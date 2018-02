Содержание статьи Wmctrl

Xdotool

Xwininfo

Xprop

D-Bus

Выводы

Linux-системы обладают очень широкими возможностями для автоматизации рутинных действий. В других статьях мы уже показали массу самых разнообразных и странных примеров, включая возможность управления машиной с помощью календаря Google. Однако мы почти никогда не говорили об автоматизации и скриптовании графического софта. А ведь во многих случаях им тоже можно управлять из консоли и скриптов.

Wmctrl

Скрестить мощь скриптов и красоту графики поможет wmctrl. С его помощью можно изменять размер и расположение окон на экране, автоматизировать смену рабочих столов или использовать информацию об открытых окнах в других скриптах.

Основное преимущество wmctrl — полная независимость от какого-либо оконного менеджера. Он взаимодействует с окнами посредством протокола EWMH/NetWM, который поддерживают большинство оконных менеджеров.

Не буду утомлять тебя рассказами о возможностях утилиты и ее флагах, а сразу покажу пример. Все знают о существовании Konsole и Tilda, специальных эмуляторах терминала, которые можно разворачивать и сворачивать нажатием клавиши. С помощью wmctrl ты можешь наделить такими возможностями любой другой эмулятор терминала (например, Konsole из KDE).

#! /bin/bash if [ `wmctrl -xl | grep -c Konsole` != 0 ]; then if [ -f /tmp/.Konsole.add ]; then wmctrl -r Konsole -b add,below rm /tmp/.Konsole.add else wmctrl -r Konsole -b add,above touch /tmp/.Konsole.add fi else konsole fi

Просто повесь его на клавиатурную комбинацию. Первое нажатие запустит терминал, а все последующие будут сворачивать/разворачивать его.

Эмулятор терминала не единственное применение wmctrl в рамках представленного выше скрипта. На самом деле вместо Konsole можно подставить любую программу. А можно пойти дальше и задействовать в сценарии два окна, например браузер и мессенджер, таким образом, чтобы в определенный момент работы в интернете нажатием клавиш можно было заставить браузер подвинуться и освободить место под мессенджер и кинуть взгляд на сообщения в чате.

Чтобы этого добиться, сначала нужно определить размеры окон обоих приложений в каждом из двух требующихся состояний. Делается это с помощью команды wmctrl -lG (перед этим растяни/сожми окна до нужных размеров):

$ wmctrl -lG 0x0500001b 0 0 55 1280 726 N/A Проект OpenNet - QupZilla 0x03000005 0 900 55 380 693 N/A Telegram (6) $ wmctrl -lG 0x0500001b 0 0 55 900 693 N/A Проект OpenNet - QupZilla 0x03000005 0 900 55 380 693 N/A Telegram (6)

Опция -G добавляет четыре дополнительных столбца в середине вывода команды. В них отражены данные о смещении окон по осям X и Y, а также их ширина и высота соответственно. В моем случае я сначала использовал данные в точности, как их вывела команда. Но при подстановке в сценарий расположение окна QupZilla по оси Y по какой-то причине отличалось от расчетного, поэтому его пришлось немного подкорректировать вручную.

#!/bin/sh if [ -f /tmp/.telega.half ]; then wmctrl -r Telegram -e '0,900,55,380,693' -b add,below wmctrl -r QupZilla -e '0,0,26,1280,726' rm /tmp/.telega.half else wmctrl -r QupZilla -e '0,0,26,900,693' wmctrl -r Telegram -e '0,900,55,380,693' -b remove,below touch /tmp/.telega.half fi

При первом запуске этот скрипт сожмет окно браузера с правой стороны и покажет в освободившемся пространстве окно мессенджера. Второй запуск закроет мессенджер и вернет окно браузера в прежнее состояние.