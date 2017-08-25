ProcessMaker 3 — это популярная система управления бизнес-процессами, которая используется в крупных компаниях. Возможность несанкционированного доступа к ней может обернуться большими проблемами, тем более что захватить можно не только базу данных, но и сервер, на котором стоит ProcessMaker. Сейчас я расскажу, как это сделать, а заодно это послужит показательным примером поиска уязвимостей в коде на PHP.

Пара слов о ProcessMaker

Итак, ProcessMaker — это открытая система управления бизнес-процессами (BPM — Business Process Management) и рабочим потоком. У нее есть две версии: облачная (Cloud Edition) и самостоятельное приложение. Вторая, в свою очередь, делится на Enterprise и open source (Community Edition). Вот они нас как раз и интересуют.

Сама система работает на стеке технологий LAMP/WAMP (Linux/Windows, Apache, MySQL, PHP) и имеет открытый исходный код. Я буду тестировать опенсорсную версию, но поскольку ядро во всех редакциях практически одинаково, то все это должно работать и в версии Enterprise.

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Стенд

Как обычно, в качестве основания для тестового стенда я буду использовать Docker. Но если не хочешь заморачиваться, а основная операционка у тебя Windows, то можно этим и обойтись. В Windows установка сводится к простому запуску .exe и клацанью по кнопочке Next. Скачать подопытную версию можно здесь.

Если же ты решил идти по моему пути, то готовый докер-файл всегда сможешь скачать из моего репозитория.

Первые баги

Когда я анализирую исходники, то первым делом ищу десериализацию данных. Если нечто подобное имеется, то надо смотреть, куда приходят данные и нет ли среди них юзердаты.

ProcessMaker написан на PHP, значит, нам нужно искать вызовы функций unserialize() .

Результаты поиска показывают, что разработчики питают теплые чувства к этой функции. При беглом просмотре сразу натыкаемся на такой вот интересный файл:

/workflow/engine/methods/login/sysLoginVerify.php

26: if (array_key_exists("d", $_GET)) { 27: $_POST = unserialize(base64_decode($_GET["d"])); 28: }

Здесь мы можем наблюдать замечательный образец уязвимого кода, точно как из учебника. Атакующий может спокойно манипулировать параметром d и тем самым контролировать данные, которые пройдут десериализацию. Кроме того, этот файл участвует в процессе аутентификации и доступен любому неавторизованному пользователю.

Для успешной эксплуатации таких уязвимостей нужно найти подходящие гаджеты или их цепочки. Если ты не понимаешь, о чем идет речь, то следующий раздел специально для тебя, а те, кто в курсе, могут его просто пропустить.

Особенности национальной сериализации в PHP

Сериализация — это перевод какой-либо структуры данных в последовательность битов, которую потом можно привести в начальное состояние. Восстановление в исходное состояние называется десериализацией или структуризацией. При этом извлечение любой части сериализованной структуры данных требует, чтобы весь объект был считан от начала до конца и воссоздан.

Такие функции полезны, когда нужно сохранить состояние каких-либо объектов для передачи по сети или записи в файл или БД для последующего использования. Например, это может быть текущее состояние авторизованного пользователя и его настроек.

У каждого языка программирования свой формат хранения таких данных, и PHP не исключение. Документацию и кучу примеров ты без труда найдешь в интернете, а здесь я коснусь только самых основных моментов.

В общем случае формат сериализованных данных следующий:

<тип данных>:[:длина]:<значение>

Длина используется, только когда сериализуются объекты типа string, array и class.

Вот как это выглядит на практике.

serialize-test.php

<?php class Test { private $priv = 'priv-prop'; protected $prot = 'prot-prop'; } echo(serialize(new Test));

Результатом выполнения скрипта будет строка

O:4:"Test":2:{s:10:"Testpriv";s:9:"priv-prop";s:7:"*prot";s:9:"prot-prop";}