Вчера, 31 августа 2017 года, в социальных сетях распространился скриншот и новость о том, что группировка OurMine взломала сайт Wikileaks.

Однако никаких признаков взлома серверов WikiLeaks и компрометации сайта обнаружено не было. Вскоре информация о том, что никто и ничего не ломал, также появилась в официальном твиттере Wikileaks.

There is a fake new story circulating that WikiLeaks servers have been hacked. It is false.

— WikiLeaks (@wikileaks) August 31, 2017