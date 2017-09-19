Поздравляем участника конкурса
Этот текст был прислан на конкурс авторов, который мы запустили весной. Мы разобрались с большим количеством пришедших материалов, подвели итоги и наградили победителей. Автор этой заметки получил приз — трехмесячную подписку на «Хакер». Поздравляем!
Для начала выбираем программу или игру, которой хотим задать приоритет. Возьмем, например, браузер Google Chrome. Жмем правой клавишей мыши на ярлык Chrome и в контекстном меню выбираем расположение файла.
Не забудь указать «Показывать расширения файлов». Для этого в «Проводнике» выбирай «Упорядочить → Параметры папок → Вид» и снимай галочку «Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов», жми «Применить» и «OK».
Теперь копируем название
chrome.exe, кликнув два раза по названию, и жмем Ctrl + C или выбираем в контекстном меню «Копировать».
Идем в реестр, для этого жмем Win + R и пишем
regedit.
Жмем Enter, откроется редактор реестра.
Переходим по пути
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options. Жмем правой клавишей мыши по разделу «Image File Execution Options» и в контекстном меню выбираем «Создать» и «Раздел».
Называем новый раздел
chrome.exe.
Если не выходит переименовать раздел и он назвался «Новый раздел #1», то кликаем на нем правой клавишей мыши и в контекстном меню выбираем «Переименовать».
В этом же разделе создаем еще один раздел. Назовем его PerfOptions и создадим в нем параметр DWORD (32 бита). Для этого жмем правой кнопкой мыши по разделу PerfOptions и в контекстном меню выбираем «Создать → Параметр DWORD (32 бита)».
Задаем систему исчисления «Десятичная» и в значении указываем приоритет в виде цифры — например, 3. Жмем ОK.
- 1 — приоритет Idle (низкий)
- 5 — приоритет BelowNormal (ниже среднего)
- 8 — приоритет Normal (средний)
- 6 — приоритет AboveNormal (выше среднего)
- 3 — приоритет High (высокий)
Закрываем реестр, запускаем браузер и диспетчер задач (Ctrl + Shift + Esc, Ctrl + Alt + Delete или правой клавишей мыши на панели задач и «Запустить диспетчер задач» в контекстном меню). В диспетчере задач переходим на вкладку «Процессы» и ищем процесс
chrome.exe. Жмем по нему правой клавишей мыши и в контекстном меню выбираем «Приоритет», чтобы проверить, установился ли тот приоритет, который ты задавал.
Таким образом можно оптимизировать процессы, задав высокий приоритет программам, которыми ты пользуешься больше всего, а низкий — программам, которые тебе не важны.
Конкурс продолжается
Мы решили продлить конкурс и превратить его в постоянную акцию. Прислав нам описание хака, полезный совет или описание клевой неизвестной проги, ты по-прежнему можешь получить подписку на месяц, три месяца или, если постараешься, на год. Следуй рекомендациям и присылай свой текст!
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