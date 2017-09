Ранее на этой неделе стало известно о том, неизвестные преступники скомпрометировали популярное приложение CCleaner, использующееся для оптимизации и «чистки» ОС семейства Windows. По данным разработчиков, в ходе атаки пострадали более 2 млн пользователей, так как компрометация произошла 15 августа 2017 года, но вплоть до 12 сентября 2017 года взлом оставался незамеченным, а вместе с CCleaner распространялась малварь Floxif. Заражению подверглись 32-битные варианты CCleaner 5.33.6162 и CCleaner Cloud 1.07.3191.

Теперь ИБ-специалисты сообщают, что атака, скорее всего, была не так проста и осуществлялась профессиональной группой «правительственных хакеров», которая известна под названием Axiom (также группировку называют APT17, DeputyDog, Tailgater Team, Hidden Lynx, Voho, Group 72 и AuroraPanda).

Первым о связи взлома CCleaner с операциями Axiom заговорил Костин Райю (Costin Raiu), глава международной исследовательской команды «Лаборатории Касперского». В своем твиттере эксперт обратил внимание на тот факт, что код малвари, использовавшейся в ходе атаки на CCleaner, очень похож на исходный код бэкдора Missl, который ранее обнаруживали во время кампаний Axiom.

The malware injected into #CCleaner has shared code with several tools used by one of the APT groups from the #Axiom APT 'umbrella'.

