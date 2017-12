Ты наверняка неоднократно видел форумы на движке vBulletin. Форумы как таковые уже не на пике моды, но vBulletin по-прежнему один из самых популярных движков. В его последней (пятой) версии нашли несколько уязвимостей, которые способны сильно испортить жизнь админу. В этой статье я расскажу, как они эксплуатируются.

Первая проблема заключается в некорректной фильтрации пользовательских данных. О ней сообщил независимый исследователь безопасности, который пожелал остаться анонимным. Уязвимость, хоть и имеет некоторые ограничения, получила статус критической, потому что позволяет читать любые файлы и выполнять произвольный код на целевой системе.

Вторая уязвимость была найдена исследователями из компании TRUEL IT и получила идентификатор CVE-2017-17672. Она связана с особенностями десериализации данных в движке и может быть использована атакующим для удаления произвольных файлов в системе.

Полные отчеты с деталями обеих проблем были опубликованы в рамках программы Beyond Security от SecuriTeam. Там же есть PoC-эксплоиты для демонстрации уязвимостей. Давай по порядку пройдемся по всему этому.

Приготовления

Поделиться рабочим стендом в виде контейнера Docker я, к сожалению, не могу: из-за особенностей одной из уязвимостей успешная эксплуатация зависит от системы, а ОС, на которой она возможна, — это Windows. К тому же vBulletin — штука платная, и тебе придется самостоятельно найти возможность достать дистрибутив, если хочешь сам пощупать уязвимости. Скажу только, что нужная нам версия — это 5.3.3.

В качестве сервера я использовал дистрибутив WAMP.

Читаем файлы, выполняем команды

Итак, причина первой уязвимости — некорректная логика при обработке параметра routestring, которая позволяет атакующему добавить через include любой файл на диске и выполнить PHP-код, который в нем находится.

Наш путь начинается с самого главного файла — index.php, где происходит базовая инициализация приложения.

/index.php

48: $app = vB5_Frontend_Application::init('config.php'); ... 60: $routing = $app->getRouter(); 61: $method = $routing->getAction(); 62: $template = $routing->getTemplate(); 63: $class = $routing->getControllerClass();

Посмотрим на метод vB5_Frontend_Application::init .

/includes/vb5/frontend/application.php

13: class vB5_Frontend_Application extends vB5_ApplicationAbstract 14: { 15: public static function init($configFile) 16: { 17: parent::init($configFile); 18: 19: self::$instance = new vB5_Frontend_Application(); 20: self::$instance->router = new vB5_Frontend_Routing(); 21: self::$instance->router->setRoutes();

Здесь нас интересует метод setRoutes .

/includes/vb5/frontend/routing.php

47: public function setRoutes() 48: { 49: $this->processQueryString(); ... 54: if (isset($_GET['routestring'])) 55: { 56: $path = $_GET['routestring'];

В переменную $path попадает значение юзердаты из параметра routestring . В него можно передать путь до страницы форума, и она будет загружена.

Допустим, мы передали /test .

После назначения переменной следует кусок кода, который избавляется от слеша в начале строки, если он присутствует.

/includes/vb5/frontend/routing.php

75: if (strlen($path) AND $path{0} == '/') 76: { 77: $path = substr($path, 1); // $path = "test" 78: }

Далее проверяется размер переданных данных, и если он больше двух, то начинается получение расширения. Вдруг ты решил передать что-то запрещенное!

includes\vb5\frontend\routing.php

83: if (strlen($path) > 2 ) 84: { 85: $ext = strtolower(substr($path, -4)) ; 86: if (($ext == '.gif') OR ($ext == '.png') OR ($ext == '.jpg') OR ($ext == '.css') 87: OR (strtolower(substr($path, -3)) == '.js') ) 88: { 89: header("HTTP/1.0 404 Not Found"); 90: die(''); 91: } 92: }

Как видишь, проверка довольно странная. Как минимум смущает наличие зашитого прямо в код списка запрещенных расширений. Да и вообще сам факт, что расширение получают, вырезая четыре символа с конца строки (строка 85), вызывает недоумение. В общем, если мы пытаемся получить файл с расширениями gif, png, jsp, css или js, то сервер вернет страницу 404 и выполнение скрипта прекратится. Когда все проверки пройдены, с помощью callApi вызывается метод getRoute из класса vB_Api_Route . Он ищет подходящие роуты, исходя из переданной пользователем информации.