Тема не новая, но, может быть, кому-то пригодится. Как запускать процессы автоматически с высоким или низким приоритетом без левых программ и своими руками? Расскажу на примере Windows 7, но действия будут аналогичными и в Windows 8 и 10.

Поздравляем участника конкурса Этот текст был прислан на конкурс авторов, который мы запустили весной. Мы разобрались с большим количеством пришедших материалов, подвели итоги и наградили победителей. Автор этой заметки получил приз — трехмесячную подписку на «Хакер». Поздравляем!

Для начала выбираем программу или игру, которой хотим задать приоритет. Возьмем, например, браузер Google Chrome. Жмем правой клавишей мыши на ярлык Chrome и в контекстном меню выбираем расположение файла.

Не забудь указать «Показывать расширения файлов». Для этого в «Проводнике» выбирай «Упорядочить → Параметры папок → Вид» и снимай галочку «Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов», жми «Применить» и «OK».

Теперь копируем название chrome.exe , кликнув два раза по названию, и жмем Ctrl + C или выбираем в контекстном меню «Копировать».

Идем в реестр, для этого жмем Win + R и пишем regedit .

Жмем Enter, откроется редактор реестра.

Переходим по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options . Жмем правой клавишей мыши по разделу «Image File Execution Options» и в контекстном меню выбираем «Создать» и «Раздел».

Называем новый раздел chrome.exe .

Если не выходит переименовать раздел и он назвался «Новый раздел #1», то кликаем на нем правой клавишей мыши и в контекстном меню выбираем «Переименовать».

В этом же разделе создаем еще один раздел. Назовем его PerfOptions и создадим в нем параметр DWORD (32 бита). Для этого жмем правой кнопкой мыши по разделу PerfOptions и в контекстном меню выбираем «Создать → Параметр DWORD (32 бита)».

Задаем систему исчисления «Десятичная» и в значении указываем приоритет в виде цифры — например, 3. Жмем ОK.

1 — приоритет Idle (низкий)

5 — приоритет BelowNormal (ниже среднего)

8 — приоритет Normal (средний)

6 — приоритет AboveNormal (выше среднего)

3 — приоритет High (высокий)

Закрываем реестр, запускаем браузер и диспетчер задач (Ctrl + Shift + Esc, Ctrl + Alt + Delete или правой клавишей мыши на панели задач и «Запустить диспетчер задач» в контекстном меню). В диспетчере задач переходим на вкладку «Процессы» и ищем процесс chrome.exe . Жмем по нему правой клавишей мыши и в контекстном меню выбираем «Приоритет», чтобы проверить, установился ли тот приоритет, который ты задавал.

Таким образом можно оптимизировать процессы, задав высокий приоритет программам, которыми ты пользуешься больше всего, а низкий — программам, которые тебе не важны.