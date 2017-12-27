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Первая проблема заключается в некорректной фильтрации пользовательских данных. О ней сообщил независимый исследователь безопасности, который пожелал остаться анонимным. Уязвимость, хоть и имеет некоторые ограничения, получила статус критической, потому что позволяет читать любые файлы и выполнять произвольный код на целевой системе.
Вторая уязвимость была найдена исследователями из компании TRUEL IT и получила идентификатор CVE-2017-17672. Она связана с особенностями десериализации данных в движке и может быть использована атакующим для удаления произвольных файлов в системе.
Полные отчеты с деталями обеих проблем были опубликованы в рамках программы Beyond Security от SecuriTeam. Там же есть PoC-эксплоиты для демонстрации уязвимостей. Давай по порядку пройдемся по всему этому.
Приготовления
Поделиться рабочим стендом в виде контейнера Docker я, к сожалению, не могу: из-за особенностей одной из уязвимостей успешная эксплуатация зависит от системы, а ОС, на которой она возможна, — это Windows. К тому же vBulletin — штука платная, и тебе придется самостоятельно найти возможность достать дистрибутив, если хочешь сам пощупать уязвимости. Скажу только, что нужная нам версия — это 5.3.3.
В качестве сервера я использовал дистрибутив WAMP.
Читаем файлы, выполняем команды
Итак, причина первой уязвимости — некорректная логика при обработке параметра routestring, которая позволяет атакующему добавить через include любой файл на диске и выполнить PHP-код, который в нем находится.
Наш путь начинается с самого главного файла — index.php, где происходит базовая инициализация приложения.
/index.php
48: $app = vB5_Frontend_Application::init('config.php');
...
60: $routing = $app->getRouter();
61: $method = $routing->getAction();
62: $template = $routing->getTemplate();
63: $class = $routing->getControllerClass();
Посмотрим на метод
vB5_Frontend_Application::init.
/includes/vb5/frontend/application.php
13: class vB5_Frontend_Application extends vB5_ApplicationAbstract
14: {
15: public static function init($configFile)
16: {
17: parent::init($configFile);
18:
19: self::$instance = new vB5_Frontend_Application();
20: self::$instance->router = new vB5_Frontend_Routing();
21: self::$instance->router->setRoutes();
Здесь нас интересует метод
setRoutes.
/includes/vb5/frontend/routing.php
47: public function setRoutes()
48: {
49: $this->processQueryString();
...
54: if (isset($_GET['routestring']))
55: {
56: $path = $_GET['routestring'];
В переменную
$path попадает значение юзердаты из параметра
routestring. В него можно передать путь до страницы форума, и она будет загружена.
Допустим, мы передали
/test.
После назначения переменной следует кусок кода, который избавляется от слеша в начале строки, если он присутствует.
/includes/vb5/frontend/routing.php
75: if (strlen($path) AND $path{0} == '/')
76: {
77: $path = substr($path, 1); // $path = "test"
78: }
Далее проверяется размер переданных данных, и если он больше двух, то начинается получение расширения. Вдруг ты решил передать что-то запрещенное!
includes\vb5\frontend\routing.php
83: if (strlen($path) > 2 )
84: {
85: $ext = strtolower(substr($path, -4)) ;
86: if (($ext == '.gif') OR ($ext == '.png') OR ($ext == '.jpg') OR ($ext == '.css')
87: OR (strtolower(substr($path, -3)) == '.js') )
88: {
89: header("HTTP/1.0 404 Not Found");
90: die('');
91: }
92: }
Как видишь, проверка довольно странная. Как минимум смущает наличие зашитого прямо в код списка запрещенных расширений. Да и вообще сам факт, что расширение получают, вырезая четыре символа с конца строки (строка 85), вызывает недоумение. В общем, если мы пытаемся получить файл с расширениями gif, png, jsp, css или js, то сервер вернет страницу 404 и выполнение скрипта прекратится. Когда все проверки пройдены, с помощью
callApi вызывается метод
getRoute из класса
vB_Api_Route. Он ищет подходящие роуты, исходя из переданной пользователем информации.
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