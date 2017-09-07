Содержание статьи
- Telegram как инструмент защиты ноутбука
- Как установить и настроить
- Управление компом с помощью Pushbullet
- Как установить и настроить
- Отправка скрытых команд с использованием Google Calendar
- Как установить и настроить
- Twitter и мониторинг сервера
- Как установить и настроить
- Динамическая подпись для форума с помощью Dropbox
- Консольный Speedtest
- Автоматическое скачивание нового видео из YouTube
- Как установить и настроить
- Стриминг в YouTube
- Перевод строки по хоткею
- Reddit как источник свежих обоев
- Выводы
Telegram как инструмент защиты ноутбука
О том, как использовать Telegram для ведения заметок и обмена ссылками между разными устройствами, знают все. Но что, если пойти дальше и превратить его в нечто большее? Например, систему сигнализации, которая будет информировать тебя, когда кто-то посторонний включит ноутбук?
Для этого можно использовать консольный клиент telegram-cli и такой скрипт:
#!/bin/bash
ffmpeg -y -t 1 -f video4linux2 -s 640x480 -r 30 -i /dev/video0 -f image2 $HOME/webcam.png
sleep 5m
scrot -z %HOME/screen.png
telegram-cli -W -D -e "send_photo @USERNAME $HOME/webcam.png `date`"
telegram-cli -W -D -e "send_photo @USERNAME $HOME/screen.png `date`"
notify-send -i dialog-warning -t 10000 "Ты. Да, да. Ты." "Тебе кто разрешил?"
Скрипт следует поместить в автозагрузку. Сразу после старта машины он сделает фотографию с веб-камеры, снимет скриншот, отправит все это указанному пользователю и выведет на экран грозное сообщение.
Автозапуск скрипта при загрузке можно настроить привычными графическими средствами. Например, в KDE для этого есть специальный пункт меню в системных настройках.
Как установить и настроить
Для установки telegram-cli пользователям Arch Linux и основанных на нем систем достаточно выполнить
$ yaourt -S telegram-cli-git
Пользователям остальных систем придется собрать клиент самостоятельно с помощью
./configure и
make, предварительно установив Readline, OpenSSL, libconfig, liblua, Python и libjansson.
В момент первого запуска telegram-cli запросит номер телефона в формате
+71234567890, а затем код безопасности из СМС и пароль, если он используется.
Управление компом с помощью Pushbullet
С помощью консольного клиента Pushbullet приведенный выше скрипт можно дополнить функцией отправки СМС на указанный телефон (сообщение придет с подключенного к Pushbullet смартфона):
$ pb sms -d 0 -n +12345678901 "Началось!"
Но гораздо интереснее использовать Pushbullet в противоположном направлении, отправляя со смартфона на компьютер пуш-сообщения c командами на исполнение (например,
Y3g5f27g shutdown -P):
#!/bin/bash
PASS="Y3g5f27g"
while :
do
CMD=$(pb list | grep $PASS | cut -c 10-)
if [ "$CMD" ]; then
pb purge
$CMD
fi
sleep 5m
done
Префикс в начале сообщения (
Y3g5f27g) нужен, чтобы отфильтровать лишние сообщения и обеспечить защиту от несанкционированного доступа. По завершении цикла команда в сообщении будет выполнена, а само сообщение удалено.
Скрипт следует поместить в автозагрузку, предварительно установив и настроив
pushbullet-cli.
Как установить и настроить
Pushbullet-cli можно установить из репозитория Python:
$ pip install pushbullet-cli
После установки необходимо пройти авторизацию, введя токен с помощью такой команды:
$ pb set-key
Сам токен можно получить в панели управления на сайте сервиса:«Settings → Account → Access Tokens», нажав кнопку «Create Access Token».
Отправка скрытых команд с использованием Google Calendar
Если использование системы push-уведомлений для управления компом тебе кажется слишком очевидным, то у меня есть хорошие новости. То же самое можно организовать с помощью календаря Google. Вряд ли разработчики консольного клиента Gcalcli предполагали, что кто-то станет его использовать таким образом, но мы простых путей не ищем.
Скрипт выглядит так:
#!/bin/bash
while :
do
CMD=$(gcalcli search "Y3g5f27g" '2017-09-02T14:00' '2017-09-02T15:00' | cut -c 42-)
if [ "$CMD" ]; then
gcalcli delete --iamaexpert "Y3g5f27g" '2017-09-02T14:00' '2017-09-02T15:00'
$CMD
fi
sleep 5m
done
Чтобы отправить команду, необходимо создать в календаре мероприятие с маркером Y3g5f27g (например,
Y3g5f27g shutdown -P) в промежутке между 14:00 и 15:00 часами 2 сентября 2017 года. Скрипт выполнит указанную команду и удалит мероприятие.
Как установить и настроить
Gcalcli можно установить из репозитория Python:
$ pip install gcalcli
Для авторизации приложения в сервисе достаточно запустить его с любым аргументом:
$ gcalcli list
Процесс авторизации запустится в автоматическом режиме в веб-браузере. Просто следуй появляющимся инструкциям.
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