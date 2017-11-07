Владельцы смартфонов, приобретенных на условном «Алиэкспрессе» за условные пятьдесят долларов, исчисляются десятками тысяч. Безусловно, пользоваться такими поделками можно, только вот их производители вынуждены экономить на каждом этапе, и здесь мы говорим даже не о проблемах с железом и качеством сборки — прошивка таких телефонов может содержать большие сюрпризы: малварь, трояны и абсолютно не оптимизированные приложения, которые беспощадно жрут батарею. В этой статье мы покажем, как дать решительный бой всему этому дурно пахнущему программному мусору.

INFO Самый прямой и брутальный способ решения проблемы зараженной прошивки — накатить чистую и проверенную. 🙂

Откуда берутся вредоносы на устройстве?

Раньше основным каналом поставки на устройство вредоносных приложений были форумы и неофициальные магазины. Немногие уже вспомнят, как vk музыка угоняла логины и пароли от нашей самой популярной социальной сети. Довольные пользователи скачивали ее с 4pda.ru, а потом некоторые из них недоумевали, просматривая свои сессии из стран, где они никогда не бывали. Мы уже писали, что сегодня не так сложно опубликовать вредонос в Google Play, тогда вопрос его распространения становится вопросом поисковой оптимизации в маркете (ASO).

Но сейчас нередко прошивку заражают нечестные посредники или сами производители устройств. В подобном случае спектр зловредной деятельности простирается от банального показа рекламы и кражи личных данных до майнинга наших любимых криптовалют прямо на всех ядрах устройства.

Как найти вредонос?

Странности в поведении устройства обычно всплывают уже в первую неделю использования. Например, одна кастомная клавиатура время от времени показывала межстраничное объявление в самых неожиданных местах. Другие «быстрые браузеры» могут без спроса устанавливать чужие приложения. Заподозрив аномальную активность, с помощью сторонних программ можно посмотреть манифест устройства, вызывающего сомнения. Например, android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW разрешает создавать окна поверх всех остальных приложений. Очень удобно для показа рекламы, как ты догадался. А для установки приложений нужен android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES .

Серые накрутчики установок так и работают — сначала заражаем устройства своими установщиками, потом принимаем заказы от легальных или не очень разработчиков на установку. С помощью трюков с accessibility service можно даже оставить отзыв и оценку в приложении Google Play. Отзывы, оценки и количество установок — важный фактор для ASO любого приложения, так что услуга еще долго будет востребована на рынке.

Как обезвредить вредонос?

Локализовав злокачественный пакет, можно сразу его удалить и успокоиться. Но простое удаление работает, только когда этот пакет не системный. Если пакет системный, можно его удалить с помощью рут-доступа. Возьми стороннее приложение или напиши свой собственный инструмент. Когда рут-прав нет, но вредонос есть в списке приложений, можно просто удалить его обновления и отключить его.

Если на этом мучения пользователя остановились, его можно поздравить. В самых запущенных случаях (нет рута, и вредонос засел в системе) может помочь лишь полная перепрошивка устройства, но она доступна только с разблокированным загрузчиком, а не на всех устройствах можно это сделать (кстати, и не на всех устройствах можно получить рут-доступ). Если загрузчик нельзя разблокировать, нет рут-прав и вредонос не светится в списке приложений в настройках, то лекарство остается только одно — магазин. 🙂

INFO Перед покупкой нового устройства обязательно найди его ветку на 4pda.ru. Там может уже быть вся нужная информация о нежелательных приложениях, более чистых прошивках и способах получения рут-прав.

Как прочитать манифест установленного приложения?

Для чтения манифестов не требуется специальных разрешений в системе. Любое приложение может это делать без спроса, используя контекст чужого приложения:

Context context = createPackageContext(packageName, CONTEXT_RESTRICTED); parser = context.getResources().getAssets().openXmlResourceParser("AndroidManifest.xml");

Если пишешь свое приложение, удобнее всего отобразить манифест в компоненте WebView . Сначала сгенерируй красивый HTML-файл (со стилями CSS и прочим), потом загрузи его в WebView. Есть также и готовые читалки манифестов, в маркете можешь сам поискать по запросу manifest view .