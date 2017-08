Релиз iOS 11 состоится лишь в начале осени, но операционная система уже доступна в бета-версии. Пользователи обнаружили, что в iOS 11 появилась функция «антиполицейской кнопки». Дело в том, что стражи правопорядка нередко принуждают пользователей разблокировать устройство с помощью Touch ID, но при этом на Западе правоохранители не могут принудить человека ввести пароль для разблокировки девайса, так как это уже будет нарушением закона.

Именно эту юридическую тонкость, по всей видимости, решили использовать инженеры Apple. В iOS 11 достаточно нажать на кнопку питания пять раз подряд, и даже на заблокированном устройстве появится экран экстренного вызова, а для разблокировки устройства уже понадобится ввести пароль, а не использовать отпечаток пальца.

iOS 11 is a game-changer for Touch ID. Press power button rapidly 5 times and it opens the 2nd screen, but it also forces passphrase entry! pic.twitter.com/uvWbM04lyk

— Kia‏☆ (@alt_kia) August 17, 2017