работает камера. Но в этом случае твои обнаженные фотографии — последнее, о чем тебе стоит беспокоиться.
Удаление корзины
Как и любое ведро с мусором в реальной жизни, содержимое корзины компьютера может многое рассказать о своем владельце. Поэтому складывать в нее то, что тебе действительно не нужно, не только бессмысленно, но и небезопасно. Лучше удалять весь хлам раз и навсегда полностью.
Если в твоей системе отсутствует возможность удалять файлы, минуя корзину, а сам ты, как солидный человек, привык принимать взвешенные решения и не любишь двойную работу, то для тебя есть универсальный способ, который просто не позволит приложениям помещать файлы в корзину и заставит их удалять файлы навсегда абсолютно во всех случаях.
Для этого достаточно всего лишь удалить каталог
~/.local/share/Trash и создать на его месте пустой файл:
$ rm -rf ~/.local/share/Trash
$ touch ~/.local/share/Trash
После этого любая современная среда рабочего стола или приложение при попытке переместить удаляемый файл в корзину или даже создать саму корзину получит ошибку и им не останется ничего, кроме как удалить его с жесткого диска.
Перенос домашнего каталога на флешку
О выделении отдельного раздела на жестком диске под домашний каталог ты наверняка знаешь и уже не раз менял дистрибутивы, оставаясь при своих настройках и с любимым сборником электронной музыки. Но некоторые могут хранить в домашнем каталоге нечто поважнее песенок и постоянно переживать, не уволок ли кто жесткий диск на анализ, пока хозяина не было дома.
Можно, конечно, зашифровать раздел, а можно прикупить флешку пообъемнее и поместить домашний каталог на ней, решив попутно проблему не только сохранности данных, но и их доступности в критической ситуации, — актуально, когда ты не доверяешь облачным сервисам, а товарищ майор уже изъял компьютер на экспертизу.
Флешку нужно предварительно отформатировать в ext4, затем с помощью команды
blkid выяснить ее UUID (в примере используется cbfb14ea-38ce-4a5c-b00b-542b9763038e) и внести в
/etc/fstab в строку, монтирующую домашний раздел пользователя username:
UUID=cbfb14ea-38ce-4a5c-b00b-542b9763038e /home/username ext4 defaults 0 0
Разумеется, отключать и подключать флешку необходимо только после отключения питания компа. Но даже если ты выдернешь ее прямо во время работы, ничего страшного не произойдет — при следующей загрузке Linux проверит ее на наличие ошибок, и все файлы останутся в сохранности (кроме тех, которые ты копировал в момент извлечения флешки, конечно).
Продолжение статьи доступно только подписчикам
Cтатьи из последних выпусков журнала можно покупать отдельно только через два месяца после публикации. Чтобы читать эту статью, необходимо купить подписку.
Подпишись на журнал «Хакер» по выгодной цене!
Подписка позволит тебе в течение указанного срока читать ВСЕ платные материалы сайта, включая эту статью. Мы принимаем оплату банковскими картами, электронными деньгами и переводами со счетов мобильных операторов. Подробнее о подписке
Комментарии